Im Biathlon-Weltcup steht die Staffel der Frauen in Ruhpolding auf dem Programm. Doch wann läuft Biathlon heute live im TV? GOAL hat alle Infos.

Der Biathlon-Weltcup 2022/23 macht in dieser Woche in Deutschland Station. Genauer gesagt gehen die Wettkämpfe in der Chiemgau-Arena von Ruhpolding über die Bühne. Hierbei steht heute die 4 × 6 km Staffel der Frauen auf dem Programm.

In dieser Saison fanden bisher zwei Staffeln der Frauen statt. Die erste davon stieg zum Auftakt im finnischen Kontiolahti. Dort belegten die Deutschen Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick hinter Schweden sowie vor Norwegen den zweiten Platz. Danach landeten Weidel, Voigt, Herrmann-Wick und Franziska Preuß im österreichischen Hochfilzen hinter Frankreich, Schweden und Italien auf dem vierten Rang.

Heute findet im Rahmen des Biathlon-Weltcups die Staffel der Frauen in Ruhpolding statt. Doch wann läuft Biathlon heute live im TV? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos.

Wann läuft Biathlon heute live im TV? Die Staffel der Frauen in Ruhpolding – Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: 4 × 6 km Staffel der Frauen Datum: 14. Januar 2023 Startzeit: 14.25 Uhr Austragungsort: Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon heute live: Wann läuft die Staffel der Frauen im TV?

Dank einer Vereinbarung mit der IBU dürfen Euch die ARD und das ZDF zahlreiche Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups ins Haus liefern. Zudem strahlt Eurosport alle Rennen aus. Doch wann läuft die Staffel der Frauen in Ruhpolding heute live im TV?

Biathlon heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr den Biathlon-Wettkampf auf bayerischem Boden im öffentlich-rechtlichen TV sehen möchtet, werdet Ihr ab 14.10 Uhr bei der ARD fündig. Obendrein zeigt Euch das Erste die 4 × 6 km Staffel der Frauen zusätzlich in HD. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Startzeit: 14.25 Uhr

14.25 Uhr Vorberichte ab: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Reporter: Wilfried Hark

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Zudem läuft die Biathlon-Staffel der Frauen in Ruhpolding ab 14.10 Uhr bei Eurosport 1. Hierbei handelt es sich um einen Bestandteil der Discovery-Gruppe, den Ihr via Satellit, Kabelanbietern, Sky und DAZN empfangen könnt. Der Streaming-Anbieter erweiterte dank einer Kooperation mit dem Mutterkonzern sein Angebot. Doch wenn Ihr davon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um ein Monats- oder Jahresabo herum. Dafür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro und 24,99 Euro auf den Tisch legen. Aber nachfolgend findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos:

Der Kauf erfolgt in Windeseile. Danach gilt es für Eigentümer von internetfähigen TV-Geräten, die kostenlose Applikation zu installieren. Alternativ könnt Ihr Eure Fernseher mit einem Notebook oder PC vernetzen. Hierfür benötigt Ihr zudem ein HDMI-Kabel. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.25 Uhr

14.25 Uhr Vorberichte ab: 14.10 Uhr

Biathlon heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Wenn Ihr kein TV-Gerät parat habt, helfen Euch die LIVE STREAMS weiter. Denn: DAZN zeigt die Biathlon Staffel der Frauen in Ruhpolding und alle weiteren Sendungen online. Außerdem stellt die ARD rund um die Uhr einen Stream bereit.

