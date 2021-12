Wir befinden uns am 15. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht heute um 15.30 Uhr unter anderem das Derby VfL Bochum vs. Borussia Dortmund über die Bühne. Hierbei gastiert der Zweite beim Zehnten, wobei der VfL und der BVB bis dato 19 respektive 30 Punkte holten.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Die Hausherren erlebten in ihren jüngsten sieben Meisterschaftsspielen fünf Siege und zwei Auswärtsniederlagen. Vor und nach einem 0:1 in Leverkusen setzte sich Bochum zuhause gegen Hoffenheim und Freiburg durch. Am 4. Dezember legte das Team von Thomas Reis mit einem 3:2 in Augsburg nach.

Realistisch bleiben. Heißt aber auch: Selbstbewusst bleiben!😎 Thomas #Reis vor dem "Bonusspiel" #BOCBVB



Die ganze PK gibt es auf unserer Videoplattform

➡️ https://t.co/LGHRYcVo6T pic.twitter.com/jQII2PasH7 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) December 9, 2021

Borussia Dortmund unterlag am selben Tag im Titelduell gegen Bayern München daheim mit 2:3. Zuvor gelang der von Marco Rose trainierten Mannschaft in Wolfsburg der sechste Dreier binnen sieben Liga-Partien. Es handelt sich um das erste Derby Bochum vs. BVB in der Bundesliga nach fast zwölf Jahren. Die Teams trafen jedoch in fünf Testspielen aufeinander, wobei sich zuletzt im Vorjahr der VfL durchsetzte.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Derby VfL Bochum gegen BVB. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Eckdaten zur Partie am 15. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: VfL Bochum vs. BVB (live auf Sky Ticket) Datum: Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Senderechte für alle Samstagsspiele in der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender nützt für seine Übertragungen viele Kanäle, wobei das Match VfL Bochum vs. BVB im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 läuft. Überdies könnt Ihr Euch das Derby auch in HD ansehen.

Die eigentliche Ausstrahlung mit dem Kommentar von Torsten Kunde beginnt um 15.15 Uhr, aber Ihr könnt zuvor ab 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Vorberichterstattung mitverfolgen. Diese befasst sich nicht ausschließlich mit dem Kräftemessen zwischen dem VfL und Borussia Dortmund, sondern mit allen Spielen um 15.30 Uhr. Schreibt Euch aber am besten die Eckdaten zur Übertragung von Bochum vs. BVB in voller Länge auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 3 & Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Torsten Kunde

Ihr benötigt für das Anschauen von VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im TV ein Abonnement. Genau genommen müsst Ihr das Bundesliga-Paket, das 27 Euro pro Monat kostet, erwerben. Außerdem ist zum Preis von 32,50 Euro eine Kombination mit dem Sport-Paket möglich. Auf der Webseite von Sky erfahrt Ihr alles Wissenswerte vor dem Vertragsabschluss!

VfL Bochum – BVB (Borussia Dortmund) heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Wenn Ihr Euch auch abseits des Kräftemessens zwischen Bochum und Borussia Dortmund für den 15. Bundesliga-Spieltag interessiert, liegt Ihr bei der Konferenz goldrichtig. Damit bekommt Ihr von Sky die wichtigsten Szenen von allen Begegnungen um 15.30 Uhr ins Haus geliefert. Das sind die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Gezeigte Spiele: FC Bayern München – Mainz 05, VfL Bochum – BVB, RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg – 1899 Hoffenheim sowie Hertha BSC – Arminia Bielefeld

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Ebenso ermöglicht Sky seinen Kunden, die Partie VfL vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM mitzuverfolgen. Hierbei gilt ebenso, dass Ihr Euch ab 14.00 Uhr die Vorberichterstattung und am 15.30 Uhr die Partie anschauen könnt. Der Pay-TV-Sender stellt dafür zwei Optionen zur Verfügung.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: VfL Bochum gegen BVB (Borussia Dortmund) heute

Wenn Ihr keine Bestandskunden seid, könnt Ihr kurzfristig ein Sky Ticket kaufen. Damit erfolgt die Aktivierung sofort und überdies müsst Ihr Euch nicht lange binden. Trotzdem habt Ihr etwa mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro die Möglichkeit, für gut vier Wochen das gesamte Sportangebot im Live-Stream mitzuverfolgen. Hierbei könnt Ihr zwei Geräte auf einmal nützen.

Jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

Die Fußballpalette erstreckt sich auf die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga, den DFB-Pokals und die Premier League. Außerdem besitzt Sky Rechte an der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour sowie der PGA-Tour.

VfL Bochum – BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Die Bestandskunden des Bezahlanbieters können das Kräftemessen VfL Bochum gegen BVB mit Sicherheit auf Sky Go mitverfolgen. Die Bedienung des hauseigenen Streaming-Portals ist kinderleicht, denn Ihr müsst Euch ausschließlich einloggen. Dafür eignen sich auch Smartphones und Tablets.

Bei Neuanmeldungen gehen wir davon aus, dass sich die Freischaltung bis zum Anstoß um 15.30 Uhr nicht mehr ausgeht. Wenn Ihr kein Sky Ticket kaufen möchtet, könnt Ihr im Nachhinein auf die Wiederholungen zurückgreifen. Ihr findet diesbezüglich auf der Webseite alle Termine.

VfL Bochum vs. BVB heute: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Dann kann es vorkommen, dass Ihr entweder keine passende Internetverbindung oder nicht ausreichend Zeit habt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch GOAL weiter. Denn: Wir informieren Euch per LIVE-TICKER zu allen Höhepunkten im Derby Bochum vs. Borussia Dortmund. Dadurch bleibt Ihr zu den Treffern und Torchancen, Wechseln und Karten im Bilde. Das funktioniert auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

🎙 Marco #Rose über Haalands Kopfballtore: "Erling hat gelernt. Er hat an sich gearbeitet und sich im Kopfballspiel massiv verbessert. Er findet gute Positionen und trifft die richtigen Entscheidungen."#BOCBVB pic.twitter.com/TxKN3bFmnq — Borussia Dortmund (@BVB) December 9, 2021

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute

Danach stellt die Highlight Show auf DAZN eine hervorragende Ergänzung dar. Dort könnt Ihr ab 17.30 Uhr alle Höhepunkte der Spiele vom Freitagabend und vom Samstagnachmittag genießen. Überdies kommen ab 20.30 Uhr die wichtigsten Szenen des Spiels am späten Nachmittag, Wolfsburg vs. Stuttgart, hinzu. Ebenso wie bei Sky benötigt Ihr dafür ein Abo. Es gibt jedoch auch eine kostenlose Alternative. Denn: Die Sportschau zeigt wie immer samstags ab 18 Uhr in der ARD die Highlights der 3., der 2. und später dann auch von allen Spielen der 1. Liga.

VfL Bochum gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfL Bochum vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Aufstellungen folgen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.