VfL Bochum vs. FC Schalke 04 heute im LIVE STREAM auf Sky sehen

Heute um 15.30 Uhr steigt das kleine Revierderby VfL Bochum vs. FC Schalke 04. Doch könnt Ihr es im LIVE STREAM auf Sky sehen? GOAL hat die Infos.

Wir befinden uns am 23. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag um 15.30 Uhr beispielsweise das kleine Revierderby VfL Bochum vs. FC Schalke 04 statt. Die Lokalrivalen holten 19 und 16 Punkte.

Die Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der VfL Bochum unterlag vor einer Woche bei Werder Bremen. Damit verlor die Mannschaft von Thomas Letsch zum fünften Mal binnen sechs Meisterschaftsspielen.

Der FC Schalke 04 ist hingegen seit fünf Liga-Auftritten ungeschlagen. Denn: Die Elf von Thomas Reis erlebte vier Nullnummern und zuletzt einen Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart.

Heute geht in der Bundesliga das kleine Revierderby VfL Bochum vs. FC Schalke 04 über die Bühne. Aber könnt Ihr das Kräftemessen heute im LIVE STREAM auf Sky sehen? GOAL bietet Euch sämtliche Infos dazu, zum TICKER und den Startformationen.

VfL Bochum vs. FC Schalke 04: Die Eckdaten

Spiel: VfL Bochum vs. FC Schalke 04 (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 4. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum vs. FC Schalke 04 heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagspartien in der Bundesliga. Obendrein könnt Ihr das gesamte Programm des Pay-TV-Anbieters im LIVE STREAM sehen. Deshalb könnt Ihr Euch das Kräftemessen VfL Bochum vs. FC Schalke 04 mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus anschauen. Da am Samstag um 15.30 Uhr fünf Partien auf dem Programm stehen, könnt Ihr Euch genauso gut für eine Konferenz entscheiden. Überdies stehen mit Sky Go und WOW zwei Optionen zur Auswahl.

So könnt Ihr VfL Bochum vs. FC Schalke 04 bei Sky Go mitverfolgen

Grundsätzlich funktioniert das Ganze am einfachsten mit dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go. Allerdings benötigt Ihr hierfür das Bundesliga-Paket. Ihr könnt entweder ein Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Danach müsst Ihr auf die Aktivierung warten. Das Ganze nimmt etwas Zeit in Anspruch. Deshalb müsst Ihr es bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Getty Images

So könnt Ihr Euch VfL Bochum vs. FC Schalke 04 bei WOW anschauen

WOW sieht hingegen eine unverzügliche Freischaltung vor. Zudem müsst Ihr Euch mit dem früheren Sky Ticket nicht binden. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erwerbt, kommt Ihr in den Genuss des gesamten Sportangebots. Dieses erstreckt sich zusätzlich etwa auf die 2. Bundesliga sowie auf den DFB-Pokal und die englische Premier League. Dazu kommen die ATP World Tour, die NHL, die PGA Tour und die Formel 1. Obendrein könnt Ihr Euch alle Programmpunkte mit zwei Endgeräten ansehen.

Zu VfL Bochum vs. FC Schalke 04 via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Revierderby VfL Bochum vs. FC Schalke 04. Damit informieren wir Euch sämtlichen nennenswerten Ereignissen im Vonovia Ruhrstadion.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr VfL Bochum vs. FC Schalke 04

Ergänzend dazu könnt Ihr die besten Szenen des Aufeinandertreffens VfL Bochum vs. Schalke 04 im Stream sehen. DAZN zeigt Euch die besten Szenen ab 17.30 Uhr in der Highlight Show. Überdies werdet Ihr ab 18.30 Uhr bei der Sportschau der ARD und ab 23 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF fündig.

VfL Bochum vs. FC Schalke 04 heute im LIVE STREAM auf Sky sehen

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

VfL Bochum vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.