VfL Bochum vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

Am 20. Spieltag in der Bundesliga steht am Samstag um 18.30 Uhr das Spiel VfL Bochum vs. 1. FC Köln auf dem Programm. Hierbei trifft der Elfte daheim auf den Achten. Die Blau-Weißen und die Geißböcke holten bisher 23 und 28 Punkte. Im ersten Aufeinandertreffen der Saison gab es einen Heimsieg für den FC.

Bochum erlebte am 15. Januar mit einem 0:1 bei Mainz 05 die dritte Niederlage binnen vier Meisterschaftsspielen. Das Team von Thomas Reis punktete in dieser Phase ausschließlich im bislang letzten Heimspiel. Hierbei gelang vor zwei Wochen ein Dreier gegen Wolfsburg. Zuvor waren Mitte Dezember Arminia Bielefeld und Union Berlin eine Nummer zu groß.

Die Gäste fädelten zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar drei Siege ein. Im Zuge dessen setzte sich die Mannschaft von Steffen Baumgart in Wolfsburg, daheim gegen Stuttgart und bei der Hertha durch. Am letzten Samstag musste sich der 1. FC Köln daheim gegen Bayern München mit 0:4 geschlagen geben.

Heute um 18.30 Uhr geht die Partie VfL Bochum vs. 1. FC Köln über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen sowie zum LIVE-TICKER.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln live: Die Eckdaten zur Partie am 20. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: VfL Bochum vs. 1. FC Köln (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 22. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

VfL Bochum gegen 1. FC Köln heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky verfügt über die alleinigen Rechte für alle samstäglichen Bundesliga-Spiele.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Allerdings bekommen nur Kunden von Sky das Spiel zwischen den Blau-Weißen und den Domstädtern im Fernsehen zu sehen.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute

Zudem könnt Ihr Euch das Duell Bochum gegen Köln im LIVE-STREAM ansehen. Das gilt für das komplette Programm von Sky. Dabei stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

VfL Bochum – 1. FC Köln im LIVE-STREAM über Sky Go

Dazu gehört etwa Sky Go.

Außerdem eignen sich Tablets und Smartphones dafür.

Mit Sky Ticket die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: VfL Bochum gegen 1. FC Köln

Überdies könnt Ihr Euch auch mithilfe des Sky Tickets die Übertragung des Spiels VfL Bochum gegen den 1. FC Köln ansehen.

Fußball-Liebhaber kommen nicht ausschließlich mit der Bundesliga, sondern auch mit der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie der Premier League auf ihre Kosten.

Zu VfL Bochum gegen 1. FC Köln heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenngleich ohne Bilder, stellt der LIVE-TICKER von GOAL eine weitere Option für Euch dar. Damit bleibt Ihr zu allen Treffern, Torchancen, Gelben und Roten Karten sowie Ein- und Auswechslungen auf dem letzten Stand. Das Ganze funktioniert kostenlos und ihr bekommt auch Push-Nachrichten von uns.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr VfL Bochum vs. 1. FC Köln

Gleich nach dem Schlusspfiff liefert DAZN den Abonnenten mit seiner Highlight Show alle Höhepunkte der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln ins Haus. Der Streaming-Anbieter zeigt ab 17.30 Uhr die besten Szenen des Freitagsspiels und der Partien um 15.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr kommen jene des Matches im Vonovia Ruhrstadion hinzu. Zusätzlich könnt Ihr Euch ab Montag auf dem YouTube-Kanal der Sportschau die Höhepunkte sämtlicher Bundesliga-Matches kostenlos ansehen.

VfL Bochum gegen 1. FC Köln im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfL Bochum vs. 1. FC Köln live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekanntgegeben.