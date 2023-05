Juventus erkundigt sich nach einem Transfer von Manchester Uniteds Mason Greenwood

Juventus könnte Manchester Uniteds Mason Greenwood die Chance bieten, seine Karriere in Italien wiederzubeleben.

WAS IST PASSIERT? The Sun berichtet, dass der italienische Spitzenklub Juventus mit Mason Greenwoods Vertretern Kontakt aufgenommen hat, um dem Stürmer von Manchester United ein langfristiges Leihgeschäft in Turin anzubieten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Serie-A-Rivalen Roma und AC Mailand sollen ebenfalls daran interessiert sein, den ehemaligen englischen Nationalspieler nach Italien zu holen. Bei Juve ist man jedoch der Meinung, dass Greenwoods ehemaliger Teamkollege Paul Pogba in den eigenen Reihen ein entscheidender Faktor sein könnte, um einen Deal abzuschließen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Greenwood hat seit über 15 Monaten nicht mehr für United gespielt, nachdem er verhaftet und später wegen versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung sowie Nötigung angeklagt wurde. Diese Anklagen wurden im Februar fallen gelassen, aber der Spieler bleibt vom Verein suspendiert, da dieser eine eigene interne Untersuchung durchführt.

Während dieser Prozess noch andauert, ist aus dem Umfeld Greenwoods zu hören, dass der Stürmer glaubt, dass er nicht mehr für den Verein spielen wird, obwohl sein Vertrag noch bis zum Sommer 2025 läuft.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Wechsel in die Serie A könnte sich für alle Beteiligten als gute Lösung erweisen, auch wenn eine Ablösesumme für den Spieler unwahrscheinlich ist und ein Leihgeschäft die wahrscheinlichste Lösung für Greenwood darstellt.