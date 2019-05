VfB Stuttgart vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - die Übertragung der Relegation

Der VfB Stuttgart erwartet Union Berlin zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation. Goal verrät alles rund um die Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Der hat es in der eigenen Hand: In der Relegation der kann der VfB gegen alles klar machen und den Klassenerhalt eintüten. Das Hinspiel in der Mercedes-Benz-Arena steht am Donnerstag um 20.30 Uhr an.

90 Minuten stehen dem VfB Stuttgart und Interimstrainer Nico Willig vor heimischer Kulisse noch bevor, dann ist die Saison 2018/19 schon wieder Geschichte. Dabei wollen Gomez, Donis und Co. mit einem Heimsieg die Basis dafür schaffen, dass man am Wochenende in Berlin den Ligaverbleib feiern kann.

Union Berlin hat als Tabellendritter der die Chance, den VfB in die zweite Liga zu stoßen und gleichzeitig erstmals in die Bundesliga aufzusteigen. Dafür bedarf es für das Team von Urs Fischer aber eine gute Leistung am Neckar - und natürlich ein ordentliches Ergebnis.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin in der Relegation zur Bundesliga: Goal verrät, wo das Hinspiel live in TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem: Wir sagen Euch, wo Ihr die Highlights sehen könnt. bzw. wo Ihr einen LIVE-STREAM findet.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Alle Infos zur Bundesliga-Relegation

Duell VfB Stuttgart - Union Berlin Datum Donnerstag, 23. Mai 2019 || 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer 60.449 Zuschauer

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Die Relegation heute live im TV sehen

Die Relegation der Bundesliga wird traditionell live im deutschen Fernsehen gezeigt. Das hat zur Folge, dass auch Stuttgart vs. Union Berlin heute Abend in voller Länge im TV läuft. Dabei habt Ihr genau zwei Möglichkeiten, wie das funktioniert.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im TV bei Eurosport 2HD Xtra sehen

Die erste Option, die Euch im TV bereitsteht, ist Eurosport. Der Sender hat seit rund zwei Jahren die exklusiven Übertragungsrechte für Freitagsspiele der Bundesliga, zudem ist der Sender für die frühen Sonntagsspiele und die Duelle am Montagabend zuständig.

Jedoch ist nicht der frei empfangbare Sender Eurosport 1 gemeint: VfB Stuttgart vs. Union Berlin wird, wie alle anderen Spiele der Bundesliga auch, auf Eurosport 2 HD Xtra gezeigt. Dort geht es schon vor 20.30 Uhr an mit den Vorberichten los.

Kämpfen und siegen! Von der ersten bis zur letzten Sekunde alles geben für unseren VfB. #aufgehtsstuttgart #kämpfenundsiegen pic.twitter.com/iwFS9doB0v — VfB Stuttgart (@VfB) 20. Mai 2019

VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im TV bei Sky sehen - geht das?

Sky ist der Sender Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Bundesliga und der 2. Bundesliga live im deutschen Fernsehen geht. Dennoch ist die Relegation dort nicht zu finden, denn der Unterföhringer Streamingkanal hat keine Rechte an der LIVE-Übertragung von Stuttgart vs. Union Berlin am Donnerstagabend. Ihr müsst aber bei Eurosport bleiben.

Im Free-TV läuft die Partie nicht, das hat sich nämlich in den vergangenen Jahren immer mehr von der LIVE-Übertragung der Bundesliga im TV verabschiedet. Wie Ihr die Relegation in Stuttgart live im Stream sehen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht's?

Als Alternative zur Übertragung von Stuttgart vs. Union Berlin im deutschen Fernsehen ist der LIVE-STREAM essenziell. Wir verraten Euch, auf welchen Kanälen Ihr die Begegnung per Stream anschauen könnt.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin im LIVE-STREAM beim Eurosport Player sehen

Der Eurosport Player hat das Relegationshinspiel VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live im Stream im Programm. Das liegt daran, dass Eurosport eben die Rechte an der Begegnung hält.

Damit habt Ihr auf gleich mehreren Endgeräten die Chance, die Begegnung heute live anzuschauen: Via Browser könnt Ihr auf Eurem PC oder dem Mac mit dabei sein. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM beim Eurosport Player (Stuttgart vs. Union) .

