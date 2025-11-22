Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoOsnabrück
team-logoIngolstadt
Hier live sehen!
Eric Klein

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

In Deutschland 3 Liga der VfL Osnabrück am Samstagnachmittag gegen den FC Ingolstadt. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am Samstag empfängt der VfL Osnabrück den FC Ingolstadt zum Duell in der 3. Liga. Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze sichern, während die Schanzer im Kampf um den Klassenerhalt auf einen Auswärtserfolg hoffen. Spannung ist garantiert, wenn beide Teams aufeinandertreffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Osnabrück vs. Ingolstadt heute live im Free-TV und Livestream?

MagentaSportHier ansehen
Das Spiel VfL Osnabrück gegen FC Ingolstadt in der 3. Liga wird live und exklusiv bei MagentaSport übertragen. Fans können die Partie sowohl im TV als auch im Stream über MagentaSport verfolgen. Grundvoraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Ingolstadt

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Osnabrück vs. Ingolstadt: Aufstellungen

Osnabrück vs Ingolstadt Aufstellungen

OsnabrückHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestFCI
21
L. Jonsson
25
N. Wiemann
24
Jannik Müller
27
R. Fabinski
18
L. Kehl
19
K. Wiethaup
31
P. Kammerbauer
15
B. Jacobsen
29
D. Kopacz
13
K. Schumacher
11
Robin Meißner
25
K. Eisele
15
J. Scholz
20
Y. Deichmann
19
Linus Rosenlöcher
32
S. Lorenz
10
D. Kaygin
22
M. Costly
14
M. Plath
17
M. Besuschkow
8
F. Carlsen
24
G. Christensen

4-1-4-1

FCIAway team crest

OSN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

FCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wittmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Osnabrück

Beim VfL zeichnet sich nach turbulenten Jahren eine strategische Neuorientierung ab: Der Klub hat eine umfassende strukturelle Neuausrichtung beschlossen, um langfristig stabiler aufgestellt zu sein – das betrifft insbesondere die Aufbau- und Ablauforganisation im Fußballbereich. Sportlich liegt der VfL weiter in Reichweite der Aufstiegsplätze: Ein 2:0‑Sieg gegen Regensburg hat das Team in der Tabelle näher an die Top 3 gebracht. 

Deutschland 3 Liga
Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
Deutschland 3 Liga
SC Verl crest
SC Verl
VEL
Osnabrück crest
Osnabrück
OSN

News über Ingolstadt

Beim FC Ingolstadt steht die Saison nicht einfach unter Strom – Trainerin Sabrina Wittmann gerät nach einem durchwachsenen Start in der 3. Liga zunehmend unter Druck. Nach nur drei Punkten aus den vergangenen drei Spielen müssen unbedingt Punkte her, um einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen zu können.

Form

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

OSN

Letzte 5 Spiele

FCI

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Osnabrück vs. Ingolstadt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0