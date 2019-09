VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Bundesliga-Übertragung am Montag

Am Montagabend hat der VfL Wolfsburg die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Goal verrät, wo das Spiel im LIVE-STREAM und im TV zu sehen ist.

Es ist eine Premiere in der noch jungen Saison 2019/20 - das erste Montagsspiel der steht auf dem Programm. Um 20.30 Uhr hat der die TSG zu Gast.

Die Hausherren sind unter dem neuen Trainer Oliver Glasner sehr gut in die neue Saison gestartet und haben noch kein Spiel verloren. Nach zwei Siegen zum Auftakt schwächelte man jedoch zuletzt ein wenig und holte gegen Paderborn und in Düsseldorf nur einen Punkt. Dennoch sind acht Punkte nach vier Spielen eine gute Basis, auf der sich aufbauen lässt.

Auf der Gegenseite ist Hoffenheim mit Coach Alfred Schreuder alles andere als gut in die Spielzeit gekommen. Nur vier Punkte aus vier Spielen, zudem kassierte man gegen den vergangenes Wochenende eine bittere 0:3-Heimklatsche. Eines ist gewiss: In Wolfsburg wollen Rudy, Belfodil und Co. Wiedergutmachung betreiben.

In der Tabelle sind beide Teams im Mittelfeld, können aber beide durch einen Dreier einen großen Sprung nach vorne machen. Die Wölfe könnten bis auf Platz drei vorrücken, 1899 auf Rang neun.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Bundesliga-Übertragung. Außerdem gibt es gegen 19.30 Uhr die Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga am Montag

Duell VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim Datum Montag, 23. September 2019 || 20.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg Zuschauer 30.000 Plätze

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM sehen

Bundesliga am Montagabend? Das ist heute Abend eine Premiere in dieser Saison, die von den Fans traditionell nicht allzu beliebt ist. Doch Wolfsburg vs. Hoffenheim muss ja nicht zwingend live im Stadion angesehen werden, denn es gibt heutzutage andere Alternativen.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim live und kostenlos auf seiner Plattform. Wie das, fragt Ihr Euch? Das liegt daran, dass sich DAZN vor der Saison die Rechte gesichert hat und deswegen ausgewählte Bundesligaspiele in voller Länge überträgt. Welche das in den kommenden Wochen sind, erfahrt Ihr hier. In den nächsten Zeilen verraten wir, was Ihr tun müsst, um DAZN nutzen zu können.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Die vollen 90 Minuten Bundesliga am Montagabend kommen also auf DAZN, insgesamt laufen 45 Begegnungen live beim Streamingdienst. Die gute Nachricht für alle Fans, die noch kein Abonnement bei DAZN haben, ist, dass der Sender jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt. Durch diesen könnt Ihr Wolfsburg vs. Hoffenheim heute live und kostenlos anschauen.

Konkret bedeutet das: Sichert Ihr Euch ein Abonnement beim Streamingdienst, seid Ihr am Montag live und gratis in der Volkswagen Arena mit dabei. Ganz einfach!

Ab 20.15 Uhr berichtet der Sender aus dem Stadion in Wolfsburg, wo ab 20.30 Uhr der Ball rollt.

Folgendes DAZN-Team sorgt dafür, dass Ihr am Montag die Bundesliga live sehen könnt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Robby Hunke

Experte: Sebastian Kneißl

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim kostenlos bei DAZN im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wolfsburg gegen Hoffenheim lautet das insgesamt sechste Spiel, das seit der neuen Rechteverteilung live im Stream von DAZN kommt. Die vollen 90 Minuten seht Ihr, wie bereits beschrieben, kostenlos. Durch den Gratismonat fällt diese Entscheidung nochmals etwas leichter.

Der große Vorteil ist, dass Ihr bei der Entscheidung für DAZN auch in den Genuss aller LIVE-STREAMS auf DAZN kommt. Der Sender zeigt auch die , La Liga, die , die , die und viele andere Sportarten. Hier bekommt Ihr im DAZN-Programm eine Übersicht.

Um Euch DAZN nochmals schmackhaft zu machen: Bundesliga, Champions League und Europa League, LaLiga, Serie A sowie die Ligue 1: Die Auswahl an Spitzenfußball ist riesig. DAZN bringt Euch Spitzenfußball aus Europa und der Welt auf Eure Bildschirme! Auf welchen Geräten Ihr DAZN nutzt, bleibt dabei Euch überlassen. Im Internet findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.de. Bedeutet auch: Ihr trefft die Wahl, wo Ihr Wolfsburg vs. Hoffenheim anschaut.

Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 - für die mobilen Geräte haltet in folgenden Portalen Ausschau nach der kostenlosen DAZN-App.

Hat Euch der kostenlose Probemonat bei DAZN überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo: Für monatlich 11,99 Euro könnt Ihr das komplette DAZN-Programm nutzen. Das Abo lässt sich selbstverständlich monatlich ohne Probleme kündigen.

Für könnt Ihr das komplette DAZN-Programm nutzen. Das Abo lässt sich selbstverständlich monatlich ohne Probleme kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Ihr wollt DAZN ohnehin das ganze Jahr über nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Euer Vorteil: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

Das letzte Spiel des 5. Spieltags der Bundesliga wird heute Abend live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Doch kommt VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim auch live im deutschen Fernsehen?

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute live auf dem Smart-TV sehen mit DAZN

Ein Streamingdienst für Euren Fernseher? Ja, das ist DAZN. Ihr habt einen Smart-TV? Ihr habt ein DAZN-Abonnement oder Euch einen Gratismonat gesichert? Worauf wartet Ihr dann noch? Wolfsburg vs. Hoffenheim kommt heute Abend auf Eurem Bildschirm, wenn Ihr diesen mit der DAZN-App ausstattet.

