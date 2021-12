VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

Wir erleben den 15. Spieltag in der Bundesliga. Im Zuge dessen findet heute um 18.30 Uhr die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart statt. Damit trifft der Achte zuhause auf den Viertletzten, wobei die Wölfe und die Schwaben 20 respektive 14 Punkte mitnahmen.

Der VfL Wolfsburg verlor sechs seiner letzten neun Meisterschaftsspiele. Hierbei punkteten die Wölfe ausschließlich mit Siegen in Leverkusen sowie gegen Augsburg und mit einem Remis in Bielefeld. Es folgten zuletzt eine Heimniederlage gegen Borussia Dortmund sowie am 4. Dezember ein 0:3 in Mainz.

Im Gegensatz dazu ist der VfB Stuttgart seit zwei Liga-Auftritten ungeschlagen. Am 26. November beendete die von Pellegrino Matarazzo trainierte Mannschaft mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Mainz 05 eine Negativserie von zuvor drei verlorenen Partien. Danach gab es ebenfalls zuhause in einem direkten Duell mit Hertha BSC ein 2:2. In der Bundesliga 2020/2021 entschied Wolfsburg beide Matches gegen Stuttgart für sich.

Heute um 18.30 Uhr geht die Partie VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart live: Die Eckdaten zur Partie am 15. Bundesliga-Spieltag heute

Spiel: VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart (live auf Sky Ticket) Datum: Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: VOLKSWAGEN ARENA (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky besitzt die Ausstrahlungsrechte für sämtliche Samstagsspiele in der Bundesliga. Die Übertragung von jenem um 18.30 Uhr, also heute Wolfsburg vs. Stuttgart, gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 und im Anschluss an die Konferenz. Außerdem könnt Ihr die Begegnung in HD genießen. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung der Partie in der VOLKSWAGEN ARENA:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wenn Ihr Euch das Duell VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart im Fernsehen anschauen wollt, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abschließen. Genauer gesagt benötigt Ihr das Bundesliga-Paket.

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

Zudem könnt Ihr Euch das Kräftemessen zwischen den Wölfen und den Schwaben im LIVE-STREAM anschauen. Hierbei handelt es sich um eine Möglichkeit, die Sky zu allen Sportereignissen anbietet. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart

Wenn Ihr noch kein Abonnement habt, könnt Ihr Euch kurzfristig für ein Sky Ticket entscheiden. Dieses wird sofort freigeschaltet und obendrauf ist keine längere Bindung erforderlich.

Fußball-Liebhaber kommen nicht ausschließlich mit der Bundesliga, sondern ebenso mit der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League auf ihre Kosten.

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Die Bestandskunden müssen sich hingegen vor dem Match VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart lediglich bei Sky Go einloggen. Die Bedienung des Streaming-Portals von Sky ist folgerichtig äußerst einfach. Außerdem sind dafür auch Smartphones sowie Tablets geeignet.

Bei Neuanmeldungen ist es unwahrscheinlich, dass die Aktivierung im Laufe des Tages erfolgt. In diesen Fällen stellen die Wiederholungen - wenn auch zeitversetzt - eine Alternative dar. Hierfür findet Ihr auf der Webseite des Bezahlanbieters alle Termine.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart heute: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein Geld auf den Tisch legen, habt kein Netz oder nicht genügend Zeit? Auch in diesen Fällen ist Euch geholfen, denn GOAL informiert Euch per LIVE-TICKER laufend zum Spiel Wolfsburg vs. VfB Stuttgart. Somit erfahrt Ihr alles zu den Treffern und Torchancen, zu den Ein- und Auswechslungen sowie zu den Karten. Hierbei bekommt Ihr von GOAL auch Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart

Abschließend möchten wir Euch auf die Highlight Show auf DAZN hinweisen. Dort könnt Ihr ab 20.30 Uhr die Höhepunkte des Matches VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart sehen. Außerdem könnt Ihr Euch für eine kostenfreie Lösung entscheiden. Die Sportschau zeigt Euch nämlich ab Montag auf ihrem YouTube-Kanal die Höhepunkte von allen Begegnungen des Spieltags.

VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart live: Die Aufstellungen zur Bundesliga heute

Ihr erfahrt die Startformationen ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.