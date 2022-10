Heute steigt in der 3. Liga die Partie Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Doch läuft die 3. Liga heute live im TV? GOAL liefert Euch alle Infos.

In diesen Tagen gehen in der 3. Liga die Partien des 14. Spieltags über die Bühne. Hierbei steigt heute am Samstag um 14.00 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden. Die SVW und die Schwarz-Gelben nahmen 19 und 21 Punkte mit.

Beide Mannschaften gingen in der 13. Runde als Verlierer vom Platz. Hierbei erlebte Waldhof Mannheim zu Hause gegen Rot-Weiss Essen die dritte Niederlage binnen vier Meisterschaftsspielen. Dazwischen feierte die Elf von Christian Neidhart einen Heimerfolg gegen Saarbrücken, das am Samstag bei Dynamo Dresden gewann. Somit blieb die Mannschaft von Markus Anfang zum vierten Mal binnen fünf Drittliga-Partien sieglos. Der einzige Dreier gelang vor drei Wochen vor heimischer Kulisse gegen Osnabrück. Es folgte zunächst eine Punktteilung in Essen.

Am 14. Spieltag in der 3. Liga findet heute um 14.00 Uhr das Kräftemessen Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Läuft die 3. Liga heute live im TV? Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden Datum: Samstag, 29. Oktober 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Läuft die 3. Liga heute live im TV? Alle Infos zur Übertragung

Die Senderechte an der 3. Liga berechtigen die Drittkanäle der ARD dazu, Begegnungen ins Haus zu liefern. Daher könnt Ihr Euch an jedem Wochenende einige Partien im Free-TV ansehen. Doch wie steht es um die Übertragung des Spiels Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden?

Waldhof Mannheim – Dynamo Dresden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten für Euch. Denn: Magenta Sport besitzt die Exklusivrechte am Spiel zwischen der SVW und den Schwarz-Gelben. Wenn es Euch nicht ausdrücklich um die Partie im Carl-Benz-Stadion geht, ist Euch mit drei anderen Begegnungen geholfen. Denn: Ihr könnt Euch die Aufeinandertreffen 1. FC Saarbrücken – Meppen (SR / NDR), Bayreuth – 1860 München (BR) und Erzgebirge Aue – Elversberg (MDR) ab 14.00 Uhr im Free-TV ansehen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute live im TV bei Magenta Sport

Hingegen benötigt Ihr für die Übertragung der Partie Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden ein Abo. Hierbei könnt Ihr bei Magenta Sport Jahres- und Monatsverträge abschließen. Außerdem hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Als Kunden müsst Ihr pro Monat 4,95 Euro und 9,95 Euro bezahlen. Andernfalls kosten die Pakete monatlich 9,95 Euro und 16,95 Euro. Der Bezahlsender versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Infos.

Samstags um 14.00 Uhr könnt Ihr Euch zwischen Ausstrahlungen in voller Länge und der Konferenz entscheiden. Zudem umfasst das Programm etwa die Frauen-Bundesliga, Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL sowie die DEL. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Waldhof Mannheim – Dynamo Dresden:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentar: Julian Engelhard

Julian Engelhard Moderation: Thomas Wagner

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Läuft die 3. Liga heute live im TV? Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Magenta Sport sendet sein vollzähliges Programm ebenso online. Obendrein müsst Ihr nicht extra für die Ausstrahlung des Kräftemessen Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden ein Abo beziehen. Das habt Ihr einer Kooperation mit der Plattform OneFootball zu verdanken. Dort müsst Ihr 2,99 Euro pro Partie auf den Tisch legen und die App herunterladen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Läuft die 3. Liga heute live im TV? Die Übertragung im LIVE-TICKER

Insbesondere wenn die bisher genannten Vorgehensweisen für Euch nicht infrage kommen, hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Damit erfahrt Ihr alles Nennenswerte zum Spiel Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.