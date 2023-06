VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute im TV und LIVE-STREAM: Wo wird das Champions-League-Finale der Frauen übertragen?

Heute kommt es zur Partie VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona. Wo wird das Champions-League-Finale der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Am Samstag findet im niederländischen Eindhoven das Champions-League-Finale der Frauen statt. Hierbei duellieren sich der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona um die Trophäe in der Königsklasse. Der Anpfiff im Philips Stadion ertönt um 16 Uhr.

Der VfL Wolfsburg peilt nach jenen in den Jahren 2013 und 2014 den dritten Titel in der Champions League der Frauen an. Auf dem Weg dorthin bezwang die Elf von Tommy Stroot ab dem Viertelfinale Paris Saint-Germain und den FC Arsenal.

Der FC Barcelona triumphierte in der Saison 2021/22, wobei er eine Siegesserie des französischen Spitzenklubs Olympique Lyon durchbrach. Die Mannschaft von Jonatan Giráldez setzte sich in der K.o.-Phase gegen die AS Roma und Chelsea durch.

Heute um 16Uhr messen sich der VfL Wolfsburg und der FC Barcelona. Aber wo wird das Champions-League-Finale der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat alle Infos hierzu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona: Das Champions-League-Finale der Frauen auf einen Blick

Spiel: VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona Datum: Samstag, 3. Juni 2023 Uhrzeit: 16.00 Uhr Stadion: Philips Stadion (Eindhoven)

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute live im TV verfolgen

Die Drittkanäle der ARD zeigen seit Jahren Partien der Frauen-Bundesliga im Free-TV. Zudem werden ab der Saison 2023/23 alle Spiele des Oberhauses bei DAZN sowie weiterhin bei Magenta Sport laufen. Doch wo wird das Champions-League-Finale der Frauen VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona übertragen?

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute live beim ZDF im Free-TV

Wenn Ihr das Champions-League-Finale der Frauen VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona im Free-TV sehen möchtet, liegt beim ZDF richtig. Obendrein könnt Ihr die Partie in HD genießen.

Die Berichterstattung des Sportstudios beginnt um 15.45 Uhr und somit eine Viertelstunde vor dem Anpfiff.

Die Eckpunkte der Übertragung im TV:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 15.45 Uhr

15.45 Uhr Spielbeginn: 16 Uhr

16 Uhr Reporterin: Claudia Neumann

Claudia Neumann Moderation: Sven Voss

So könnt Ihr VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona bei DAZN mitverfolgen

Die Informationen zur Übertragung des CL-Endspiels bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielbeginn: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentatorin: Christina Rann

Christina Rann Expertinnen: Almuth Schult, Turid Knaak

Almuth Schult, Turid Knaak Reporter: Andres Veredas

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Zudem könnt Euch das Aufeinandertreffen VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona von überall aus im LIVE-STREAM anschauen. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Angebot online aus.

Zudem versorgen Euch das ZDF und sein Sportstudio mit kostenlosen Streams. Hiervon könnt Ihr außerdem mit Tablets und Smartphones profitieren.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER

GOAL liefert einen LIVE-TICKER zur Partie zwischen den Wölfinnen und den Blaugrana. Damit erfahrt Ihr alles Nennenswerte zum Spielverlauf im Champions-League-Finale der Frauen.

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona heute im TV und LIVE-STREAM: Wo wird das Champions-League-Finale der Frauen übertragen?

Im Free-TV: ZDF Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: ZDF / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

VfL Wolfsburg vs. FC Barcelona Die Aufstellungen zum Champions-League-Finale der Frauen

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben und sind dann hier zu finden.