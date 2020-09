Real Madrid: Sergio Reguilon wohl vor Wechsel zu Tottenham Hotspur

Sergio Reguilon von Real Madrid steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur, nachdem er zuletzt an Sevilla verliehen war.

steht nach übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einer Verpflichtung von Linksverteidiger Sergio Reguilon von . Es müsse angeblich lediglich noch der Vertrag unterschrieben werden.

Demnach überweisen die Spurs an den spanischen Rekordmeister eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro und akzeptierten gleichzeitig die von den Königlichen geforderte Rückkaufklausel in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro.

Reguilon: Tottenham sticht aus

Real Madrid soll zudem ein Vorkaufsrecht besitzen, wonach man den Klub informieren muss, sollten die Spurs in der Zukunft von einem anderen Verein ein Angebot für den 23-Jährigen erhalten - womit Real das Angebot noch matchen kann.

Mehr Teams

Zuletzt galt eigentlich Manchester United als Favorit auf einen Transfer des Spaniers, jedoch wollten die Red Devils wohl weder eine Rückkaufklausel noch ein Vorkaufsrecht für Real Madrid akzeptieren, weswegen nun wohl die Spurs den Zuschlag bekommen haben.