Real Madrid bestätigt Abschied von Karim Benzema

Der Stürmerstar kehrt den Königlichen nach 14 Jahren den Rücken. Real findet warme Worte.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat bekanntgegeben, dass Stürmer Karim Benzema die Königlichen am Saisonende verlassen wird.

WAS WURDE GESAGT? "Real Madrid und Kapitän Karim Benzema haben sich darauf verständigt, seine brillante Zeit als Spieler unseres Vereins zu beenden. Real möchte dem Mann gegenüber, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine Dankbarkeit und Zuneigung zum Ausdruck bringen", hieß es in einem Statement der Königlichen: "Die Karriere von Karim Benzema bei Real Madrid ist ein Musterbeispiel für gutes Verhalten und Professionalität, die die Werte unseres Vereins repräsentiert. Karim Benzema hat sich das Recht verdient, über seine Zukunft zu entscheiden."

WIE GEHT ES NUN WEITER? Wie es für den 35-jährigen Franzosen weitergeht, ist noch offen. Benzemas eigentlich bis 2023 laufender Vertrag soll angeblich bis 2024 verlängert worden sein. Real legt dem Stürmer aber offensichtlich trotzdem keine Steine in den Weg.

Bereits seit Tagen gibt es Berichte um einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien. Laut Medienberichten liegt ihm ein Angebot über zwei Jahre mit einem Gesamtgehalt von 200 Millionen Euro vor.

Am Sonntag vermeldete der Transferexperte Fabrizio Romano, Benzema werde bereits in der kommenden Woche nach Saudi-Arabien reisen, um seinen Transfer zu Al Ittihad vorzubereiten. Demnach könnte der Deal bereits am Mittwoch offiziell gemacht werden.

WAS SAGEN DIE ZAHLEN? Benzema wechselte 2009 von Olympique Lyon nach Madrid. Der fünfmalige Champions-League-Sieger stand für die Königlichen in 647 Partien auf dem Platz und erzielte dabei 353 Tore.