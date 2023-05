"Informiere dich vernünftig, Vinícius": Streit zwischen Real Madrids Superstar und LaLiga-Chef Javier Tebas eskaliert nach Rassismusvorwürfen

Vinícius Júnior kritisiert die Zustände in LaLiga mit deutlichen Worten. Javier Tebas will das nicht auf sich sitzen lassen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Starstürmer Vinícius Júnior und LaLiga-Präsident Javier Tebas liefern sich nach den denkwürdigen Vorkommnissen vom Sonntagabend via Twitter einen Schlagabtausch.

WAS WURDE GESAGT? Seinen Ursprung hat die Fehde in einem Tweet von Vinícius, der sich beklagte, beim 0:1 in Valencia zum wiederholten Mal das Opfer von Rassismus geworden zu sein: "Das war nicht das erste Mal, nicht das zweite und nicht das dritte Mal. Rassismus ist in LaLiga normal. Die Konkurrenz hält es für normal, der Verband hält es auch für normal und die Gegner fördern es. Ich bedauere das sehr. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten."

Das wollte Tebas nicht auf sich sitzen lassen und schrieb an den Selecao-Stürmer gerichtet: "Wir haben versucht, Dir zu erklären, was LaLiga ist und was gegen Fälle von Rassismus unternommen werden kann. Aber Du bist nicht zu den beiden Terminen erschienen, die Du selbst vorgeschlagen hattest. Bevor Du LaLiga kritisierst und beleidigst, solltest Du dich vernünftig informieren, Vinícius. Lass Dich nicht manipulieren und stell sicher, dass Du die Arbeit verstehst, die wir zusammen leisten."

DIE REAKTIONEN: Von diesem Worten gab sich Vinícius unbeeindruckt. "Einmal mehr entscheidet sich der Präsident von LaLiga dagegen, die Rassisten zu kritisieren. Stattdessen attackiert er mich auf Twitter," so der 22-Jährige: "Ganz egal, wie viel Du redest und wie viel Du vorgibst nicht zu lesen – das Image deiner Liga ist angekratzt. Schau Dir all die Reaktionen an und wundere dich."

In der Tat riefen die Vorkommnisse in Valencia, bei denen das Spiel zeitweise unterbrochen war und Tausende Fans Vinícius nach dessen Platzverweis mit Affengeräuschen verabschiedet hatten, ein großes Echo hervor. Zahlreiche Fußballer und Ex-Profis wie Richarlison oder Ronaldo zeigten sich solidarisch, sogar Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva prangerte die Zustände im spanischen Oberhaus am Rande des G7-Gipfels an.

Vinícius schoss abschließend gegen Tebas: "Deine Ignoranz stellt Dich auf eine Stufe mit Rassisten. Ich bin nicht Dein Freund, mit dem Du über Rassismus quatschen kannst. Ich fordere Handeln und Strafen. Ein Hashtag bedeutet gar nichts."

