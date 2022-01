VfL Bochum - Mainz 05 heute live: TV und LIVE-STREAM - wer überträgt den DFB-Pokal?

Die verbliebenen 16 Mannschaften spielen in dieser Woche um das Weiterkommen im DFB-Pokal. So auch Mainz 05 und der VfL Bochum. Die Partie wird heute um 20.45 Uhr im Vonovia Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Beide Teams hatten es in der Runde zuvor mit einem Bundesligisten zu tun - Bochum konnte Augsburg besiegen, Mainz setzte sich gegen Bielefeld durch. In der Bundesliga stehen sowohl die Mainzer als auch der Verein aus NRW solide da.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften ist nur wenige Tage alt. Wer wird heute das Rennen machen und zieht in die nächste Pokalrunde ein? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Mainz 05 - VfL Bochum heute live: Die Eckdaten zum Pokalspiel

Begegnung: VfL Bochum vs. Mainz 05 (LIVE-TICKER)

VfL Bochum vs. Mainz 05 (LIVE-TICKER) Wettbewerb: DFB-Pokal (Sechzehntelfinale)

DFB-Pokal (Sechzehntelfinale) Datum: Dienstag, 18. Januar 2022

Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr ( live bei Sky Ticket )

20.45 Uhr ( ) Ort: Bochum, Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum - Mainz 05 heute live im TV: Wird der DFB-Pokal im Fernsehen übertragen?

Je ein Topspiel bis zum Viertelfinale zeigt der Sportsender Sport1 live im Free-TV! Zudem laufen im Achtelfinale auch zwei Partien live bei der ARD.

Leider gehört die Begegnung Mainz 05 vs. VfL Bochum nicht zu diesen Spielen und wird somit nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen sein!

Neben Sport1 und ARD überträgt aber noch ein weiterer Sender den DFB-Pokal live. Wer für die Übertragung verantwortlich zeichnet, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

VfL Bochum- Mainz 05 heute live im Pay-TV: Sky überträgt DFB-Pokal

Ihr habt es wohl bereits der Headline entnommen - der übertragende Sender ist Sky! Der Bezahlsender aus Unterföhring zeichnet hauptverantwortlich für die Übertragung des deutschen Pokals und überträgt auch die heutige Begegnung!

Ab 20.35 Uhr startet die Übertragung live auf Sky Sport 3 (HD). Kommentiert wird das Spiel von Roland Evers.

VfL Bochum - Mainz 05 heute live im STREAM: Sky überträgt DFB-Pokal im Internet

Neben der linearen LIVE-Übertragung im Pay-TV könnt Ihr die Begegnung via Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Das Spiel der Mainzer gegen Bochum läuft auf den beiden Plattformen Sky Go und Sky Ticket parallel zur Übertragung im TV.

Im Folgenden stellen wir Euch beide Plattformen vor.

VfL Bochum - Mainz 05 heute live im STREAM: Sky Go & Sky Ticket

Die beiden Streamingdienste Sky Go und Sky Ticket bieten Ihren Nutzern diverse Vorteile.

Wir werfen nun einen Blick auf die wichtigsten Vorzüge beider Plattformen:

Sky Go:

Ist bereits in der Sky-Mitgliedschaft enthalten (verursacht keine Zusatzkosten)

App kann auf dem Smartphone, Tablet und Desktop genutzt werden

Sowohl LIVE-Programm als auch on-demand-Inhalte verfügbar

Sky Ticket:

Auch für Nicht-Kunden verfügbar

Kosten Monatsticket: 29,99€ pro Monat (jederzeit kündbar)

Kosten Jahresticket: 12 Monate 24,99€ pro Monat (anschließend 29,99€ pro Monat)

kann auf Spielekonsolen, Smartphone, Tablet, Desktop, TV-Stick, Smart-TV, etc. genutzt werden

Weitere Infos zu Sky Ticket findet Ihr an dieser Stelle.

VfL Bochum - Mainz 05 heute live im STREAM: OneFootball überträgt den DFB-Pokal im Internet

Die Fußballplattform OneFootball überträgt jedes Spiel der Pokalsaison 21/22 live im STREAM. Dies ermöglicht eine Kooperation mit Sky, die es der Plattform erlaubt, die Spiele als Einzelstream für 3,99€ pro Spiel anzubieten.

Mehr zum Thema DFB-Pokal auf OneFootball gibt es hier.

VfL Bochum - Mainz 05 heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Sobald wir mehr zu den Aufstellungen wissen, findet Ihr sie an dieser Stelle vor.

VfL Bochum - Mainz 05 heute live verfolgen: Der DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-TICKER

Auch für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel heute live im TV und STREAM zu verfolgen, haben wir eine Option, um hautnah dabei zu sein. Der kostenlose LIVE-TICKER auf GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zu den Szenen nahezu in Echtzeit und Ihr verpasst nichts!

Zum LIVE-TICKER

VfL Bochum - Mainz 05 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Die Übertragung im Überblick