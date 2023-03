Wann ist die Auslosung zum Viertelfinale der Europa League? Datum, Uhrzeit, Teilnehmer und Übertragung

Alles, was Ihr über die kommende Auslosung der Europa League wissen müsst, gibt es hier.

Die Europa League ist der zweithöchste Klubwettbewerb der UEFA und wie Champions League geht sie in ihre heiße Phase. Es sind noch deutsche Vertreter dabei und auch mehrere europäische Schwergewichte kämpfen nicht nur um den Titel, sondern damit einhergehend auch um einen Startplatz in der Königsklasse. Denn dieser winkt dem Europa-League-Sieger in der nächsten Saison.

Die K.-o.-Phase des Wettbewerbs ist bereits in vollem Gange, in dieser Woche reduziert sich das Teilnehmerfeld nach dem Achtelfinale auf noch acht verbliebene Teams.

GOAL versorgt Euch hier mit den wichtigsten Informationen zur Auslosung des Viertelfinals, die Ende dieser Woche steigt.

Wann ist die Auslosung des Viertelfinals in der Europa League?

Veranstaltung: Auslosung zum Viertelfinale der Europa League Datum: 17. März 2023 Uhrzeit: 13 Uhr TV & Stream: uefa.com

Die Auslosung der Viertelfinalbegegnungen der Europa League 2022/23 findet am Freitag, den 17. März 2023, statt.

Startzeit der Auslosungszeremonie ist um 13 Uhr. Sie beginnt unmittelbar nach der Auslosung zum Viertelfinale der Champions League, die um 12 Uhr ebenfalls im Hauptquartier der UEFA in Nyon (Schweiz) beginnen soll.

Neben der Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale wird am Freitag auch der Weg zum Endspiel festgelegt: Die Halbfinalbegegnungen werden ebenfalls ausgelost.

Wo wird die Auslosung des Viertelfinals der Europa League übertragen?

Unter anderem ist die offizielle Webseite der UEFA ein guter Anlaufpunkt für alle, die das Ziehen der Lose live verfolgen wollen. Der Verband bietet einen kostenlosen LIVE-STREAM an.

Getty Images

Welche Mannschaften stehen im Viertelfinale der Europa League?

Bei der Auslosung des Viertelfinales der Europa League sind insgesamt acht Mannschaften im Rennen. Welche Klubs das sind, wird am 16. März feststehen, wenn die Rückspiele der Achtelfinalspiele absolviert sind.

Zu den Mannschaften, die auf den Einzug in die Runde der letzten Acht hoffen, gehören die Premier-League-Teams Arsenal und Manchester United, Jose Mourinhos Roma und Sevilla aus der La Liga. Aus der Bundesliga sind noch Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und Union Berlin dabei.

Hier sind alle Mannschaften, die dabei sein könnten:

Union Berlin oder Union SG

oder Bayer Leverkusen oder Ferencvaros

oder Sporting oder Arsenal

oder Roma oder Real Sociedad

oder Sevilla oder Fenerbahce

oder Manchester United oder Real Betis

oder Juventus oder Freiburg

oder Shakhtar oder Feyenoord

Wie funktioniert die Auslosung der Europa League?

Die Auslosung des Viertelfinales der Europa League ist eine offene oder freie Auslosung, was bedeutet, dass es keine Beschränkungen wie Setzlisten oder Länderschutz gibt. Das bedeutet, dass es auch zu Duellen zweier Vereine aus derselben Liga kommen kann.

Die vier Paarungen des Viertelfinals werden für die Auslosung der Halbfinalbegegnungen, die unmittelbar danach stattfindet, von eins bis vier nummeriert. Anschließend wird ausgelost, welche Mannschaft im Finale Heimrecht hat.

Termine für Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Europa League

Date Fixture 13. April Hinspiele Viertelfinale 20. April Rückspiele Viertelfinale 11. Mai Hinspiele Halbfinale 18. Mai Rückspiele Halbfinale 31. Mai Finalw

Die Viertelfinalpartien der Europa League 2022/23 werden im April ausgetragen. Die Hinspiele findet am 13. April statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 20. April.

Die Halbfinalspiele werden ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei das Hinspiel am 11. Mai und das Rückspiel am 18. Mai stattfindet.

Das Finale der Europa League 2023 wird am 31. Mai in der Puskas Arena von Budapest (Ungarn) ausgetragen, so dass die Mannschaften einige Wochen Zeit haben, sich vorzubereiten.