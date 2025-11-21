Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga steht heute Freitag, 21. November, das Duell zwischen dem VfL Bochum und Dynamo Dresden auf dem Programm. Beide Teams brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Gespielt wird im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion ab 18.30 Uhr.

Premier League, Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen Jetzt Sky via WOW live sehen!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfL Bochum vs. Dynamo Dresden heute im Live Stream und live im Free TV: RTL oder nur bei Sky?

Auch am heutigen Freitag seht Ihr die Partien der 2. Bundesliga live nur bei Sky. Bochum gegen Dresden könnt Ihr in der Konferenz auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 sehen, das Einzelspiel mit Kommentator Marcus Lindemann findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3. Die Übertragung beginnt überall schon um 18 Uhr mit den Vorberichten.

In der SkyGo-App und bei WOW stehen für Euch die Livestreams der Konferenz und des Einzelspiels zur Verfügung, Ihr habt jedoch nur mit einem kostenpflichtigen Abo Zugriff darauf.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Dynamo Dresden

VfL Bochum vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Der VfL gehört gerade zu den formstärksten Klubs der 2. Bundesliga und konnte sich durch zehn Punkte aus den letzten vier Spielen aus dem Tabellenkeller befreien. Mittlerweile liegt Bochum mit 13 Punkten auf dem 13. Platz in der Tabelle. Zusätzlich gab es im DFB-Pokal einen Sieg gegen Bundesligist Augsburg.

Der Umschwung kam mit dem neuen Trainer Uwe Rösler, der eben seit diesen vier Spielen im Amt ist. Der frühere Spieler von Manchester City war zuvor drei Jahre lang beim dänischen Klub Aarhus GF angestellt und führte das Team 2024 sogar ins Pokalfinale, welches jedoch mit 0:1 gegen Silkeborg IF verloren ging.

Vor der Länderspielpause gab es auswärts bei Eintracht Braunschweig einen 2:0-Sieg. Cajetan Lenz und der erst 18-jährige Francis Onyeka besorgten die Tore für den VfL. Der U19-Nationalspieler steht nun schon bei vier Treffern in dieser Saison, nur Gerrit Holtmann erzielte bisher mehr für Bochum.

News über Dynamo Dresden

Für Dresden schaut es zurzeit gar nicht gut aus. Der Drittligaaufsteiger steht nach zwölf Runden mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Platz der 2. Bundesliga, punktegleich mit dem 1. FC Magdeburg auf Rang 18.

Seit mittlerweile neun Spielen in Serie ist Dynamo ohne Sieg, der letzte Erfolg datiert auf dem 24. August. Seit dem gab es nur einmal einen Punktgewinn zu verzeichnen und zwar Mitte Oktober gegen Preußen Münster.

Die letzten drei Partien gingen wieder verloren, vor der Länderspielpause gab es zuhause ein 1:2 gegen den FC Nürnberg. Dominik Kother gelang zwischenzeitlich der Ausgleich, doch die Mannschaft von Thomas Stamm verließ wieder als Verlierer den Platz.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.