VfL Osnabrück bei SSV Ulm heute live im Free TV und Live Stream? Die Übertragung der 3. Liga am Freitag

In Deutschlands 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem SSV Ulm und dem VfL Osnabrück. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 18. Spieltag in der 3. Liga steht an und der SSV Ulm und der VfL Osnabrück eröffnen diesen am heutigen Freitag, 12. Dezember um 19 Uhr im Donaustadium in Ulm.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die heutige Partie zwischen dem SSV Ulm und dem Vfl Osnabrück könnt Ihr live nur bei MagentaSport verfolgen. Der Dienst der Telekom hat die Übertragungsrechte für alle 380 Spiele der 3. Liga inne. Die Übertragung startet hier schon um 18.30 Uhr mit den Vorberichten mit Moderator Sascha Bandermann. Als Experte ist Markus Schwabl im Einsatz, Christian Straßburger kommentiert die Partie.

Um die 3. Liga bei Magenta Sport mitverfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Ulm gegen Osnabrück

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ulm vs. Osnabrück: Aufstellungen

Ulm vs Osnabrück Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Dotchev

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Schultz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Ulm

Der SSV Ulm liegt zurzeit mit lediglich 16 Punkten aus 17 Spielen auf dem 18. Platz der Tabelle. Stand Jetzt müssten die Spatzen den Gang in die Regionalliga antreten und somit den Profibereich verlassen.

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gab es am vergangenen Samstag aber wieder ein Erfolgserlebnis. Auswärts bei Viktoria Köln gewann man mit 1:0, Marcel Seegert erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer.

News über Osnabrück

Die Osnabrücker stehen in der 3. Liga viel besser da. Mit 29 Punkten aus 17 Spielen steht der VfL auf Platz fünf und spielt um die Aufstiegsplätze mit. Spitzenreiter Cottbus ist sechs Zähler entfernt, Duisburg auf Rang zwei gar nur drei Punkte.

Zuletzt mussten die Niedersachsen aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Ein 1:4 gegen den SC Verl folgte am letzten Samstag ein 0:1 zuhause gegen Wehen Wiesbaden.

Form

UMF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

OSN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

UMF

Letzte 2 Spiele

OSN

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

Ulm vs. Osnabrück: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

0