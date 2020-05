Borussia Dortmund gewinnt beim VfL Wolfsburg! Der BVB in der Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga kam es zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Hier gibt's die Partie im TICKER zum Nachlesen.

Mit dem sechsten Ligasieg in Serie hält im Titelkampf den Druck auf Tabellenführer Bayern München aufrecht. Die Westfalen setzten sich beim dank der Treffer von Raphael Guerreiro (32.) und Achraf Hakimi (78.) mit 2:0 (1:0) durch und dürfen verhalten optimistisch dem -Gipfeltreffen am Dienstag im heimischen Stadion gegen den Rekordmeister entgegensehen.

Guerreiro schloss bei seinem Führungstreffer die einzig sehenswerte Kombination der Gäste in der ersten Halbzeit mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz ab. Vorausgegangen war ein Abstimmungsproblem der Wolfsburger Defensive. Hakimi nutzte später einen Konter zum beruhigenden zweiten Treffer. Kurz darauf sah der eingewechselte Wolfsburger Felix Klaus (64.) nach einem groben Foulspiel und Videoüberprüfung die Rote Karte (83.) von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin).

Guerreiros Führungstreffer war der Höhepunkt einer von beiden Seiten enttäuschenden ersten Halbzeit. Ohne Zuschauer wirkte die Partie wie ein Trainingsspiel, Strafraumszenen waren an den Fingern einer Hand abzuzählen. Die beiden Trainer Oliver Glasner (Wolfsburg) und Lucien Favre (Dortmund) wirkten am Spielfeldrand fast temperamentvoller als ihre Akteure auf dem Rasen der Volkswagen-Arena.

Der Schweizer Coach reagierte auf diese Lethargie und ersetzte nach dem Seitenwechsel Mats Hummels, der sein 250. Bundesligaspiel für den BVB wegen einer leichten Blessur nicht zu Ende bringen konnte. Für den Ex-Nationalspieler, dessen Einsatz gegen die Bayern am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) aber nicht gefährdet sein soll, kam Emre Can zum Einsatz.

Auch ohne personelle Maßnahmen wurden die Aktionen der Wolfsburger zu Beginn der zweiten Halbzeit druckvoller. Erstmals geriet sogar das Dortmunder Tor in Gefahr, doch ein verdeckter Schuss von Renato Steffen (48.) strich knapp über die Querlatte.In der 62. Minute scheiterte der Schweizer an seinem Landmann Roman Bürki im BVB-Gehäuse.

Mehr als ein Strohfeuer war diese Aktionen aber nicht. Die Gäste übernahmen nach einer Stunde wieder das Kommando, ohne wirklich zu glänzen. Komplett vorbei lief die Begegnung an Erling Haaland, der Torjäger Norweger wählte immer wieder die falschen Laufwege und kam so gar nicht erst in erfolgversprechende Zweikämpfe vor dem VfL-Tor.

Schon vor der Begegnung der Partie hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc bekanntgegeben, dass man den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mario Götze nicht verlängern werde. "Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge", sagte Zorc im Sky-Interview.

Der Siegtorschütze im WM-Endspiel 2014 in Rio de Janeiro gegen hatte sich zuletzt bei den Schwarz-Gelben keinen Stammplatz mehr erkämpfen können. Coach Favre betonte noch am Freitag, es sei schwer für Götze, einen Platz im Spielsystem der Borussia zu finden.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Guerreiro (32.), 0:2 Hakimi (78.) Aufstellung VfL Casteels – Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (64., Klaus) – Steffen, Arnold, Schlager, Mehmedi (85., Victor) – Ginczek (64., Brekalo), Weghorst Aufstellung BVB Bürki – Akanji, Hummels (46., Can), Piszczek – Hakimi, Delaney (83., Balerdi), Dahoud, Guerreiro (83., Schmelzer) – Brandt (65., Sancho), Hazard (79., Reyna) – Haaland Gelbe Karten: Delaney (55.), Ginczek (60.), Brooks (66.), Hazard (74.), Arnold (86.), Schlager (90' +2') Rote Karte: Klaus (82.)

Trotz dieser Heimniederlage behaupten die Wölfe zunächst den 6. Platz, müssen aber noch das morgige Spiel des Verfolgers abwarten. Die Dortmunder arbeiten sich ihrerseits wieder bis auf einen Zähler an Spitzenreiter FC Bayern München heran und sehen nun dem Gipfeltreffen mit dem Rekordmeister am kommenden Dienstag entgegen. Wolfsburg spielt dann in Leverkusen.

