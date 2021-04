VfB Stuttgart verpflichtet türkisches Talent Beyaz von Fenerbahce

Mit Ozan Kabak hat der VfB Stuttgart gute Erfahrungen mit Youngstern aus der Türkei gemacht. Jetzt folgt mit Ömer Beyaz das nächste Juwel.

Bundesligist VfB Stuttgart hat das türkische Talent Ömer Faruk Beyaz von Fenerbahce Istanbul verpflichtet. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits in der Profimannschaft von Fenerbahce und in der U21-Nationalmannschaft eingesetzt wurde, unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Beyaz ist ablösefrei.

"Ömer ist ein außergewöhnliches Talent und zählt in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Er habe sich für Stuttgart entschieden, so Beyaz, "weil beim VfB bekanntermaßen auf junge Spieler gesetzt wird und die Entwicklung des Klubs sehr positiv ist".

Zahlreiche Top-Klubs waren hinter Beyaz her

Beyaz war angeblich auch von Schalke 04, Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim umworben. Zudem hatten der FC Barcelona und beide Manchester-Klubs um das Talent geworben.

Die Top-Vereine aus Spanien oder England seien aber "einfach noch eine Nummer zu groß für ihn", sagte sein Berater Mehmet Eser zuletzt schon bei GazeteFutbol: "Die Bundesliga ist die beste Adresse."