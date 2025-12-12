Der 18. Spieltag in der 3. Liga steht an und der SSV Ulm und der VfL Osnabrück eröffnen diesen am heutigen Freitag, 12. Dezember um 19 Uhr im Donaustadium in Ulm.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfL Osnabrück bei SSV Ulm heute live im Free TV und Live Stream? Die Übertragung der 3. Liga am Freitag

Die heutige Partie zwischen dem SSV Ulm und dem Vfl Osnabrück könnt Ihr live nur bei MagentaSport verfolgen. Der Dienst der Telekom hat die Übertragungsrechte für alle 380 Spiele der 3. Liga inne. Die Übertragung startet hier schon um 18.30 Uhr mit den Vorberichten mit Moderator Sascha Bandermann. Als Experte ist Markus Schwabl im Einsatz, Christian Straßburger kommentiert die Partie.

Um die 3. Liga bei Magenta Sport mitverfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Ulm gegen Osnabrück

Ulm vs. Osnabrück: Aufstellungen

News über Ulm

Der SSV Ulm liegt zurzeit mit lediglich 16 Punkten aus 17 Spielen auf dem 18. Platz der Tabelle. Stand Jetzt müssten die Spatzen den Gang in die Regionalliga antreten und somit den Profibereich verlassen.

Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gab es am vergangenen Samstag aber wieder ein Erfolgserlebnis. Auswärts bei Viktoria Köln gewann man mit 1:0, Marcel Seegert erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer.

News über Osnabrück

Die Osnabrücker stehen in der 3. Liga viel besser da. Mit 29 Punkten aus 17 Spielen steht der VfL auf Platz fünf und spielt um die Aufstiegsplätze mit. Spitzenreiter Cottbus ist sechs Zähler entfernt, Duisburg auf Rang zwei gar nur drei Punkte.

Zuletzt mussten die Niedersachsen aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Ein 1:4 gegen den SC Verl folgte am letzten Samstag ein 0:1 zuhause gegen Wehen Wiesbaden.

Form

Bilanz direkte Duelle

UMF Letzte 2 Spiele OSN 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Ulm 1 - 1 Osnabrück

Osnabrück 2 - 1 Ulm 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Ulm vs. Osnabrück: Die Tabellen