In einem lange Zeit sehr unspektakulären Spiel erwies sich Borussia Dortmund als die bessere Mannschaft. Der selbstbewusste Tabellenzweite holte sich somit einen verdienten 2:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg. Im ersten Durchgang nutzten die Schwarz-Gelben die einzige Torszene zur Führung, die sie nach dem Seitenwechsel geschickt verwalteten. Und noch ehe eine eventuelle Schlussoffensive des Gegners drohte, legte der BVB den zweiten Treffer nach, um so überhaupt keine Probleme mehr zu bekommen.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 4' Das Spiel ist vorbei, der BVB gewinnt in Wolfsburg.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90' + 2' Für einen zu harten Einsatz gegen Mahmoud Dahoud büßt Xaver Schlager mit seiner dritten Gelben Karte dieser Saison.

90' Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Daniel Siebert möchte noch vier Minuten extra sehen. Am Spielausgang wird das nichts mehr ändern.

88' Spätestens nach der Roten Karte ist die Luft raus aus dieser Partie. Die Wölfe glauben nicht mehr an eine wundersame Wendung. Und die Borussia schaukelt die Sache jetzt nur noch über die Zeit.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86' Wegen eines Fouls an Achraf Hakimi streicht Maximilian Arnold seine achte Gelbe Karte der Saiosn ein.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

83' Dann wird munter getauscht. Balerdi kommt für Delaney, Schmelzer für Guerreiro. Oliver Glasner bring Joao Victor für Mehmedi.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

82' Daniel Siebert selbst schaut sich das Einsteigen von Felix Klaus an, der dem Gegenspieler von hinten in die Wade tritt. Bei seiner Rückkehr nestelt der Unparteiische die Rote Karte hervor.

82' Jetzt wirds bitter: Felix Klaus sieht nach einem groben Foulspiel und dann folgenden Videobeweis rot... #WOBBVB 0:2 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 23, 2020

81' Nach einem Zweikampf zwischen Felix Klaus und Manuel Akanji meldet sich offenbar Viedeoschiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck zu Wort.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

79' Direkt im Anschluss nimmt Giovanni Reyna den Platz von Thorgan Hazard ein.

TOOOR! VfL Wolfsburg - BORUSSIA DORTMUND 0:2 | Torschütze: Hakimi

78' Nach einem Ballgewinn von Mahmoud Dahoud nahe der Mittellinie geht über Jadon Sancho die Post ab. Der Brite treibt die Kugel bis an den gegnerischen Sechzehner, legt nach rechts zu Achraf Hakimi. Für diesen stellt sich der Winkel nicht optimal dar, dennoch findet er mit seinem Rechtsschuss einen Weg vorbei an Koen Casteels und markiert seinen vierten Saisontreffer.

75' Der folgende Freistoß findet über Umwege zwar zu ohn Brooks. Dessen Rechtsschuss jedoch berschwört keine Gefahr herauf.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74' Nach einem Zweikampf mit Kevin Mbabu wird Thorgan Hazard ein zu vehementer Einsatz angelastet und mit Gelb honoriert. Das ist die zweite Karte für den Belgier in dieser Bundesligasaison.

73' Verstärkt verlagern die Borussen das Geschehen in dieser Phase wieder häufiger in die gegnerische Hälfte. Ihre Ecken wissen die Gäste derzeit aber nicht für sich zu nutzen.

70' Dann lassen die Dortmunder mal wieder etwas von sich sehen. Der Ball gelangt links in der Box zu Raphael Guerreiro. Der Winkel gestaltet sich spitz, der Engländer probiert es dennoch. Der Linkschuss zischt durch den Torraum.

69' Ein Freistoß von rechts draußen hilft dem VfL nicht weiter. Die hohe Flanke in die Mitte ist unerreichbar für die Mannschaftskollegen.

67' Wolfsburg gibt inzwischen den Ton an. Immerhin zwei gute Torszenen verzeichnen die Niedersachsen inzwischen. Aber da muss natürlich noch mehr kommen bei den Gastgebern.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

65' John Brooks begrüßt Jadon Sancho auf seine Weise, foult den frisch eingewechselten Dortmunder nahe der Mittellinie. Dafür hält Daniel Siebert die Gelbe Karte bereit.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

65' Auf Seiten der Gäste kommt Jadon Sancho für den heute weniger auffälligen Julian Brandt.

