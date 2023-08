Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic in München

Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic ist in München gesehen worden. Dort hat er einen für ihn wichtigen Arzttermin.

WAS IST PASSIERT? Laut Gazzetta dello Sport ist Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic am Dienstag nach München geflogen. Mit einem Transfer hat das allerdings nichts zu tun: Offenbar hat er sich bei Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt aufgrund seiner Probleme am Schambein untersuchen lassen.

WIE GEHT ES WEITER? Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Transfer, zwischenzeitlich wurden auch die Bayern gehandelt. Aktuell soll ein Tauschgeschäft mit dem FC Chelsea im Gespräch sein, die Blues könnten im Gegenzug Romelu Lukaku abgeben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 23-Jährige war 2022 für eine stolze Ablöse von mehr als 80 Millionen Euro von Florenz zu Turin gewechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison hatte Vlahovic in der Serie A geschwächelt und im Kalenderjahr 2023 nur vier Tore erzielt. Im November und Januar hatte er jeweils mehrere Wochen verletzt gefehlt.