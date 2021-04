VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt heute der VfB Stuttgart Werder Bremen. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der Bundesliga rollt nach der Länderspielpause wieder der Ball! Am heutigen Sonntag empfängt der VfB Stuttgart Werder Bremen . Die Partie des 27. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.

Der VfB Stuttgart zählt zu den Überraschungsteams der bisherigen Bundesliga-Saison. Nach 26 Spieltagen mischt der Aufsteiger noch immer kräftig bei der Vergabe der internationalen Plätze für die kommende Saison mit. Als Neunter haben die Schwaben lediglich vier Punkte Rückstand auf den Tabellensechsten Bayer Leverkusen.

Vor der Länderspielpause verlor der VfB mit 1:5 bei Tabellenführer Bayern München. Schwerer als die Niederlage wog wohl die schwere Verletzung von Stürmer Silas Wamangituka . Er zog sich in München einen Kreuzbandriss zu und wird lange ausfallen.

Der Tabellenzwölfte Werder Bremen kann sich in puncto Klassenerhalt noch nicht zurücklehnen. Sechs Punkte liegt das Team von Trainer Florian Kohfeldt vor Relegationsplatz 16.

In der Hinrunde gewann der VfB in Bremen mit 2:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfB Stuttgart gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Wettbewerb: Bundesliga (27. Spieltag)

Bundesliga (27. Spieltag) Datum: Sonntag, 4. April 2021

Sonntag, 4. April 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena Stuttgart

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Auch in der Saison 2020/21 werden alle Bundesligaspiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Den Großteil der Spiele zeigen entweder Sky oder DAZN, zudem durfte gemäß den vertraglichen Vereinbarungen das ZDF jeweils eine Partie des 1., 17. und 18. Spieltags zeigen. In den nächsten Absätzen erklären wir Euch, wo Ihr heute das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im TV sehen: So geht's

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt heute das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen live und exklusiv. Auf Sky Sport Bundesliga 1 beginnt die Übertragung um 14.30 Uhr. nach der Vorberichterstattung wird das Spiel dann von Hansi Küpper kommentiert.

Voraussetzung, dass Ihr das Spiel heute auf Sky sehen könnt ist ein laufendes Abo. Zudem müsst Ihr im Besitz eines Receivers sein.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel heute auch mit Sky im LIVE-STREAM verfolgen. Der Bezahlsender bietet dazu zwei Möglichkeiten an - die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Wir erklären Euch, wo der Unterschied zwischen den beiden Apps liegt.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Egal welches Sky-Paket Ihr besitzt, Sky Go ist darin bereits im Preis enthalten. Nach dem Herunterladen der App müsst Ihr Euch nur noch mit den Sky-Zugangsdaten einloggen. Auch für Sky Go benötigt Ihr einen Sky-Receiver.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Sky-Kunde ist, das Spiel aber spontan sehen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. Hierfür benötigt Ihr keinen Sky-Receiver zuhause. Sky Ticket ist ab einem Preis von 9,99 Euro im Monat zu erhalten und ist jederzeit wieder kündbar.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen

Offiziell müssen alle Bundesligamannschaften etwa eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen bekanntgeben. An dieser Stelle erfahrt Ihr, mit welchen elf Spielern der VfB Stuttgart und Werder Bremen in die Partie gehen werden.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Die Highlights auf DAZN

Wer keine Zeit hatte, um die Bundesliga live zu schauen, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Begegnung auf DAZN anschauen. Diesen Service bietet der Streamingdienst zu jedem Spiel der Bundesliga und der 2. Bundesliga an.

Anhänger von Live-Fußball sind bei DAZN an der richtigen Adresse. Neben ausgewählten Bundesligaspielen gehören auch die Champions League, die komplette Europa League und viele Topspiele aus der Serie A, La Liga und der Ligue 1 mit zum umfangreichen Angebot.

Neukunden können das Angebot einen Monat gratis testen. Danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Goal

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr fast in Echtzeit über die Geschehnisse in Stuttgart informiert. Dort findet Ihr zudem interessante Statistiken und die aktuelle Bundesligatabelle.

