Waldhof Mannheim - Preußen Münster: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die 3. Liga heute übertragen

Preußen Münster spielt gegen den Abstieg. Diesen Samstag geht es gegen Waldhof Mannheim. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Auch die neigt sich dem Ende zu. Jetzt entscheidet sich, wer auf- und wer absteigt. Am Samstag heißt es um 14.00 Uhr Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

Preußen Münster ist unzufrieden mit dem Re-Start der 3. Liga. Seit Wiederbeginn der Liga haben die Münsteraner drei Niederlagen eingefahren und gegen alle drei Einspruch erhoben. Grund ist die unterschiedliche Vorbereitungszeit, die die Mannschaften hatten, um sich vorzubereiten. Bisher änderten die Einsprüche jedoch nichts an Münsters Situation, denn auf dem 17. Platz sind sie immer noch vom Abstieg bedroht. Am vergangenen Spieltag gab es einen 2:1 Sieg gegen Zwickau.

Waldhof Mannheim hingegen befindet sich in der oberen Tabellenhälfte auf Rang sieben. Wegen der 0:2 Niederlage gegen Ingolstadt am vergangenen Spieltag hat Waldhof allerdings den Anschluss an die Spitze verloren.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM erhaltet Ihr von Goal in diesem Artikel. Am Ende findet Ihr zusätzlich die Aufstellungen der Teams.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel: Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster

Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster Wettbewerb: 36. Spieltag, 3. Liga

36. Spieltag, 3. Liga Datum: Samstag, 27. Juni 2020

Samstag, 27. Juni 2020 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Die 3. Liga punktet eindeutig mit Herz und Spannung. So eng gestaffelt, so viel Möglichkeiten, wer noch aufsteigen oder absteigen kann, bietet selbst die nicht. Umso wichtiger zu wissen, wie Ihr möglichst viele Spiele der 3. Liga sehen könnt, denn das ist nicht immer so einfach herauszufinden.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, hält sich an Magenta Sport. Hier werden alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge gezeigt. Aber auch die ARD und ihre Regionalsender zeigen 86 Partien diese Saison. Goal beantwortet Euch die Frage, wo Ihr das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Preußen Münster sehen könnt.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel bei Magenta Sport

Dieses Mal gehen die öffentlich-rechtlichen Sender leer aus. Das Spiel läuft nur bei Magenta Sport. Um die Partie hier zu sehen, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Hier unterscheidet Magenta Sport in Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden. Denn Telekom-Kunden zahlen in den ersten 12 Monaten nichts, um Magenta Sport zu nutzen, danach sind 4,95 Euro im Monat fällig.

Solltet Ihr noch keinen Vertrag mit der Telekom abgeschlossen haben, dann zahlt Ihr ab 9,95 Euro im Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entschließt. 16,95 Euro kostet das Abonnement, wenn Ihr die Option wahren möchtet, jeden Monat kündigen zu können. Mehr Infos zu den verschiedenen Angeboten gibt es hier.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV bietet Magenta Sport auch einen LIVE-STREAM zu den Spielen der 3. Liga. TV-Programm und LIVE-STREAM unterscheiden sich nicht im gezeigten Bild. Auch die Kosten zum LIVE-STREAM decken sich, da nur ein Abonnement für TV und LIVE-STREAM benötigt.

Die Übertagung im Überblick:

Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentator: Oskar Heirler

Um den LIVE-STREAM zu sehen, könnt Ihr entweder über den Browser Eures PCs oder Laptops die Internetseite von Magenta Sport aufrufen, oder Ihr wählt Smartphone beziehungsweise Tablet und schaut über die Magenta Sport App.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Partie in der Konferenz verfolgen

Für den LIVE-STREAM gilt genauso wie für die Übertragung im TV, dass Ihr das Spiel auch in der Konferenz sehen könnt. Dadurch seht Ihr die Spiele am Samstag um 14.00 Uhr im Wechsel.

In der Konferenz am Samstag sind folgende Spiele zu sehen:

FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock

FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig

vs. Hallescher FC

SV Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster

vs. SpVgg Unterhaching

Die Konferenz im LIVE-STREAM gibt es hier.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im LIVE-STREAM

Das Spiel könnt Ihr auch kostenlos verfolgen. Das geht mit dem LIVE-TICKER von Goal. Hier werden Euch die Szenen des Spiels fast in Echtzeit geschildert und obendrein gibt es Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen.

Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wer heute auf dem Platz stehen wird, könnt Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle nachlesen.