63' Oliver Glasener nimmt einen Doppelwechsel vor. Brekalo kommt für Ginczek, Klaus für Roussillon.

62' Links in der Box nimmt Renato Steffen einen kurz abgewehrten Ball volley mit dem linken Fuß. Bei dem Flatterball reißt Roman Bürki beide Fäuste rechtzeitig hoch und blockt das Geschoss ab.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

60' Daniel Ginczek will Thorgan Hazard nahe der Mittellinie mit allen Mitteln stoppen - tut das auf Kosten eines Fouls und seiner ersten Verwarnung dieser Saison.

59' Unterdessen sind die Beschwerden von Mats Hummels bekannt. Am Fuß gab es da offenbar bereits vor dem Spiel Probleme. Letztlich war es eine Sicherheitsmaßnahme, den Abwehrchef zur Pause vom Feld zu nehmen.

57' Es dauert einige Zeit, bis sich Arnold erholt hat, ist dann aber in der Lage, den fälligen Freistoß selbst auszuführen. Damit jedoch bleibt der Wolfsburger Mittelfeldspieler an der Dortmudner Mauer hängen.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

55' Thomas Delaney steigt einem Wolfsburger auf die Füße, ist da zu spät dran. Damit organisiert sich der Däne die erste Gelbe Karte dieser Partie - seine vierte der laufenden Spielzeit.

53' Allerdings treten die Dortmunder äußerst selbstbewusst auf. Die Männer von Lucien Favre besitzen die spieltechnischen Möglichkeiten, um selbst wieder etwas vom Spielgeschehen abzubekommen.

51' Prompt sind die Niedersachsen besser im Spiel. Die Gastgeber stehen viel enger an den Gegenspielern, gehen forscher zu Werke und erobern so die Bälle.

49' Offenbar haben sich die Wölfe etwas vorgenommen. Zumindest sollten sie jetzt wissen, wo das gegnerische Tor steht. Die verheißungsvolle Szene eben sollte Mut machen.

48' Wout Weghorst behauptet den Ball, leitet diesen geschickt weiter. Plötzlich hat Renato Steffen freie Bahn, taucht im Sechzehner auf und sorgt für die erste Torchance des VfL. Sein Linksschuss streift die Querlatte.

46' Oliver Glasner schickt seine Mannschaft personell unverändert in den zweiten Spielabschnitt.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Der Ball rollt wieder. Dieses Mal hat der VfL Wolfsburg Anstoß.

46' Der BVB wechselt, Emre Can kommt für Mats Hummels in die Partie.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte hat Borussia Dortmund zumindest den richtigen Weg eingeschlagen. Der BVB nutzte die einzige Torszene dieser Begegnung, um auswärts beim VfL Wolfsburg eine 1:0-Pausenführung herauszuschießen. Diese ist insofern verdient, da die Gäste bislang die klar tonangebende Mannschaft waren. Allerdings waren die anderen beiden Dortmunder Torschüsse - genau wie der eine des VfL - komplett harmlos. Auch darüber hinaus passierte wenig. Eine Abseitsposition wurde gezählt. In den Strafräumen tat sich kaum etwas, Ecken gab es gar nicht. Die Profis taten sich nicht einmal gegenseitig weh. Je vier Fouls wurden geahndet.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Dann beendet Daniel Siebert vorerst das Treiben auf dem Platz.

45' In diesem Moment läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43' Aus der zweiten Reihe nimmt Thorgan Hazard Maß - tut das jedoch nicht genau genug. Der Rechtsschuss fliegt links am Gehäuse von Koen Castelles vorbei.

42' Dabei geben die Schwarz-Gelben die Kontrolle zu keinem Zeitpunkt aus der Hand. Die Jungs von Lucien Favre stehen hervorragend, lassen gar nichts zu und ruhen sich erst einmal auf der Führung aus.

41' Offenbar ist man sich beim BVB sicher, den Gegner gewähren lassen zu dürfen. Die Borussen sehen ja, wie schwer sich der VfL mittlerweile tut. Das Treiben schauen sich die Gäste also erst einmal an.

39' Nun also ist der VfL deutlich mehr gefordert. In Richtung Tor jedoch läuft nicht viel zusammen. So könnte dem Team von Oliver Glasner vielleicht eine Standardsituation helfen. Doch eine Freistoßhereingabe von Maximilian Arnold landet direkt in den Fängen von Roman Bürki.

