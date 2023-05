Wahl in der Türkei: Mesut Özil postet Foto mit Recep Tayyip Erdogan

Deutschlands Ex-Nationalspieler Mesut Özil macht in der Türkei wieder Wahlkampfhilfe für Präsident Recep Tayyip Erdogan.

WAS IST PASSIERT? Vor den am Sonntag in der Türkei stattfindenden Präsidentschaftswahlen hat sich Mesut Özil für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan eingesetzt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind immer bei Ihnen, Herr Präsident", schrieb Özil zu einem über seine Social-Media-Kanäle veröffentlichten Foto, das den früheren deutschen Nationalspieler mit Erdogan zeigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Den 69-Jährigen wird es freuen, kann er doch nach aktuellem Stand jegliche Unterstützung gut gebrauchen. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu liegt in den meisten Umfragen leicht vorn, es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen ab.

Özil ist mit dem türkischen Staatsoberhaupt seit Jahren freundschaftlich verbunden. Erdogan war sogar Trauzeuge des 34-jährigen Gelsenkircheners.

Vor der WM 2018 hatte ein ähnliches Foto, auf dem neben Özil unter anderem auch Ilkay Gündogan mit Erdogan zu sehen war, hohe Wellen geschlagen und zu kontrovers geführten Diskussionen geführt.

Während Gündogan halbwegs unbeschadet aus der Geschichte herausfand, wurde Özil zu einer Art Hassfigur. Der Weltmeister von 2014 trat mit einer persönlichen Abrechnung via Twitter aus der Nationalmannschaft zurück und entfachte eine Rassismus-Debatte. Seine aktive Laufbahn hat er mittlerweile beendet.

