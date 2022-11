Wales vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute?

Heute kommt es bei der WM 2022 zur Partie Wales vs. Iran. Doch wer zeigt / überträgt die WM heute im TV sowie im LIVE-STREAM?

Am Freitag steht in der Gruppe B der WM 2022 der zweite Spieltag auf dem Programm. Hierbei kommt es um 11 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium von ar-Rayyan zur Partie Wales vs. Iran. Damit messen sich die Nummer 19 und die Nummer 22 im FIFA-Ranking.

Für das von Rob Page trainierte Wales handelt es sich um die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuvor schieden die Drachen bei der WM 1958 im Viertelfinale aus.

Der Iran bestreitet zum sechsten Mal eine WM und zum zweiten Mal steht Carlos Queiroz dabei an der Seitenlinie. Das Team Melli trat allerdings immer nach der ersten Phase die Heimreise an.

Heute um 11 Uhr kommt es bei der Weltmeisterschaft zum Spiel Iran vs. Wales. Doch wer zeigt / überträgt die WM heute im TV sowie im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Wales vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute? Die Eckdaten

Spiel: Wales vs. Iran Datum: Freitag, 25. November 2022 Uhrzeit: 11 Uhr Stadion: Ahmed bin Ali Stadium (ar-Rayyan)

Wales vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute? Die Übertragung im TV

Die Senderechte berechtigen MagentaTV, alle Partien der WM 2022 auszustrahlen. Zudem laufen 48 der 64 Begegnungen in der ARD und im ZDF. Doch wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen Wales vs. Iran?

Wales vs. Iran heute live in der ARD

Das Kräftemessen zwischen den Drachen und dem Team Melli zählt zu jenen, die Euch die ARD zeigt. Hierbei könnt Ihr Euch die Partie in ar-Rayyan auch in HD ansehen. Die Vorberichterstattung der Sportschau startet rund eine Stunde vor dem Anstoß um 10.05 Uhr. Doch nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Übertragung der Begegnung Wales vs. Iran bei der WM 2022:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 10.05 Uhr

10.05 Uhr Spielbeginn: 11 Uhr

11 Uhr Moderation: Julia Scharf

Julia Scharf Experten: Thomas Broich

Wales vs. Iran heute live bei MagentaTV

Außerdem könnt Ihr als Abonnenten von MagentaTV alle Partien der WM 2022 live miterleben. Hierbei hängen die Kosten sowohl vom gebuchten Paket als auch vom Telekom-Status ab. Wenn Ihr es mit einer Kombination aus einem TV-, Festnetz- und einem Internetvertrag angeht, stehen die Optionen Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro bezahlen. Wenn Ihr keinen Internetdeal abschließen wollt, ist Euch hingegen mit diesen Angeboten geholfen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Der Pay-TV-Anbieter versorgt auf seiner Homepage mit sämtlichen Details. Ab 10 Uhr und somit ab einer Stunde vor dem Anstoß könnt Ihr die Vorberichte bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 mitverfolgen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle alle Eckdaten auf:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 10 Uhr

10 Uhr Spielbeginn: 11 Uhr

11 Uhr Kommentar: Jonas Friedrich

Wales vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute? Die Übertragung im STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr Euch die Partie Wales vs. Iran im LIVE-STREAM anschauen. Denn: MagentaTV strahlt sein gesamtes Programm ebenso online aus. Dasselbe gilt für die ARD, die Euch auf ihrer Webseite immer einen kostenlosen Stream anbietet.

Heute zu Wales vs. Iran via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Außerdem bietet Euch GOAL seinen LIVE-TICKER an. Damit halten wir Euch zu allen relevanten Ereignissen im Kräftemessen Wales vs. Iran auf dem Laufenden.

Wales vs. Iran live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute?

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Im Free-TV: ARD Im LIVE-STREAM: ARD / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Wales vs. Iran heute live sehen: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Das ist die Aufstellung von Wales:

Hennessey - Davies, Rodon, Mepham - Roberts, Wilson, Ramsey, Ampadu, Williams - Bale, Moore

👨‍🏫📚 “If I was one of the teachers, I would let them all watch the game & I hope they do!”



You heard the Capten 👀



Make sure to share your activities with #CymruFootballFriday #ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/DBbQhSBMTO — FA WALES (@FAWales) November 24, 2022

Iran setzt auf folgende Aufstellung:

Hosseini - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Ezatolahi, Noorollahi - Gholizadeh, Haji Safi, Azmoun - Taremi

Wales gegen Iran live im TV und STREAM: Der Vorbericht zur WM heute

Gareth Bale will seinen nahenden Länderspiel-Rekord mit dem ersten Sieg für Wales bei einer Weltmeisterschaft seit 64 Jahren krönen. "Es ist eine Ehre, mein Land so oft zu repräsentieren", sagte der 33-Jährige vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Iran am Freitag (11.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV): "Wir wollen gewinnen, das würde es besonders machen."

Mit 109 Einsätzen für Wales liegt Bale gleichauf mit Chris Gunter. "Ich fokussiere mich da gar nicht drauf. Ich denke nur an das Spiel", betonte der Angreifer, der mittlerweile in den USA für den Los Angeles FC spielt.

Gegen Iran, das im ersten Spiel gegen England 2:6 verloren hatte, werde es "sehr schwierig", sagte Bale: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und hoffen, dass wir sie stoppen können." Mit einem Sieg würde das Achtelfinale näherrücken. Zum Abschluss trifft Wales am Dienstag im "Battle of Britain" auf den Rivalen England.

Auch die Waliser wollten wie die deutsche Nationalelf zum Auftakt die One-Love-Binde tragen. "Wir waren nicht glücklich darüber, die Binde nicht zu tragen", sagte Bale, der sich nun aber auf "Fußball konzentrieren" will. Er ergänzte jedoch: "Nur weil wir die Binde nicht tragen, heißt das nicht, dass wir das nicht unterstützen." (SID)