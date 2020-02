VfL Bochum vs. HSV: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 2. Liga heute

In der 2. Liga empfängt der VfL Bochum den Hamburger SV. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Am 20. Spieltag in der 2. stehen sich im Flutlichtspiel am Montagabend die Traditionsklubs und gegenüber. Anstoß im Vonovia-Ruhrstadion ist um 20.30 Uhr.

Die Rückrunde nimmt im Unterhaus nun Fahrt auf. Während der VfL am ersten Spieltag nach der Winterpause eine 0:2-Niederlage bei Tabellenführer Arminia Bielefeld einstecken musste, kam der HSV mit einem 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg gut aus den Startlöchern.

Der gastgebende VfL steckt im Kampf um den Klassenerhalt fest und rangiert zu Beginn des Spieltags mit mageren 20 Zählern nur knapp oberhalb des ominösen Strichs. Die Hamburger mischen dagegen wie erwartet in der oberen Tabellenregion der 2. Bundesliga mit und haben als Zweiter des Klassements die Rückkehr ins Oberhaus fest im Visier.

Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Partie Bochum gegen Hamburg live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem verraten wir Euch, wo Ihr die Highlights des Duells sehen könnt.

VfL Bochum vs. Hamburger SV: Das Duell in der 2. Liga in der Übersicht

Duell VfL Bochum vs. HSV Datum Montag, 3. Februar 2019 | 20.30 Uhr Ort Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) Zuschauer 27.599 Plätze

VfL Bochum vs. HSV heute live im TV schauen: So geht's!

Die Zeiten, in denen es die und ihr Montagabendspiel im Free-TV zu sehen gab, sind längst vorbei. Einzig bei Sky gibt es den VfL, den HSV und Co. live und exklusiv zu sehen. Wer also das Duell der Traditionsklubs direkt verfolgen möchte, muss dies beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring tun.

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. HSV heute live im TV

Sky startet heute ab 20 Uhr mit den Vorberichten zur 2. Bundesliga. Kurz bevor der Anpfiff der letzten Partie dieses Spieltags ertönt, übernimmt Kommentator Toni Tomic.

VfL Bochum vs. HSV heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Montag, 3. Februar, 20 Uhr

: Montag, 3. Februar, 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Kommentator: Toni Tomic

Um Sky - und damit alle Begegnungen der 2. Bundesliga - empfangen zu können, ist allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender vonnöten. Dabei gibt es unterschiedliche Pakete und unterschiedliche Preise. Wer die 2. Bundesliga sehen will, muss auf jeden Fall das Sport-Paket abonnieren.

Auf der offiziellen Sky-Webseite gibt es alle wichtigen Informationen zum Abo, den Kosten und Rahmenbedingungen.

VfL Bochum vs. HSV: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Beim LIVE-STREAM ist es bei den Übertragungen der 2. Bundesliga nicht anders als beim TV: Einzig via Sky besteht die Möglichkeit, die Spiele per LIVE-STREAM zu verfolgen.

Sky Go zeigt / überträgt VfL Bochum vs. HSV im LIVE-STREAM

Für einen Sky-Kunden besteht dabei kein großer Unterschied in der Handhabung. Als Abonnent erhält man automatisch einen PIN für das Sky-Online-Portal Sky Go. Auf diesem wird das TV-Programm des Senders gestreamt. Das gilt also auch für die Übertragungen der Partien der 2. Liga.

Dies bedeutet, dass man also im Besitz eines Abos sein muss, um das LIVE-STREAM-Angebot nutzen zu können. Tun kann man dies schließlich über die entsprechenden Apps, die man für seine mobilen Geräte herunterladen muss.

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Bochum vs. HSV heute im LIVE-STREAM

Wer kein Abo mit längerer Laufzeit abschließen, sondern einzig für einen kurzen Zeitraum, wie etwa ein Zweitligaspiel, das Sky-Programm streamen möchte, hat die Möglichkeit, dies mit Sky Ticket zu machen.

Wer ein Sky Ticket abschließt, bekommt keine PIN, sondern zahlt eine Gebühr und wird anschließend für den Service freigeschaltet. Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

VfL Bochum vs. HSV heute live: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden die offiziellen Startformationen beider Teams verkündet. Dann findet Ihr sie an dieser Stelle.

VfL Bochum vs. HSV: Die Highlights der 2. Liga bei DAZN erleben

Der Streamingdienst DAZN serviert bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff mundgerecht die Höhepunkte aller Begegnungen der 2. Bundesliga auf seiner Plattform.

DAZN hat allerdings noch weit mehr im Programm als die Highlights der 2. Liga. Hier gibt es auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, einen Großteil der Begegnungen aus der und . Dazu gesellen sich alle Partien aus , der und der .

Der erste Monat ist bei DAZN kostenlos, 30 Tage lang hat man also Zeit, sich ein Bild vom Programm und dem Service des "Netflix des Sports" zu machen. Anschließen kostet ein Abo pro Monat 11,99 Euro. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

VfL Bochum vs. HSV: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann und trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, für den hat Goal deinen LIVE-TICKER im Programm. Hier werden alle wichtigen Szenen und der Spielverlauf brandaktuell geschildert.

Klickt Euch hier rein und verpasst nichts!