Nächstes Talent für den VfB Stuttgart: Alou Kuol kommt aus Australien

Die Schwaben setzen damit weiterhin auf junge Spieler. Sportdirektor Sven Mislintat zeigt sich beeindruckt von Youngster Alou Kuol.

Bundesligist VfB Stuttgart stellt weiter die Weichen für die Zukunft: Zwei Tage nach dem Wechsel des türkischen Talents Ömer Faruk Beyaz von Fenerbahce Istanbul haben die Schwaben auch den australisch-sudanesischen Youngster Alou Kuol von den Central Coast Mariners aus Australien verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer unterschreibt bei den Schwaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und ist ablösefrei.

In der laufenden Spielzeit der A-League bestritt Kuol bislang 16 Spiele und erzielte dabei sieben Tore.

VfB Stuttgart - Mislintat: "Kuol hat uns beeindruckt"

"Alou Kuol hat als einer der Top-Rookies der australischen A-League auf sich aufmerksam gemacht und uns in persönlichen Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Ehrgeiz beeindruckt", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. In Stuttgart soll Kuol über die U21 an die Profimannschaft herangeführt werden.

Der #VfB verpflichtet Alou #Kuol. Der 19-Jährige Mittelstürmer wechselt ablösefrei vom australischen Club Central Coast Mariners zum #VfB Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2025.

Neben der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Beyaz hatte der VfB am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem 33 Jahre alten Kapitän Gonzalo Castro nicht verlängert wird.