Durch das Verbinden der DAZN-App mit dem Smart-TV erzeugt Ihr echtes Fernsehgefühl und könnt von der Couch aus bequem live mit dabei sein, wenn beide Teams auf Sieg spielen werden. Die App könnt Ihr in jedem App-Store erwerben, kostenfrei. Das geht auf jedem Smart-TV.

Im oberen Abschnitt könnt Ihr Euch nochmals durchlesen, welche Vorteile Ihr durch ein Abonnement bei DAZN habt.

Zeigt / überträgt Sky VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV?

Sky ist neben DAZN der wichtigste Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung der Bundesliga live geht. Doch am Montagabend ist der Sender aus Unterföhring nicht an der Ausstrahlung beteiligt. Daher folgt die klare Antwort: VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim wird am Montag nicht live im Fernsehen bei Sky zu sehen sein. Da auch das Free-TV keine Bilder zeigt, bleibt nur DAZN.

Denn: Auch die beiden Online-Portale von Sky, Sky Go und Sky Ticket sind keine Optionen.

Sky zeigt / überträgt dafür die Bundesliga am Samstag und die meisten Duelle am Sonntag. Hier ein Überblick, über alle Bundesligaspiele, die live bei Sky im TV zu sehen sind:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

um alle Samstagsspiele um 18.30 Uhr

um alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr

um alle Sonntagsspiele um 18 Uhr

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt den LIVE-STREAM von DAZN zu Wolfsburg vs. Hoffenheim nicht zur Hand, weil Ihr unterwegs seid? Kein Problem, denn ein LIVE-TICKER schafft Abhilfe. Hierbei empfehlen wir den Ticker von Goal zur Begegnung am Montagabend.

Den LIVE-TICKER von Goal zu VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim

Die vollen 90 Minuten live mit dabei sein und schon davor alles Wissenswerte zum Bundesligaspiel erfahren? Das geht mit dem LIVE-TICKER von Goal. Ihr verpasst weder eine Chance, einen Treffer noch eine wichtige Entscheidung.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App auf Eure mobilen Geräte:

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen

Um 19.30 Uhr wird feststehen, welche Mannschaften Oliver Glasner und Alfred Schreuder in die Begegnung schicken. Dann findet Ihr die Startaufstellungen hier.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim heute live sehen: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: Die Opta-Fakten vor der Partie

Der VfL Wolfsburg verlor gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur eines der elf Heimspiele in der Bundesliga (sechs Siege, vier Remis): am 25. Februar 2012 mit 1:2 (Torschützen: Patrick Helmes – Roberto Firmino, Sven Schipplock).

Die TSG Hoffenheim kassierte nur gegen Bayern München mehr Gegentore in der Bundesliga (50) als gegen den VfL Wolfsburg (45, wie gegen Bayer 04 Leverkusen).

79 Tore fielen in den 22 Bundesliga-Partien zwischen dem VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim (im Schnitt 3.6 pro Spiel). Von den aktuellen Bundesligisten ist die Torquote bei Spielen mit VfL-Beteiligung nur gegen Düsseldorf höher (3.8).

Nach 2008/09 und 2015/16 ist der VfL Wolfsburg zum dritten Mal in einer BL-Saison nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage. Nur und Bayern München verloren neben dem VfL in der Bundesliga-Saison 2019/20 noch keine Partie.

Der VfL Wolfsburg ist zu Hause seit neun BL-Spielen unbesiegt (sechs Siege, drei Remis) und erzielten dabei 26 Tore (2,9 im Schnitt). Die letzte Heimniederlage, das 0:3 gegen Leverkusen im Januar, war gleichzeitig die einzige Heimniederlage 2019.

Kein Team kassierte an den ersten vier Spieltagen weniger Gegentore als der VfL Wolfsburg (drei, wie Leipzig und Freiburg). Überhaupt bekamen die Wölfe nur 2015/16 weniger Gegentreffer an den ersten vier Spieltagen einer BL-Saison (zwei).

Nur Münchens Robert Lewandowski erzielte 2019 mehr Tore in der Bundesliga (19) als Wolfsburgs Wout Weghorst (14). In seinen letzten fünf BL-Spielen war der VfL-Stürmer immer an mindestens einem Tor direkt beteiligt (sechs Tore, zwei Assists).

Die TSG Hoffenheim gewann nur eines ihrer letzten acht 8 Bundesliga-Spiele. Neben dem 3:2-Sieg gegen Bremen am zweiten Spieltag gab es zwei Remis und fünf Niederlagen.

1899 Hoffenheim hatte nur 2012/13 (drei) und 2015/16 (einen) nach vier Spieltagen weniger Punkte auf dem Konto als in der aktuellen Saison (vier).

Die TSG 1899 Hoffenheim blieb in den letzten beiden Partien ohne Tor und traf 2019/20 in der Bundesliga nur beim 3:2 gegen Bremen. Drei torlose BL-Spiele in Folge gab es für die Hoffenheimer zuvor letztmals im Oktober/November 2015.

VfL Wolfsburg vs. 1899 Hoffenheim: Die Bilanz vor dem Duell heute

VfL Wolfsburg (insgesamt bislang 23 Duelle) 1899 Hoffenheim 11 Siege 6 6 Unentschieden 6 6 Niederlagen 11 48 Tore 36

Quelle: fussballdaten.de