36' Es dauert einige Zeit, bis die Behandlung von Roussillon am Spielfeldrand fortgesetzt wird. Und als der Spielbetrieb jetzt wieder aufgenommen wird, kehrt der Linkverteidiger auch gleich zurück.

34' Nach einem Foul von Erling Haaland hat Jerome Roussillon Probleme, verbleibt zunächst am Boden und bedarf medizinischer Versorgung.

TOOOR! VfL Wolfsburg - BORUSSIA DORTMUND 0:1 | Torschütze: Guerreiro

32' Gleich die erste Torchance der Partie führt zum Tor. An der rechten Seitenlinie behauptet sich Julian Brand, bedient mit einem Quarrpass Achraf Hakimi. Nach dessen Zuspiel taucht Thorgan Hazard rechts in der Box auf, spielt flach in die Mitte. Am Torraum verpasst zunächst Erling Haaland - nicht aber Raphael Guerreiro. Der Linksfuß ist völlig ungedeckt und hat keine Mühe, aus sieben Metern einzuschieben..

32' TOOOOOOOR! GUERREIRO! 🎉



Schon wieder der Portugiese! Und das mit der ersten Torchance... FÜHRUNG BORUSSIA! #WOBBVB 0:1 pic.twitter.com/uAxZ2hP5TS — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020

30' Inzwischen reißt der BVB das Geschehen wieder an sich. Nach wie vor ist Geduld an der Tagesordnung. Die Westfalen überstürzen nichts. Etwas forscher aber sollten die Männer von Lucien Favre irgendwann schon zu Werke gehen, um die gegnerische Defensive in die Bredouille bringen zu können.

27' In dieser Phase traut sich der VfL mal etwas mehr zu. Weitere Torannäherungen bleiben allerdings aus. Von einer wirklich nennenswerten Torchance sind wir gefühlt noch immer meilenweit entfernt.

25' Immerhin bringt Admir Mehmedi jetzt eine Flanke in den Strafraum an. Dort bemüht sich Wout Weghorst um diese Hereingabe. Der Stürmer erwischt die Pille zwar mit dem Kopf, vermag seinem Abschluss aber nicht genug Druck und Präzision zu verleihen.

23' Körperkontakt scheint noch immer verpönt. Das Foul von Daniel Ginczek an Lukasz Piszczek ist erst das zweite Vergehen in dieser Partie.

22' So richtig mag diese Begegnung nicht zünden. Über weite Strecken bestimmen die Schwarz-Gelben das Geschehen - ohne dabei die nötige Zielstrebigkeit an den Tag zu legen. Auf der anderen Seite halten sich die Niedersachsen immer noch recht bedeckt, wollen keinesfalls ins offene Messer laufen.

20' Jetzt schaltet sich Mats Hummels ins Angriffsspiel ein, will mit einem langen Ball Stürmer Haaland finden. Wolfsburgs Jerome Roussillon aber ist aufmerksam, geht mit dem Kopf dazwischen und spielt die Kugel zu seinem Torhüter zurück.

18' Jetzt beteligen sich auch die Wölfe wieder am Spiel. Maximilian Arnold treibt über die rechte Seite an. Die anschließende Flanke von Renato Steffen ist allerdings viel zu hoch angesetzt.

16' Tatsächlich erleben wir nun den ersten Torschuss dieser Begegnung. Halbrechts an der Strafraumgrenze fasst sich Thorgan Hazard ein Herz, zieht mit dem linken Fuß ab, verfehlt aber das lange Eck deutlich.

14' Optisch gibt der BVB inzwischen klar den Ton an. Noch allerdings fehlen uns jegliche Torraumszenen. Zumindest der Versuch eines Torschuss wäre ja nicht schlecht. Damit jedoch haben es auch die Dortmunder überhaupt nicht eilig.

12' Dortmund lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. In Sachen Raumgewinn wird nichts überstürzt. Geduldig schauen die Borussen, wo sich denn mal eine Lücke auftut. Entscheidend geben sich die Wölfe bislang noch keine Blöße.

10' Nun darf auch Koen Casteels ersmals seine Hände einsetzen. Der lange Ball von Mahmoud Dahoud stellt allerdings eine sehr leichte Übung für Wolfsburgs Keeper dar.

