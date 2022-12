Viertelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder MagentaTV? Wie viele Spiele werden wo gezeigt / übertragen?

Bei der WM 2022 steigt das Viertelfinale. Doch wie viele Spiele werden wo gezeigt? GOAL liefert alle Infos zu ARD, ZDF und MagentaTV.

Am Freitag und am Samstag gehen bei der WM 2022 die Viertelfinal-Partien über die Bühne. Hierbei fungieren das Education City Stadium, das Lusail Iconic Stadium, das Al Thumama Stadium und das Al Bayt Stadium als Schauplätze. Die Spielen finden um 16 Uhr und um 20 Uhr statt.

56 der 64 Begegnungen bei der WM 2022 wurden bisher absolviert. Infolgedessen stehen noch acht auf dem Programm. Die Hälfte davon steigt an diesem Wochenende. Im Zuge dessen kommt es etwa zu den Krachern Niederlande vs. Argentinien und England vs. Frankreich.

Am Freitag und am Samstag finden die Partien des Viertelfinales bei der WM 2022 statt. Die ARD, das ZDF und MagentaTV halten Rechte an der Weltmeisterschaft. Wie viele Spiele werden wo gezeigt / übertragen? GOAL nennt Euch die Details.

Kroatien vs. Brasilien Niederlande vs. Argentinien Marokko vs. Portugal England vs. Frankreich Freitag, 9. Dezember 2022 Freitag, 9. Dezember 2022 Samstag, 10. Dezember 2022 Samstag, 10. Dezember 2022 16 Uhr 20 Uhr 16 Uhr 20 Uhr Education City Stadium (Al-Rayyan) Lusail Iconic Stadium Al Thumama Stadium (Doha) Al Bayt Stadium (Al-Chaur)

Die Senderechte an der WM 2022 berechtigen MagentaTV dazu, alle Spiele der WM 2022 zu zeigen. Zudem laufen drei Viertel der Aufeinandertreffen bei der ARD und beim ZDF. Doch wie viele Spiele werden im Viertelfinale wo gezeigt / übertragen?

Das Viertelfinale bei der WM 2022 live in der ARD und im ZDF

Für das Viertelfinale gilt dieselbe Faustregel wie für die Gesamtanzahl der Begegnungen: Somit könnt Ihr drei der vier Partien im Free-TV mitverfolgen. Bei Ausstrahlungen der ARD starten die Vorberichte der Sportschau um 15.10 Uhr und 18.30 Uhr. Im ZDF beginnen jene des Sportstudios um 15.05 Uhr und 19.25 Uhr. Doch nachfolgend fasst Euch GOAL die Eckdaten zusammen:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 15.10 Uhr und 18.30 Uhr

15.10 Uhr und 18.30 Uhr Spielbeginne: 16 Uhr und 20 Uhr

16 Uhr und 20 Uhr Experten: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira

Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 15.05 Uhr und 19.25 Uhr

15.05 Uhr und 19.25 Uhr Spielbeginne: 16 Uhr und 20 Uhr

16 Uhr und 20 Uhr Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

Das Viertelfinale bei der WM 2022 live bei MagentaTV

Als Kunden von MagentaTV könnt Ihr alle Partien des Viertelfinales bei der WM 2022 mitverfolgen. Bei einer Kombination mit einem TV-, Festnetz- und einem Internetvertrag könnt Ihr die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic abonnieren. Hierfür müsst Ihr im ersten halben Jahr monatlich 19,95 Euro bezahlen. Alternativ stehen diese Optionen zur Auswahl:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro sowie ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Der Anbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit sämtlichen Einzelheiten. Die Vorberichterstattungen auf Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnen um 15 Uhr und um 19 Uhr. Außerdem könnt Ihr Euch für die Ausstrahlungen mit Taktik-Kommentar auf Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 und für Reaction-Shows auf Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 entscheiden. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender klassische Übertragungen: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Sender Taktik-Kommentare: Fussball.TV 2 FIFA WM 2022

Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Sender Reaction-Show: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 15 Uhr und 19 Uhr

15 Uhr und 19 Uhr Spielbeginne: 16 Uhr und 20 Uhr

Viertelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder MagentaTV? Wie viele Spiele werden wo gezeigt / übertragen? Die Übertragungen im STREAM

Alternativ könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: MagentaTV, die ARD und das ZDF zeigen Euch ihr gesamtes Programm ebenso im Internet. Dazu kommen die Audiostreams, für die die Sportschau der ARD verantwortlich zeichnet.

Zum Viertelfinale bei der WM 2022 via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Überdies helfen Euch die LIVE-TICKER von GOAL weiter. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im Viertelfinale bei der WM 2022.

