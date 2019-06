Real Madrids Vinicius Junior über Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: "Ich wähle Benzema!"

Vinicius Junior hat in seiner ersten Saison bei Real Madrid überzeugt. Auch die Gretchenfrage des aktuellen Fußballs hat er nun klug beantwortet.

Shootingstar Vinicius Junior spielt lieber mit Klubkamerad Karim Benzema als mit den Superstars Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Das erklärte der 18-Jährige in einem Interview in der Sendung "Aqui com Benja" beim Fernsehsender Fox Sports Brazil.

"Das ist eine schwierige Frage", antwortete Vinicius, als der Moderator wissen wollte, ob er lieber an der Seite Messis oder Ronaldos stürmen möchte. "Ich habe nie mit einem der beiden gespielt, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Stand heute wähle ich Benzema", fuhr der Angreifer vor.

Vinicius wechselte im Sommer 2018 in die spanische Hauptstadt und kam deswegen nicht dazu, mit Reals Reals Rekordtorjäger Ronaldo zusammenzuspielen. Der Portugiese heuerte in jenem Sommer bei Juventus Turin an.

Real Madrids Vinicius: Messi ist "einer der besten aller Zeiten"

Dass zumindest einer der beiden erwähnten Elite-Angreifer zu den prägendsten Figuren im Fußball gehört, bestreitet der Brasilianer nicht: "Die ganze Welt weiß, dass er einer der besten aller Zeiten ist", gab der Youngster mit Blick auf Messi zu.

Dabei sind ihm die Spiele gegen den Argentinier in der abgelaufenen Saison besonders in Erinnerung geblieben: "Gegen Barcelona zu spielen, ist immer etwas Besonderes."