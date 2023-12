Von José Mourinho gab es einst ein Spanferkel! BVB zeigt offenbar Interesse an einem Verteidiger von Manchester United

Sergio Reguilón ist bei ManUnited Ergänzungskraft. Löst er das Problem des BVB auf der linken Abwehrseite?

WAS IST PASSIERT? Der BVB denkt laut Sky auf der Suche nach einer Verstärkung für die linke Abwehrseite im Januar über Sergio Reguilón nach. Der Spanier ist aktuell von Tottenham Hotspur an Manchester United ausgeliehen, hat bei den Red Devils aber keinen Stammplatz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Leihdeal zwischen den Spurs und United, der für die komplette Saison vereinbart war, soll es die Möglichkeit geben, das Geschäft vorzeitig abzubrechen. So wäre ein erneuter Transfer Reguilóns im Januar möglich.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Reguilón stammt aus der Jugend Real Madrids und ist sechsmaliger A-Nationalspieler Spaniens. Tottenham holte ihn 2020 für 30 Millionen Euro Ablöse in die Premier League.

Bei den Spurs arbeitete er unter anderem unter José Mourinho und erzählte in der As von einem besonderen Geschenk von The Special One: "Ich wünsche mir, Sie würden Mourinho so kennen, wie ich ihn kenne. Am ersten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel: Er weiß, dass ich allein bin. Wir kamen am 25. zum Training und ich hatte einen Karton an meinem Platz. Ich habe ihn geöffnet und es war ein Spanferkel darin, das bereits gekocht war."

Bei den Spurs setzte er sich aber dennoch nicht nachhaltig durch und anschließend folgte unter anderem auch ein Ausleihgeschäft zu Atlético Madrid.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für ManUnited absolvierte der 27-Jährige in dieser Saison zehn Einsätze. Reguilóns Vertrag bei den Spurs läuft 2025 aus, der Klub sei bereit, ihn vorzeitig abzugeben, sollten die Konditionen stimmen.