9' Erst jetzt ertönt erstmals ein schriller Pfiff durch das leere Stadion, nachdem Wout Weghorst etwas zu vehement gegen Thomas Delaney eingestiegen ist.

8' Zumindest im Ansatz gelangt der VfL jetzt mal in den Sechzehner. Dort aber hat Dortmunds Mats Hummels alles im Griff, klärt die Situation souverän vor Stürmer Wout Weghorst.

6' In jedem Fall gehen die Akteure sehr fair miteinander um. Noch immer musste Schiedsrichter Daniel Siebert nicht einmal wegen eines Fouls eingreifen.

4' Insgesamt wirkt der BVB etwas agiler. Der Anspruch des Tabellenzweiten ist es, der Partie den eigenen Stempel aufzudrücken. Trotz aller Bemühungen auf dem grünen Rasen bleiben die Strafräume bislang unerreicht.

3' Beide Mannschaften finden recht gut in die Partie, der Ball läuft sehr passabel durch die Reihen. Das Ansinnen, nach vorn spielen zu wollen, wird beiderseits offensichtlich.

2' Abgesehen von den verwaisten Rängen sind die Bedingungen in der Volkswagen Arena gut. Bei bewölktem Himmel bieten sich den Profis mit 17 Grad ideale Temperaturen zum Fußball spielen. Der Rasen präsentiert sich in sehr guter Verfassung.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt in der Volkswagen Arena. Borussia Dortmund hat angestoßen.

Vor Beginn | Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen. Nachdem beide Mannschaft das Spielfeld fein säuberlich getrennt betreten haben, wird nun rund um den Mittelkreis Aufstellung genommen zur Schweigeminute für die Corona-Opfer.

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Daniel Siebert. Der 36-jährige Schiedsrichter leitet sein 103. Bundesligaspiel. Unterstützung erhält der FIFA-Referee dabei von den Assistenten Lasse Koslowski und Jan Seidel.

Vor Beginn | Im Vorfeld der Begegnung verkündete Michael Zorc offiziell, dass Mario Götze den BVB nach Ende der Saison verlassen wird . Dortmunds Sportlicher Leiter sprach von einer einvernehmlichen Entscheidung.

Vor Beginn | Oliver Glasner ist in erster Linie bestrebt, "den Laden dicht zu bekommen". Wolfsburgs Trainer möchte "wie in jedem Spiel, als Mannschaft verteidigen und versuchen, die Räume eng zu halten. Wir können das Tempo der Dortmunder nur als Mannschaft in den Griff bekommen. Die Qualität der Offensivspieler des BVB ist sicherlich mit das Beste, was in der Bundesliga auf uns zukommt."

Vor Beginn | So ein wenig schwirrt bei den Dortmundern bereits das Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München am kommenden Dienstag durch die Köpfe. Doch genau daran sollten jetzt noch keine Gedanken verschwendet werden, betont Lucien Favre: "Wir konzentrieren uns nur auf das Spiel in Wolfsburg." Schließlich haben die Niedersachsen "peu a peu ihre Mannschaft gefunden und sind sehr stabil".

Vor Beginn | Übrigens war auch die Hindundenpartie vom 10. Spieltag eine klare Sache für den BVB. Die Westfalen schlugen Wolfsburg Anfang November vor heimischem Publikum mit 3:0.

🗯 Michael #Zorc bei @SkySportDE : "Wir werden die Zusammenarbeit mit @MarioGoetze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge." pic.twitter.com/SRruVrJZBS — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020

Vor Beginn | Anfang Februar haben die Borussen letztmals ein Bundesligaspiel verloren - mit 3:4 in Leverkusen. Seither jedoch läuft es rund, schlossen sich doch fünf Siege in Serie an - vier davon ohne Gegentreffer. Genau das gelang auch am vergangenen Wochenende beim Geisterderby gegen den FC Schalke 04, welches mit 4:0 gewonnen wurde.

Vor Beginn | Insgesamt jedoch läuft es für Wolfsburg im Jahr 2020 sehr ordentlich. Zwar misslang der Rückrundenstart mit zwei Niederlagen, doch seit der 1:2-Heimpleite Ende Januar gegen ist der VfL sieben Ligaspiele lang ungeschlagen. Vier Begegnungen davon wurden gewonnen - so auch vor einer Woche zum Neustart nach der Corona-Pause beim (2:1).

