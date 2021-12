VfL Bochum vs. Union Berlin live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga heute

Der 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 markiert den Abschluss der Hinrunde, der VfL Bochum bestreitet seine letzte Erstliga-Partie des Jahres gegen Union Berlin. Anpfiff ist am Samstag, 18. Dezember 2021, um 15.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. GOAL erklärt Euch in den nachfolgenden Absätzen, ob die Partie im FREE-TV zu sehen ist, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr im Anschluss die Highlights finden könnt.

Es hätte wahrlich eine schlechtere Hinrunde für den VfL Bochum werden können, doch der Aufsteiger überrascht in positiver Hinsicht und macht es den Gegnern mit seinem leidenschaftlichen Spielstil Woche für Woche schwer. Am Dienstag setzte es zwar eine 0:2-Pleite in Bielefeld, das Team von Trainer Thomas Reis befindet sich mit 20 Punkten nach 16 Spieltagen aber nach wie vor auf Kurs in Richtung Klassenerhalt und rangiert derzeit auf dem 12. Tabellenplatz. Der Abstand auf den Relegationsrang 16 beträgt allerdings nur drei Zähler - ein Sieg gegen Union Berlin wäre mit Blick auf das Klassement also Gold wert. Doch der kommende Gegner hat es in sich.

Denn wie schon in der vergangenen Saison ist Union Berlin mittendrin im Kampf um das europäische Geschäft. Die Köpenicker stehen einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde auf dem achten Tabellenplatz, am Mittwoch kamen die Jungs von Coach Urs Fischer jedoch nicht über ein 0:0 gegen den SC Freiburg hinaus. Im Allgemeinen offenbarten die Köpenicker kurz vor der Winterpause Probleme, von den vergangenen fünf Pflichtspielen wurde lediglich das Aufeinandertreffen mit RB Leipzig siegreich gestaltet.

Schlägt Union Berlin im Rennen um Europa zurück oder feiert der VfL einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf? Eine Entscheidung fällt am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr - und Ihr könnt live dabei sein.

VfL Bochum vs. Union Berlin live: Die Bundesliga-Begegnung heute in der Übersicht

Begegnung: VfL Bochum vs. 1. FC Union Berlin ( live bei Sky Ticket streamen )

) Wettbewerb: Bundesliga, 17. Spieltag

Anpfiff: 18. Dezember 2021, 15.30 Uhr

Austragungsort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

VfL Bochum vs. Union Berlin live: Läuft die Bundesliga-Partie des 17. Spieltags heute im Free-TV?

Nur die wenigsten Bundesliga-Matches werden noch im Free-TV übertragen, seit einigen Jahren liegen die Rechte vor allem bei Streamingdiensten oder Pay-TV-Sendern. Für den 17. Spieltag haben wir jedoch positive Neuigkeiten für diejenigen unter Euch, die einzig und allein im Free-TV schauen können: Es wurde ein Live-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Allerdings betrifft dies nicht das Duell der Bochumer mit den Ostberlinern, sondern das Aufeinandertreffen des FC Bayern München mit dem strauchelnden VfL Wolfsburg am Freitagabend. Wo Ihr dieses Duell sehen konntet, haben wir Euch in einem weiteren Artikel erklärt. Für die Partie Bochum vs. Union braucht Ihr hingegen ein kostenpflichtiges Abonnement.

VfL Bochum vs. Union Berlin live: Läuft die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky oder DAZN?

In Deutschland gibt es zwei Anbieter, die sich die Rechte an den Live-Übertragungen der Bundesliga teilen: der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Während Sky für die Übertragungen der Spiele am Samstag verantwortlich ist, zeigt DAZN die Bundesliga-Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag.

Wer den Text aufmerksam gelesen hat, wird nun wissen, dass Bochum gegen Union live und exklusiv bei Sky zu sehen ist. Solltet Ihr noch kein Abonnement haben, erklären wir Euch nachfolgend, wie Ihr Euch eines sichern könnt.

VfL Bochum vs. Union Berlin live: Die Bundesliga heute im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Der Münchner Pay-TV-Sender bietet Euch ein umfassendes Angebot an Abos, zwischen denen Ihr Euch entscheiden könnt. Für die Bundesliga empfiehlt sich das Bundesliga-Paket, das Euch 27,00 Euro im Monat kostet und Zugang zu den Partien der 1. und 2. Bundesliga garantiert.

Alternativ steht Euch Sky Ticket zur Verfügung. Den Zugang erhaltet Ihr für 29,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für 24,99 Euro. Dieser Preis gilt allerdings nur für die ersten zwölf Monate, im Anschluss zahlt Ihr ebenfalls 29,99 Euro pro Monat. Nach der Registrierung loggt Ihr Euch via Smart-TV ein, ladet die App auf einem Endgerät Eurer Wahl herunter oder streamt im Webbrowser - einzig eine stabile Internetverbindung ist für den LIVE-STREAM erforderlich.

VfL Bochum vs. Union Berlin live: Der Weg zu den Highlights und dem LIVE-TICKER

Union-Angreifer Taiwo Awoniyi befindet sich derzeit in herausragender Form und kommt bislang auf zehn Scorerpunkte in der Bundesliga. Ob der Nigerianer auch am Samstag erfolgreich war, könnt Ihr in den verfügbaren Highlights sehen - entweder bei Sky Ticket und DAZN auf Abruf oder auch in der ARD-Sportschau am Samstag ab 18.30 Uhr.

Darüber hinaus empfehlen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden, damit Ihr keine wichtigen Spielereignisse verpasst.

VfL Bochum vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung der Bundesliga-Partie in der Übersicht

Begegnung VfL Bochum vs. Union Berlin Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Anpfiff 18. Dezember, 15.30 Uhr Free-TV - Pay-TV Sky Sport Bundesliga 5 LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket Start der Übertragung 15.15 Uhr LIVE-TICKER GOAL

VfL Bochum vs. Union Berlin heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald Thomas Reis und Urs Fischer ihre jeweilige Startelf bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.