Vinicius Junior über emotionalen Benzema-Moment: "Werde ich nie vergessen"

Karim Benzema verlässt Real Madrid nach 14 Jahren. Vinicius teilte zum Abschied der Klublegende eine emotionale Erinnerung.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Offensivspieler Vinicius Junior hat anlässlich des Abschieds von Stürmerstar Karim Benzema eine emotionale Botschaft verfasst.

WAS WURDE GESAGT? "Benzvini, Vinzema ... egal wie. Das Ergebnis war immer dasselbe: Tore, Lachen, Titel und - am wichtigsten - Lernen. Als der schüchterne Junge aus Sao Goncalo 2018 nach Madrid kam, warst Du der Erste, der mich in Empfang nahm. Das werde ich nie vergessen", schrieb Vinicius bei Twitter.

Real hatte am Sonntag offiziell verkündet, dass Benzema die Königlichen in diesem Sommer nach 14 Jahren verlassen wird. Der 35-jährige Franzose wechselt nun wohl zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien.

Vinicius fuhr indes fort: "Ich bin an Deiner Seite erwachsen geworden. Wir haben zusammen in Spanien, Europa und auf der Welt gewonnen. Und ich durfte ihm mit großem Stolz zu seinem Ballon d'Or (2022, d. Red.) gratulieren."

DER TWEET ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Benzema war 2009 von Olympique Lyon nach Madrid gewechselt. Mit den Spaniern gewann er unter anderem fünfmal die Champions League und vier spanische Meistertitel.

In bislang insgesamt 647 Pflichtspielen für Real erzielte Benzema 353 Tore. Seine letzte Partie im Trikot der Blancos wird er wohl am Sonntagabend absolvieren, wenn man um 18.30 Uhr zuhause auf Athletic Bilbao trifft.