Am 29. Spieltag der 3. Liga stehen sich der VfL Osnabrück und der 1. FC Kaiserslautern heute gegenüber. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 5. März 2022, um 14.00 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück. Wo Ihr das Match live im Free-TV bzw. im LIVE-STREAM verfolgen könnt, wo Ihr die Highlights findet und welchen LIVE-TICKER wir Euch empfehlen, lest Ihr in den folgenden Abschnitten.

Der Aufstiegskampf in der 3. Liga spitzt sich zehn Spieltage vor dem Saisonende immer weiter zu - und der 1. FC Kaiserslautern befindet sich nach Jahren der Tristesse mitten im Rennen um die begehrten Plätze. Aktuell stehen die Pfälzer mit 50 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz und wären nach aktuellem Stand in der kommenden Saison Zweitligist. Doch zuvor stehen noch einige wichtige Partien auf dem Programm - darunter das Kräftemessen mit den Osnabrückern.

Auch die Niedersachsen dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg machen. Derzeit findet sich der VfL auf dem sechsten Rang wieder, der Rückstand auf den FCK beträgt sechs Zähler. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Lila-Weißen ein dickes Ausrufezeichen setzen, müssen dafür aber die sicherste Defensive der 3. Liga knacken. Größter Hoffnungsträger bei diesem Unterfangen ist wohl Angreifer Marc Heider, mit 15 Torbeteiligungen bester Scorer des Zweitliga-Absteigers.

Kann der FCK einen wichtigen Dreier landen oder bleiben die Punkte in Osnabrück? Eine Entscheidung fällt am Samstag ab 14.00 Uhr an der Bremer Brücke - und Ihr könnt live dabei sein.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Drittliga-Partie in der Übersicht

Begegnung: VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: 3. Liga, 29. Spieltag

Datum: 5. März 2022, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bremer Brücke, Osnabrück

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Wird die 3. Liga heute live im Free-TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans der dritthöchsten deutschen Spielklasse: Zwei bis drei ausgewählte Partien sind pro Spieltag im Free-TV zu sehen. Dazu gehört diesmal auch das Duell des FCK mit dem VfL aus Osnabrück - Ihr braucht für dieses Spiel demzufolge kein kostenpflichtiges Abonnement.

Ab 14.00 Uhr übertragen SWR und NDR das Match im frei empfangbaren Fernsehen. Darüber hinaus sind auch die Begegnungen Magdeburg gegen Halle (MDR) und Borussia Dortmund II gegen Türkgücü München (WDR) heute ohne Abo verfügbar.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Wo läuft die 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Die Regionalsender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stellen ihre LIVE-STREAMS wie gewohnt auch im Netz bereit. Ruft dazu einfach die NDR- bzw. SWR-Website auf, in der Mediathek werdet Ihr fündig.

Darüber hinaus stellt der SWR auch einen LIVE-STREAM via YouTube zur Verfügung und überträgt das Match auf dem eigenen Kanal. Als Alternative bietet sich auch ein Abonnement bei Magenta Sport an, damit hättet Ihr Zugriff auf alle Drittliga-Spiele - dieses ist aber kostenpflichtig.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM auf Magenta Sport

Solltet Ihr Euch für ein Abo bei Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom, anmelden wollen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Habt Ihr schon einen bestehenden Telekom-Vertrag, zahlt Ihr umgerechnet 4,95 Euro pro Monat für das Jahres- bzw. 9,95 Euro pro Monat für das flexibel kündbare Monatsabo. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro pro Monat, das Monatsabo 16,95 Euro.

Seid Ihr registriert, habt Ihr Zugriff auf verschiedenste Live-Events. Neben der 3. Liga zählen dazu auch die Basketball-Bundesliga oder die Frauen-Bundesliga. Solltet Ihr jedoch ausgewählte Bundesliga-, Premier-League- oder Champions-League-Spiele sehen wollen, ist Magenta Sport nicht der richtige Anlaufpunkt. Schaut dafür beim Streamingdienst DAZN bzw. beim Pay-TV-Sender Sky vorbei.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Die Highlights der 3. Liga findet Ihr bei Magenta Sport oder auf YouTube. Auch die Sportschau und DFB-TV stellen Euch die kurzen Clips auf Abruf zur Verfügung.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut in unserem LIVE-TICKER von GOAL vorbei. Dort informieren wir über die aktuellen Geschehnisse beim Drittliga-Topspiel zwischen Osnabrück und Kaiserslautern.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht

Begegnung VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga, 29. Spieltag Anpfiff 5. März 2022, 14.00 Uhr Free-TV SWR, NDR Pay-TV Magenta Sport LIVE-STREAM SWR, NDR, Magenta Sport LIVE-TICKER GOAL

VfL Osnabrück vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Daniel Scherning und Marco Antwerpen ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.