Romelu Lukaku und Dusan Vlahovic: Irres Tauschgeschäft zwischen Juventus und Chelsea?

Die Zukunft von Dusan Vlahovic bei Juventus ist unklar. Kommt es nun zu einem spektakulärem Tauschgeschäft?

WAS IST PASSIERT? Dusan Vlahovic gilt nicht nur beim FC Bayern München als möglicher Plan B im Sturm, auch der FC Chelsea soll ein Auge auf den Angreifer von Juventus Turin geworfen haben. Wie der Corriere della Sera schreibt, haben die Blues bereits ein Angebot für Vlahovic abgegeben. Dieses soll Juventus allerdings abgelehnt haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Juve will für den Stürmer laut Gazzetta dello Sport nicht weniger als 60 bis 70 Millionen Euro plus Prämien haben - und Mittelfeldspieler Cesare Casadei noch obendrauf.

Offenbar kommt aber auch ein Tauschgeschäft in Frage. Dieses soll laut Corriere dello Sport so aussehen: Juve lässt Vlahovic für rund 25 Millionen Euro ziehen, wenn Romelu Lukaku im Gegenzug nach Turin wechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vlahovic kam erst im Winter 2022 für 81,6 Millionen Euro von der AC Florenz zur Alten Dame, war dort aber nicht unumstritten. Lukaku spielte zuletzt per Leihe bei Inter Mailand, hat aber noch bei Chelsea Vertrag bis 2026 - genauso lang wie Vlahovic in Turin.