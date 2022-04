FC Villarreal vs. FC Bayern München live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In diesen Tagen stehen in der Champions League die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es am Mittwoch um 21 Uhr beispielsweise zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München. Es gastiert der Spitzenreiter der Bundesliga beim Siebten der LaLiga.

FC Villarreal vs. FC Bayern München heute live und exklusiv: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Beide Kontrahenten sorgten mit ihren Achtelfinal-Rückspielen für Schlagzeilen. Der FC Bayern feierte einen 7:1-Heimsieg gegen RB Salzburg. Damit holte das Team von Julian Nagelsmann nach einem 1:1 in der Mozartstadt die Kastanien aus dem Feuer. Zuvor hatte sich der FCB in der Gruppe E mit 18 Zählern den ersten Platz geschnappt.

Der FC Villarreal musste sich in der Gruppe F mit zehn Zählern und einem Punkt weniger als Manchester United mit dem zweiten Platz begnügen. Danach gelang dem Team von Unai Emery allerdings eine faustdicke Überraschung. Denn: Das Gelbe U-Boot warf Juventus mithilfe eines 1:1-Heimremis und eines 3:0-Auswärtserfolgs aus dem Wettbewerb.

Heute geht im Rahmen des Viertelfinales in der Champions League das Hinspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München über die Bühne. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

FC Villarreal vs. FC Bayern München heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Villarreal vs. FC Bayern München Datum: Mittwoch, 6. April 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

FC Villarreal – FC Bayern München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN besitzt seit dieser Saison die exklusiven Senderechten an den meisten Partien in der Champions League. Hierbei stellen Dienstagsspiele die Ausnahme dar. Und in dieser Woche galt Letzteres für das Aufeinandertreffen zwischen Benfica und Liverpool. Ihr könnt Euch jedoch ab Freitag das Hinspiel der Reds in Lissabon beim Pay-per-View-Anbieter ansehen.

FC Villarreal vs. FC Bayern München heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Dafür und beispielsweise für die Übertragung des Matches Villarreal gegen FC Bayern München benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch beim Bezahlanbieter zwischen einem Jahres- und einem Monatsvertrag entscheiden. Mit der erstgenannten Alternative stehen zwei Vorgehensweisen zur Auswahl. Denn: Ihr könnt entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Für ein Monatspaket müsst Ihr hingegen 29,99 Euro berappen. Die Tarife gelten jedoch ausschließlich für neue Vertragsabschlüsse. Und hier gibt es jede Menge Einzelheiten zu DAZN:

Ihr schließt den Vertrag binnen weniger Augenblicke ab und dasselbe trifft auf den zweiten Vorgang zu. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, müsst Ihr die kostenfreie App herunterladen. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher mit einem PC oder ein Notebook vernetzten. Hierfür müsst Euch jedoch zusätzlich ein HDMI-Kabel besorgen. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Hinspiels im Champions-League-Viertelfinale FC Villarreal vs. FC Bayern München auf:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN zeigte Euch während allen Spieltagen der Gruppenphase der Königsklasse sowie danach im Achtelfinale Konferenzen. Ebenso stehen im Viertelfinale mittwochs Übertragungen der Einzelspiele und Konferenzen zur Auswahl. Heute um 21 Uhr geht zeitgleich mit dem Match Villarreal – Bayern das Kräftemessen Chelsea – Real über die Bühne.

FC Villarreal – FC Bayern München heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also klassische Fernsehgeräte mithilfe von Notebooks/PCs und eines HDMI-Kabels zu Smart-TVs umfunktionierten. Und das funktioniert dank der Tatsache, dass DAZN zum gesamten Programm LIVE-STREAMS bereitstellt. Damit einher könnt Ihr das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale Villarreal vs. Bayern München im Prinzip von überall aus mitverfolgen. Dafür benötigt Ihr natürlich zusätzlich zum Abo eine passende Internetverbindung. Zudem eignen sich nicht ausschließlich PCs und Notebooks, sondern ebenso Smartphones und Tablets.

Zu FC Villarreal gegen FC Bayern München via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen FC Villarreal – FC Bayern München weiter. Damit informieren wir Euch unter anderen zu sämtlichen Treffern, weiteren relevanten Torchancen, Karten und Tauschen. Dafür braucht Ihr nicht laufend auf den Bildschirm zu schauen. Denn: Wir schicken Euch Push-Benachrichtigungen.

FC Villarreal – FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Villarreal vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.