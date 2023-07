Während Mason Greenwood wegen Vergewaltigungsvorwürfen bei Manchester United suspendiert war: Vater verdiente 526.000 Euro mit Agenturgeschäften für seinen Sohn

Der Vater und Berater von Mason Greenwood soll während der Suspendierung seines Sohnes bei Manchester United 526.000 Euro verdient haben.

WAS IST PASSIERT: Obwohl Mason Greenwood seit Januar 2022 infolge von mittlerweile fallengelassenen Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung seiner früheren Lebensgefährtin kein Spiel mehr für Manchester United absolviert und noch immer suspendiert ist, sollen seine persönlichen Geschäfte weiter boomen. Wie die Daily Mail berichtet, soll das Vermögen von Greewoods Bildrechtefirma in den letzten 18 Monaten auf fast 1 Million Pfund (1,17 Millionen Euro) angestiegen ist.

Aus den Konten von TSM Sports Limited, die den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2022 abdecken, geht hervor, dass das Bankguthaben des englischen Nationalspielers auf 1,21 Millionen Euro gestiegen ist.

Auch sein Vater Andrew hat mehr Geld eingenommen, obwohl sein Sohn nicht auf dem Spielfeld stand.

Greenwood ist der einzige Kunde der Beratungsagentur seines Vaters, aber das Vermögen dieser Firma ist in besagtem Jahr von 1,32 Millionen Euro auf 1,84 Millionen Euro gestiegen. Sein Vater verdiente insgesamt 526.000 Euro in jenem Geschäftsjahr.

WAS IST DER HINTERGRUND: Mason Greenwood war im Januar 2022 bei Manchester United suspendiert worden, nachdem er nach einer Anzeige seiner früheren Lebensgefährtin erstmals vorläufig festgenommen worden war. Diese hatte ihm unter anderem versuchte Vergewaltigung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Im Februar 2022 wurde die Anklage von der Justiz fallengelassen, aber Greenwood ist weiterhin bei Manchester United suspendiert.

WIE GEHT ES WEITER: Greenwood arbeitet mit einem Personal Trainer, um sich fit zu halten. Gerüchten zufolge könnte er im Sommer von Manchester United ausgeliehen werden. Eine Entscheidung über Greenwoods Zukunft wird - nach einer internen Untersuchung von United - vor Ende Juli erwartet.

Er wird unter anderem mit Teams in der Türkei in Verbindung gebracht, auch der frühere United-Trainer und jetzige Coach der AS Rom, José Mourinho, soll an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert sein. Zudem sollen Atalanta Bergamo und auch Juventus eine Leihe prüfen.