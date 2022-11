Wales vs. England: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live

Heute steigt bei der WM 2022 das britische Duell Wales vs. England. Doch wer überträgt die WM heute live im TV und im LIVE-STREAM? GOAL hat Infos.

Am Dienstag um 20 Uhr finden bei der WM 2022 die Partien des dritten Spieltags in der Gruppe B statt. Hierbei geht im Ahmed bin Ali Stadium von ar-Rayyan das britische Duell Wales vs. England über die Bühne. Dabei messen sich der 19. und der 5. im FIFA-Ranking.

Zahlreiche Fußball Spiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für Wales begann die Weltmeisterschaft mit einem Unentschieden gegen die USA. Anschließend unterlagen die von Rob Page betreuen Dragons dem Iran. Dieser raffte sich damit nach einer deutlichen Niederlage gegen England (2:6) auf. Danach kamen die von Gareth Southgate trainierten Three Lions nicht über eine Punktteilung gegen die USA hinaus.

Heute um 20 Uhr findet bei der Weltmeisterschaft das britische Duell Wales vs. England statt. Doch wer überträgt die WM heute live? GOAL bietet Euch sämtliche Infos zu den Ausstrahlungen im TV sowie im LIVE STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Wales vs. England: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live – die Eckdaten

Spiel: Wales vs. England Datum: Dienstag, 29. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: Ahmed bin Ali Stadium (ar-Rayyan)

Wales vs. England: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live – die Übertragung im TV

MagentaTV hält die Senderechte an sämtlichen Partien der WM 2022. Zudem dürfen Euch das Erste und das ZDF 48 der 64 Spiele davon ins Haus liefern. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des britischen Duells Wales vs. England verantwortlich?

Wales vs. England heute live bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch Wales vs. England bei MagentaTV ansehen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abonnement herum: MagentaTV hat die Partie exklusiv im Angebot. In Kombination mit einem TV-, Festnetz- und Internetanschluss stehen die Optionen MagentaTV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr es ohne Internetvertrag mit der Telekom angehen wollt, helfen Euch diese Pakete weiter:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer zunächst 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer zunächst 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Auf der Webseite findet Ihr alle Details. "Fussball.TV 1 FIFA WM 2022" liefert Euch ab 19.20 Uhr die Vorberichte ins Haus. Zudem läuft auf "Fussball.TV 3 FIFA WM 2022" eine Konferenz, in der zusätzlich das Parallelspiel Iran vs. USA sehen könnt. Doch nachfolgend findet Ihr alle Eckdaten:

Sender der Übertragung in voller Länge: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender der Konferenz: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Kommentar der Konferenz: Benni Zander

Wales vs. England: TV, LIVE STREAM, Übertragung – die WM heute live – die Übertragung im STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr das Aufeinandertreffen Wales vs. England mittels LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: MagentaTV sendet sein komplettes Programm zusätzlich online. Zudem bietet die Sportschau einen Audiostream an. Hierfür eignen sich alle handelsüblichen internetfähigen Endgeräten.

Wales vs. England heute im LIVE-TICKER

Zudem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. Damit erfährt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen im Kräftemessen zwischen den Dragons und den Three Lions. Hierbei erhaltet Ihr Push-Mitteilungen.

Wales vs. England live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die WM heute?

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Konferenz) Im LIVE-STREAM: MagentaTV Im AUDIOSTREAM: Sportschau Im LIVE-TICKER: GOAL

Wales vs. England heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.