Vor Beginn | Mit der drittbesten Abwehr (31 Gegentreffer) sind die Niedersachsen defensiv hervorragend aufgestellt, stehen in dieser Rubrik sogar besser da als Dortmund (33). Dafür drückt beim VfL vorn der Schuh. 36 Saisontore sind angesichts internationaler Ambitionen eine recht magere Ausbeute. Der BVB hat exakt doppelt so häufig eingenetzt und stellt damit den zweitbesten Angriff der Liga. Darüber hinaus gelten die Wölfe als vergleichsweise schwache Heimmannschaft, fuhren sie in der Volkswagen Arena doch zwei Siege weniger ein als in ihren Auswärtsspielen.

Vor Beginn | Im Rennen um die Meisterschaft muss der BVB wie am vergangenen Wochenende erneut vorlegen, hat dabei allerdings wieder die Möglichkeit, den Abstand zu Spitzenreiter FC Bayern München vorübergehend auf einen Zähler zu verkürzen. Satte 15 Punkte hinter den Schwarz-Gelben rangieren die Wölfe, die sich als Tabellensechster mitten im Kampf um einen Platz in der befinden, aber mit Freiburg und Schalke zwei hartnäckige Konkurrenten im Nacken haben (zwei Punkte).

Vor Beginn | Auf Dortmunder Seite sieht Lucien Favre keinerlei Veranlassung, sein Team nach dem erfolgreichen Derby umzustellen. Die elf Jungs vom vergangenen Wochenende dürfen also erneut beginnen. Somit bleiben die genesenen Emre Can und Giovanni Reyna draußen, nehmen wie Jadon Sancho zunächst auf der Bank Platz.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel nimmt Oliver Glasner drei Veränderungen vor. Anstelle von Paulo Otavio (nicht im Kader), Josip Brekalo und Joao Victor (beide Bank) rücken Jerome Roussillon, Daniel Ginczek und Wout Weghorst (Rückkehr nach Gelbsperre) in Wolfsburgs Startelf.

Vor Beginn | Dem stellt sich Borussia Dortmund in folgender Besetzung entgegen: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard - Haaland.

Vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen.

Vor Beginn | Für den VfL Wolfsburg laufen zunächst diese elf Spieler auf: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Steffen, Arnold, Schlager, Mehmedi - Ginczek, Weghorst.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des VFL Wolfsburg:

Casteels – Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon – Steffen, Arnold, Schlager, Mehmedi – Ginczek, Weghorst

Bank: Pervan, Brekalo, Klaus, Horn, Marmoush, Knoche, Tisserand, Victor, Justvan

Oliver Glasner tauscht seine Startelf im Vergleich zum 2-1 in Augsburg auf 3 Positionen aus: Roussillon, Ginczek sowie der zuletzt gesperrte Weghorst (5. GK) dürfen beginnen, dafür bleiben Brekalo, Joao Victor (beide Bank) und der zuletzt starke Paulo Otavio (nicht im Kader) draußen.

Kleines Jubiläum: Admir Mehmedi bestreitet heute sein 50. BL-Spiel für den VfL (8 Tore)

Großes Jubiläum: Daniel Ginczek kommt gegen seinen Ex-Klub zu seinem 100. BL-Einsatz (29 Tore).

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Bürki – Akanji, Hummels, Piszczek – Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro – Brandt, Hazard – Haaland

Bank: Hitz, Balerdi, Morey, Schmelzer, Raschl, Can, Reyna, Götze, Sancho

Dortmund beginnt mit der gleichen Startelf wie im Derby gegen Schalke (4-0) in der Vorwoche.

Auf Seiten der Dortmunder steht Mats Hummels zum 250. Mal für den BVB im Oberhaus auf dem Platz.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der VfL Wolfsburg holte aus den letzten 9 Bundesliga-Duellen gegen Borussia Dortmund nur einen Punkt – beim 0-0 in Dortmund im Januar 2018. Nur gegen Bayern ist Wolfsburg genauso lange sieglos wie gegen Dortmund.

Der VfL Wolfsburg verlor die letzten 4 Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund bei 2-11 Toren - 5 Heimniederlagen in Folge gab es für die Wölfe im Oberhaus gegen kein Team.

Borussia Dortmund blieb in den letzten 6 Bundesliga-Spielen gegen Wolfsburg ohne Gegentreffer – das gelang Dortmund in der Bundesliga ansonsten gegen kein anderes Team, für Wolfsburg ist es ein Vereinsnegativrekord.