Im Google-Play - oder App-Store könnt Ihr die entsprechende App downloaden, um beispielsweise auf Tablet oder Smartphone in der Mercedes-Benz-Arena vor Ort zu sein. Hinsichtlich der Preise könnt Ihr Euch auf der Homepage des Angebots informieren.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im Stream bei Sky Go oder Sky Ticket anschauen?

Das geht leider nicht! Sky besitzt keine Übertragungsrechte an VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin. Das hat zur Folge, dass die beiden Online-Portale SkyGo und Sky Ticket hier leer ausgehen.

Sky zeigt dagegen wieder die Bundesliga, wenn es im August mit der neuen Saison losgeht.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin im LIVE-STREAM von DAZN sehen?

DAZN hat leider keine LIVE-STREAMS zur Bundesliga bzw. der Bundesliga-Relegation in seinem Programm etabliert. Dafür gibt es aber die Highlights beim Ismaninger Sender zu sehen. D.h., dass die besten Szenen von Stuttgart vs. Union Berlin am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Plattform des Unternehmens gibt.

Der Streamingdienst zeigt zudem europäische Top-Ligen wie die Premier League, , oder die live und exklusiv. Auch die UEFA-Top-Wettbewerbe wie die und die sind mittlerweile im Programm.

Heute hat es leider nicht zum Dreier in Bochum gereicht. Dafür wartet jetzt eine neue Herausforderung auf uns - die Relegation. Dort werden wir mit wehenden Fahnen auftreten 💪🔴⚪ Den Spielbericht zur heutigen Partie gibt es hier: https://t.co/pditqrhHTr#BOCFCU #fcunion #unveu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 19. Mai 2019

Torjäger-Oldie Mario Gomez sitzt beim VfB Stuttgart zunächst nur auf der Bank. Stattdessen darf Anastasios Donis an vorderster Front gegen die Berliner ran. Komplett verzichten müssen die Schwaben derweil auf Pablo Ascacibar. Der Argentinier sitzt nach wie vor seine Rotsperre ab. Er hatte im Bundesliga-Spiel gegen Kai Havertz angespuckt.

Aufstellung VfB Stuttgart: Zieler – Insua, Kempf, Kabak, Pavard – Akolo, Castro, Gentner, Didavi – Donis, Gonzalez



Die Berliner setzen in der Innenverteidigung auf den erfahrenen Michael Parensen, während Felix Kroos erst einmal von draußen zusehen muss.

Aufstellung Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Parensen, Reichel - Hartel, Schmiedebach - Prömel, Zulj, Abdullahi - Andersson

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Die Highlights bei DAZN sehen

Habt Ihr die Begegnung des VfB gegen die Eisernen im TV und im LIVE-STREAM verpasst, dann habt Ihr bei DAZN die Chance, die Highlights der Begegnung anzuschauen. Das ist am Donnerstagabend rund 40 Minuten nach Abpfiff möglich.

Der Streamingdienst fungiert als Highlightportal für die 1. und 2. Bundesliga (und damit auch für die Relegation), denn die besten Szenen aller Partien gibt es kurz nach dem jeweiligen Schlusspfiff bei DAZN zu sehen. Doch das war's noch nicht: Die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, alle Top-Ligen (Serie A, Premier League, Ligue 1 usw.) laufen live im Stream beim Portal.

Mit den Testtagen, die Ihr bei Eurer Neuanmeldung erhaltet, könnt Ihr den Service erstmal ausprobieren, ehe Ihr dann entscheidet, ob Euch der Service gefällt. Danach zahlt Ihr nur 9,99 Euro im Monat. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt. Das komplette Programm von DAZN seht Ihr in unserer stets aktuellen Übersicht.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Relegation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Stuttgart vs. Union Berlin im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zur Partie.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene aus der Mercedes-Benz-Arena. Gewohnt detailreich versorgen wir Euch mit den relevantesten Statistiken und Fakten bereits 30 Minuten vor dem Anstoß. Ab Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal immer am Ball.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Das Relegationsduell im direkten Vergleich

24.04.2017: VfB Stuttgart - Union Berlin 3:1 (2:0); Torschützen: Maxim, Terodde, Ginczek / Polter

20.11.2016: Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (0:1); Torschützen: Skrzybski / Terodde

STUTTGART (bislang wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) UNION BERLIN 1 Siege 0 1 Unentschieden 1 0 Niederlagen 1 4 Tore 2

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Das letzte Spiel des VfB

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Das letzte Spiel von Union