Am heutigen Sonntag, 2. November, kommt es zum Duell der beiden Schlusslichter VfL Bochum und 1. FC Magdeburg. Gespielt wird ab 13.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum, Felix Wagner leitet die Partie als Schiedsrichter.

Premier League, Bundesliga, DFB-Pokal und mehr live sehen Jetzt bei WOW anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

VfL Bochum vs. 1. FC Magdeburg heute im Live Stream und live im Free TV: Sky oder RTL?

Alle Spiele der 2. Bundesliga seht Ihr live nur bei Sky! Auch die Begegnung zwischen Bochum und Magdeburg läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender. Die Konferenz empfängt Ihr auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Das Einzelspiel, kommentiert von Torsten Kunde, läuft auf Sky Sport Bundesliga 3. Die Übertragungen beginnen auf jedem Sender um 13 Uhr mit den Vorberichten von Moderator Max Zielke.

Auf WOW und in der SkyGo-App stehen für Euch die Livestreams zur Verfügung, Zugriff habt Ihr jedoch nur mit einem abgeschlossenen Abo.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Magdeburg

VfL Bochum vs. Magdeburg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Der Bundesligaabsteiger kommt eine Spielklasse weiter unten nicht vom Fleck weg. Nach zwischenzeitlich vier Niederlagen in Folge holten die Bochumer immerhin vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Dennoch belegt man mit nur sieben Punkten aus zehn Runden den 17. Platz.

Doch die Pokal-Partie unter der Woche könnte ein Brustlöser für die Mannschaft von Uwe Rösler gewesen sein. Gegen Bundesligist Augsburg gewann man mit 1:0 und zog in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

News über Magdeburg

Die Situation beim FC Magdeburg ist nahezu identisch. Man belegt mit ebenso sieben Zählern den 18. und letzten Rang in der 2. Bundesliga, zuletzt konnte der FCM aber auch vier Punkte aus zwei Spielen einfahren.

Und auch im DFB-Pokal darf man im Achtelfinale antreten. In der 2. Runde gelang ein ungefährdeter 3:0-Sieg gegen den Regionalligisten FV Illertissen. Breunig, Mathisen und Pesch erzielten die Tore und sicherten damit den Einzug ins Achtelfinale.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs. Magdeburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.