Der VfL Wolfsburg ist seit 7 Bundesliga-Spielen unbesiegt (4 Siege, 3 Remis) – zuvor hatte es noch 3 Niederlagen in Serie gesetzt.

In den 9 Rückrundenspielen dieser Bundesliga-Saison erzielte der VfL Wolfsburg 18 Treffer und damit genauso viele wie in der kompletten Hinrunde.

Wolfsburgs Renato Steffen erzielte alle seine 5 Saisontore in diesem Kalenderjahr - kein anderer Wolfsburger schoss in der Bundesliga-Rückrunde so viele Tore. Der Schweizer erzielte 3 seiner vergangenen 4 Treffer per Kopf.

Borussia Dortmund gewann die vergangenen 5 Bundesligaspiele – wie sonst nur der FC Bayern. Unter Trainer Lucien Favre hatte der BVB nur einmal eine längere Siegesserie (6 Siege in Folge vom 10. bis 15. Spieltag der Vorsaison).

Dortmund sammelte in der Bundesliga-Rückrunde 24 der möglichen 27 Punkte – das toppt nur der FC Bayern (25). Lediglich in der Meistersaison 2011/12 hatte der BVB nach 9 Rückrundenspielen eine bessere Bilanz (damals 25 Punkte).

Mit 72 Toren nach 26 Bundesligaspielen und 31 Toren nach 9 Rückrundenpartien stellte Borussia Dortmund jeweils neue Vereinsrekorde auf bzw. ein.

Dortmunds Erling Haaland brauchte für seine ersten 10 Bundesliga-Tore nur 9 Spiele, nur Paco Alcacer und Gert Dörfel schafften dies früher (8. Spiel).

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Volle Konzentration auf Wolfsburg

Borussia Dortmund träumt vom Titel. Vor dem Topspiel gegen Bayern München darf sich der BVB beim VfL Wolfsburg aber keinen Ausrutscher erlauben.

Lucien Favre schüttelte genervt den Kopf. Für die per E-Mail eingereichten Fragen der Journalisten zum Liga-Gipfel gegen Bayern München hatte der Trainer von Borussia Dortmund überhaupt kein Verständnis. "Wir müssen uns nur auf das Spiel in Wolfsburg konzentrieren", mahnte der Schweizer. Denn Favre weiß: Einen Ausrutscher beim formstarken VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darf sich der BVB vor dem Topspiel gegen den Serienmeister drei Tage später angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer nicht erlauben.

Die Dortmunder haben durch den überzeugenden Derbysieg gegen Schalke 04 (4:0) viel Selbstvertrauen getankt, doch die Aufgabe bei den Niedersachsen ist knifflig. Der VfL ist seit sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen (vier Siege) und hat als Tabellensechster die erneute Europacup-Qualifikation zum Ziel. "Sie sind sehr stabil", lobte Favre den Gegner, und Sportdirektor Michael Zorc ist sich sicher: "Es wird schwieriger als das Heimspiel gegen Schalke."

Da passt es gut, dass sich die personelle Situation etwas entspannt. Axel Witsel (muskuläre Probleme) fällt zwar weiter aus, dafür kehren Nationalspieler Emre Can und Giovanni Reyna zurück. Ob Can allerdings direkt im defensiven Mittelfeld in die Startformation rückt, ließ Favre offen. "Dahoud und Delaney haben das sehr gut gemacht gegen Schalke", sagte der BVB-Coach. Angesichts der ungewohnten Umstände aufgrund der über zweimonatigen Corona-Zwangspause und der Belastung in den kommenden Wochen merkte Zorc an, dass "wir jeden Spieler im Kader bis Ende Juni brauchen werden".

Ob das auch für Marco Reus gilt, ist fraglich. In den vergangenen Tagen war schon über das vorzeitige Saison-Aus des Kapitäns spekuliert worden. Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus in Bremen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, am Mannschaftstraining nimmt er weiterhin nicht teil. "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und uns noch helfen kann", sagte Favre.

In Wolfsburg muss es ohne Reus gehen. Der starke Auftritt gegen Schalke lässt die Titelträume aber weiter reifen. Doch dafür fordert Zorc vor dem nächsten Geisterspiel weiterhin "Eigenmotivation und Eigendynamik". Die volle Konzentration müsse auf Wolfsburg liegen. "Sie spielen um die internationalen Plätze", sagte Zorc. Dafür gab es von dem neben ihm sitzenden Favre ein zustimmendes Nicken.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick