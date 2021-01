Sprung auf Platz 1! RB Leipzig sieht beim VfB Stuttgart - die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga traf der VfB Stuttgart auf RB Leipzig. Hier gibt es Ihr die komplette Partie im TICKER zum Nachlesen

hat zumindest bis Sonntagabend wieder die Tabellenführung in der übernommen.

Beim zu Hause nach wie vor sieglosen kam der favorisierte Champions-League-Achtelfinalist durch einen Treffer von Dani Olmo (67.) zu einem verdienten 1:0 (0:0) und liegt damit zunächst einen Punkt vor Titelverteidiger Bayern München, der erst am Sonntag den FSV empfängt.

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Olmo (67.) Aufstellung VfB Kobel - Stenzel (75., Mavropanos), Anton, Kempf (83., Klimowicz) - Silas, Endo, Mangala, Sosa - Castro (75., Förster), Gonzalez - Kalajdzic (58., Coulibaly) Aufstellung RBL Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams (81.,Klostermann), Sabitzer, Haidara, Kampl (66., Poulsen), Angelino - Dani Olmo, Forsberg (73., Sörloth) Gelbe Karten: Stenzel (21.), Sabitzer (42.), Sosa (49.)

Damit verabschiede ich mich aus Stuttgart, in Sachen Bundesliga sind wir aber morgen ab 15:30 Uhr wieder für Sie da, wenn den empfängt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Samstagabend noch!

Der VfB dagegen muss sich erstmal mit dem Tabellenmittelfeld abfinden und verpasst den Anschluss an die internationalen Plätze. Der Aufsteiger zeigte über weite Strecken eine taktisch enorm disziplinierte Leistung und kassierte nur aufgrund einer entscheidenden Unaufmerksamkeit den einzigen Gegentreffer des Abends. Die Stuttgarter spielen am Sonntagnachmittag beim .

Die Leipziger springen damit auf den ersten Tabellenplatz und gewinnen ihr erstes Auswärtsspiel 2021. Die Gäste kamen nach Wiederanpfiff besser in die Partie und nutzten einen Schnitzer in der VfB-Defensive zum Führungstreffer, anschließend fehlte vor dem Tor aber die Kaltschnäuzigkeit. Die sollte bis kommende Woche besser werden, denn Leipzig empfängt dann den BVB.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 4' Das Spiel ist aus. RB Leipzig spring - zumindest über Nacht - wieder an die Tabellenspitze.

90' + 3' Olmo verpasst die Entscheidung per Konter! Der Spanier sucht mit einem langen Ball von rechts Angelino am langen Pfosten, Mavropanos positioniert sich aber clever und klärt die Kugel, bevor Angelino ein leichtsinniges Offensivfoul begeht.

90' + 1' Die Nachspielzeit läuft, vier Minuten werden angezeigt.

89' Sörloth verpasst die Entschieudng auf der Gegenseite! Sabitzer bringt eine starke Flanke hoch vor den Fünfer zu Sörloth, der per Kopf Kobel unten links prüft. Der Keeper macht sich extrem lang und klärt knapp vor der Linie, er ist heute der mit Abstand beste Stuttgarter.

87' Die Leipziger bekommen es plötzlich mit der Angst zu tun! Stuttgart setzt die Sachsen nun gefährlich unter Druck, 180 Sekunden plus Nachspielzeit verbleiben noch.

85' Anton fast mit dem Ausgleich! Förster erkämpft sich vor dem gegnerisachen Sechzehner den Ball und legt dann kurz ab auf Gonzalez, der Anton auf Höhe des rechten Pfostens bedient. Der aufgerückte Innenverteidiger zieht direkt aus elf Metern ab, Gulacsi macht das kurze Eck aber stark zu und verhindert den Ausgleich.

83' Auch die Zahlen sprechen im Moment klar für die Gäste, alleine Haidara hat mit sieben Torschüssen einen mehr als der gesamte VfB. Defensiv ist das bei dne Stuttgartern weiterhin durchaus in Ordnung, vorne sind die Gastgeber aber zu harmlos.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

81' Das nächste Comeback von der Ersatzbank: Klostermann ersetzt den von Krämpfen geplagten Adams und darf die letzten zehn Minuten mitwirken.

79' Doppelchance Haidara! Der Offensivspieler zieht nach einem schönen Hackentrick von Poulsen aus 17 Metern leicht linker Position ab, Kobel pariert unten links bockstark, lässt aber nach vorne prallen. Haidara kommt zum Nachschuss, jagt die Direktabnahme aber über das linke Kreuzeck.

77' Die Begegnung ist unterbrochen, Adams hat einen Krampf in der linken Wade. Der US-Amerikaner scheint nicht mehr weitermachen zu können.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

75' ... und Förster ersetzt Castro.

... und Förster ersetzt Castro. 75' Bei den Stuttgartern folgen ebenfalls zwei Wechsel, beide positionsgetreu: Mavropanos kommt nach einer Verletzungspause für Stenzel ...

Bei den Stuttgartern folgen ebenfalls zwei Wechsel, beide positionsgetreu: Mavropanos kommt nach einer Verletzungspause für Stenzel ... 73' Leipzig tauscht nochmal ganz vorne: Forsberg verlässt den Rasen für Sörloth.

71' Die Leipziger wären mit dem aktuellen Ergebnis neuer Tabellenführer, zumindest bis die Bayern am morgigen Abend gegen Mainz spielen.

69' Nächster gefährlicher Eckball von RB, diesmal bringt Angelino eine Ecke von links an den langen Pfosten zu Poulsen. Dessen Kopfball zurück ins Zentrum klärt Anton aber druckvoll ins Seitenaus.

TOOOR! VfB Stuttgart - RB LEIPZIG 0:1 | Torschütze: Olmo

67' Und dann hebelt Olmo eiskalt die Stuttgarter Defensive aus! Angelino chippt das Spielgerät butterweich von links an den langen Pfosten zu seinem Landsmann, der frei aus vier Metern volley abziehen kann. Zweiter Saisontreffer, Kobel hat keine Chance.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

66' Julian Nagelsmann wechselt zunächst mal offensiv und bringt Poulsen für Kampl, Sabitzer agiert dadurch etwas zentraler.

64' Die Einwechslung Coulibalys scheint frischen Wind in die VfB-Offensive gebracht zu haben, Leipzig wird durch die sich ständig verändernde Stuttgarter Offensive ein wenig verwirrt. Mal schauen, wie schnell Nagelsmann darauf reagieren kann.

62' Sosa setzt sich auf der linken Seite mal gegen Adams durch und bringt den Ball scharf in den Fünfer, Upamecano ist dort aber zur Stelle und verhindert Schlimmeres

60' Eine Stunde ist in Stuttgart rum, die Gastgeber geraten weiterhin deutlich mehr unter Druck als noch vor dem Seitenwechsel. Den Leipzigern fehlt offensiv aber nach wie vor etwas das Glück.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: WECHSEL

58' Da ist der erste Wechsel beim VfB: Kalajdzic verlässt den Rasen für Coulibaly, Gonzalez agiert fortan alleine in der Spitze.

57' Die Stuttgarter kommen nicht mehr richtig aus dem eigenen Sechzehner heraus, die Leipziger ziehen die Schlinge enger. Pellegrino Matarazzo ist an der Seitenlinie laufend am Korrigieren.

53' Die Stuttgarter kommen nicht mehr so gut in die Zweikämpfe wie noch im ersten Durchgang, wissen sich oft nur mit Fouls zu helfen. Noch halten die Schwaben aber die Null.

51' Die Leipziger kommen besser aus der Kabine und entfachen einen Druck, den es so im ersten Durchgang selten gab. Bisher kommen die Stuttgarter damit noch einigermaßen klar.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

49' Sosa holt sich nach einem Trikotzupfer gegen Olmo die erste Gelbe Karte im zweiten Durchgang ab, es ist auch seine erste in der laufenden Spielzeit.

48' Haidara mit dem ersten Abschluss nach Wiederanpfiff! Kampl spielt einen herausragenden Pass aus dem Zentrum heraus zwischen Kempf und Anton, der Abschluss Haidaras aus neun Metern leicht rechter Position geht aber knapp links am Kasten von Kobel vorbei.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

HALBZEIT-FAZIT:

Die Leipziger dagegen verpassten die Riesenchance vom Elfmeterpunkt, ansonsten hatten die Gäste vor allem nach dem Strafstoß große Probleme, offensiv für Gefahr zu sorgen. Angelinos Rolle als weiterer Offensivspieler bereitete den Stuttgartern in der Anfangsphase Probleme, im Anschluss stellten sich die Schwaben aber gut auf den taktischen Kniff ein. Leipzig hatte keine Antwort darauf.

Die Stuttgarter halten dank einer überragenden Parade von Kobel zur Pause die Null, ließen aber abgesehen vom Elfmeter defensiv kaum etwas zu. Pellegrino Matarazzo hat seine Mannschaft ordentlich auf das Leipziger Pressing eingestellt. Das Problem: Das defensive Hauptaugenmerk sorgt dafür, dass die Gastgeber offensiv bisher kaum zur Geltung kommen.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ABPFIFF

45' Pünktlich Pause in Stuttgart, mit einem 0:0 geht es für beide Teams in die Kabine!

43' Kalajdzic spielt auch mit! Wamangituka geht auf der rechten Seite an Upamecano vorbei und spielt die Kugel halbhoch in den Fünfer, wo Kalajdzic aus der Drehung einen halbgaren Volley ablässt, der aber gefährlich nahe am linken Pfosten vorbei ins Toraus geht.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

42' Sabitzer kassiert nach einem taktischen Foul an Castro (samt anschließendem Brust-an-Brust-Trash-Talk) seine zweite Gelbe Karte der Saison. Bitter für Leipzig: Schiedsrichter Dingert hatte zuvor ein Foul von Endo an Haidara übersehen.

40' Angelino bringt einen starken Freistoß von der linken Seite an den langen Pfosten, Upamecano verstolpert die Ballannahme aber ein wenig und schafft es so nicht, Gefahr zu erzeugen.

38' Die Begegnung plätschert wenige Minuten vor der Pause dahin, beide Mannschaften arbeiten taktisch extrem diszipliniert und kommen kaum mal in den gegnerischen Strafraum.

36' Die Leipziger rennen die Stuttgarter bereits im gegnerischen Strafraum an, viel Raum haben die Schwaben mittlerweile nicht mehr. So langsam wächst der Druck auf die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo.

34' Angelino bringt die nächste Leipziger Ecke von rechts in den Strafraum, Kempf köpft die Hereingabe aber auch sicher aus der Gefahrenzone. Seitdem Elfmeter kommen auch die Gäste nicht mehr wirklich gut durch.

32' Die letzten 15 Minuten vor der Pause laufen. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 0:0?

30' Durch den vorgezogenen Angelino agieren die Stuttgarter meist gegen vier Pressingspieler und kommen nicht um die gegnerische erste Reihe herum, daher ist es spielerisch zuweilen etwas zäh.

28' Forsberg auf der Gegenseite! Haidara legt die Kugel von der rechten Seite an den kurzen Pfosten zu Forsberg, der zwei Schritte nach außen in Richtung Fünfereck macht und das Spielgerät knapp über das Kreuzeck schießt.

26' Mangala mit dem ersten Stuttgarter Abschluss. Der Mittelfeldspieler zieht aus dem Zentrum in den rechten Halbraum und versucht es aus 22 Metern rechter Position, sein Schuss geht aber deutlich über den Kasten von Gulacsi.

24' Die Stuttgarter ziehen sich in erster Konsequenz nach dem Elfmeter ein wenig weiter zurück, die Schwaben scheinen vom Elfmeter aber nicht wirklich geschockt zu sein. Es bleibt weiter enorm ausgeglichen.

22' Und Forsberg verschießt! Der Schwede schießt mit viel Druck halbrechts in Richtung Tor, Kobel hat aber die Ecke und wehrt die Kugel herausragend mit dem Fuß an die Latte ab. Ein erster Kandidat für die Parade des Jahres 2021.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21' Stenzel kassiert zudem, seine erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit.

20' Elfmeter für Leipzig! Sabitzer bedient aus dem Zentrum heraus Forsberg links im Sechzehner, der Schwede wird von Stenzel leicht am Fuß getroffen. Harte Entscheidung von Schiedsrichter Dingert.

18' Die Leipziger agieren defensiv in einem interessanten Mix aus Fünfer- und Viererkette. Rückt Angelino auf der linken Seite nach vorne, schiebt Halstenberg aus der Innenverteidigung nach links und füllt die Position des Spaniers auf.

16' Was Stuttgart kann, kann Leipzig von Haus aus schon lange: Auch die Gäste laufen den ballführenden Verteidiger der Stuttgarter an, wenn auch nicht so aggressiv wie die Gastgeber. Bisher kann aber auch der Aufsteiger damit souverän umgehen und Schlimmeres verhindern.

14' Nach einer guten Leipziger Phase zu Beginn sind es nun die Stuttgarter, die sich nach und nach höhere Spielanteile erarbeiten. Chancen springen dabei aber noch nicht heraus.

12' Sabitzer mit dem nächsten Abschluss! Die Stuttgarter bekommen den Ball nicht aus der Gefahrenzone geklärt, Sabitzer probiert es schließlich mit etwas Freiraum aus 22 Metern zentraler Position. Kobel taucht unten links im Fünfer, der heute eher einem gut umgegrabenen Acker gleicht, ab und packt sicher zu.

10' Die Stuttgarter stehen Leipzig im Spiel gegen den Ball früh auf den Füßen, bisher können sich die Gäste aus dem Pressing aber sauber herauskombinieren. Muntere erste zehn Minuten in Stuttgart.

8' Da ist Gonzalez wieder voll zur Stelle! Castro sucht den Argentinier mit einer Flanke von der rechten Seite, der Kopfball des Stürmers aus neun Metern auf Höhe des kurzen Pfostens geht aber deutlich über den Kasten von Peter Gulacsi.

7' Gonzalez ist auf der linken Seite liegengeblieben, vorausgegangen war ein Zweikampf mit Sabitzer. Der Argentinier scheint den Schmerz aber herauslaufen zu können.

5' Beide Mannschaften suchen in der Anfangsphase erwartungsgemäß das Spiel nach vorne, die Leipziger sind allerdings ein Stück aktiver und reißen die Spielkontrolle erstmal an sich.

3' Kobel muss zum ersten Mal eingreifen! Haidara schlenzt den Ball stark von der rechten Seite auf Höhe des langen Pfostens, wo Angelino gegen Stenzel aus 16 Metern zum Volley ansetzt. Kobel ist unten links im eigenen Kasten zur Stelle und hat Glück, dass er nach vorne prallende Ball sich mit viel Spin ins Toraus dreht.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt am Neckar. Wir freuen uns auf 90 spannende Minuten.

Vor Beginn | Schiedsrichter der heutigen Partie ist Christian Dingert, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Benedikt Kempkes und Timo Gerach. Vierter Offizieller ist Matthias Jöllenbeck. An den Video-Monitoren sitzt heute Felix Zwayer.

Vor Beginn | Pellegrino Matarazzo ist voller Lob für den Stuttgarter Gegner: "Es ist eine junge Mannschaft, die mit einer gewissen Reife auftritt. Sie hat für jede Phase des Spiels einen guten Plan. Für uns wird es daher eine große Herausforderung", erklärte der 45-Jährige, der einst unter Julian Nagelsmann als Co-Trainer bei arbeitete.

Vor Beginn | "Ich empfinde den VfB Stuttgart als eine sehr starke Mannschaft, auch wenn sie zuhause aktuell nicht ganz so erfolgreich sind, was die Punkteausbeute angeht, haben sie dennoch dort viele gute Spiele gemacht", erklärte Julian Nagelsmann vor dem Spiel. Die Stuttgarter holten tatsächlich nur 4 ihrer 18 Zähler vor heimischer Kulisse, mit einem Sieg heute könnten die Stuttgarter dennoch auf Platz 7 springen.

Vor Beginn | Die Leipziger sind exzellent in Form, haben wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen nicht mehr verloren und könnten durch die Leverkusener Niederlage mit einem Auswärtssieg über Nacht die Tabellenführung erobern. Mit nur neun Gegentreffern stellen die heutigen Gäste die beste Defensive der Liga, treffen aber auf die drittbeste Offensive der Liga mit dem VfB Stuttgart. Nur die Bayern und haben mehr Treffer erzielt als die Schwaben.

Vor Beginn | Julian Nagelsmann dagegen tauscht nach dem 3:0 im Pokal beim FC Augsburg auf nur einer Position: Adams ersetzt Mukiele, Haidara rückt dadurch auf die linke Außenbahn.

Vor Beginn | Pellegrino Matarazzo tauscht damit im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen den im auf zwei Positionen: Sosa beginnt auf der rechten Außenbahn für Coulibaly, Castro rückt dafür auf links. Außerdem startet Wamangituka für Klimowicz in der Offensive.

Vor Beginn | Überraschungsaufsteiger gegen Meisterschaftsaspirant - das zweite Flutlichtspiel des Samstagabends verspricht nicht nur reichlich Offensivpower sondern könnte für die Gäste aus Leipzig durchaus zum Stolperstein werden. Let's go!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 14. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, Endo, Mangala, Sosa - Castro, Gonzalez - Kalajdzic

Mit voller Energie ins neue Jahr – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf gegen Leipzig!



1 Kobel

2 Anton

3 @wataru0209

4 Kempf

8 Castro ©️

9 Kalajdzic

14 Wamangituka

15 Stenzel

22 @nicoivang19

23 @JMangala_8

24 Sosa#VfB #VfBRBL pic.twitter.com/gLwlXJTKX2 — VfB Stuttgart (@VfB) January 2, 2021

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer, Haidara, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Stuttgart traf bisher 4-mal im deutschen Profifußball auf RB Leipzig und konnte noch nie gewinnen (1 Remis, 3 Niederlagen). Sieglos in den ersten 5 Spielen blieb der VfB bislang lediglich gegen Köln und Hamburg (insgesamt in je 9 Spielen).

RB Leipzig blieb in seinen ersten 4 Pflichtspielen gegen Stuttgart ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis). Die ersten 5 Spiele ungeschlagen blieb Leipzig gegen 3 Teams, unter den aktuellen Bundesligisten nur gegen Gladbach (insgesamt 8 Spiele).

Leipzig hat bisher kein einziges Bundesligaspiel gegen BL-Aufsteiger verloren (14 Siege, 3 Remis). Kein anderes Team blieb länger als seine ersten 8 Spiele gegen Aufsteiger ungeschlagen.

Durch das 0-0 gegen den hielt RB Leipzig im 3. Bundesliga-Spiel in Folge die Null, länger blieben die Bullen letztmals in der Saison 2018/19 ohne Gegentor (damals 4 Spiele).

Der VfB Stuttgart hat in dieser Bundesliga-Spielzeit noch kein Heimspiel gewonnen (4 Remis, 2 Niederlagen) – erstmals in seiner BL-Geschichte konnte der VfB keines seiner ersten 6 Heimspiele gewinnen.

Mit 18 Punkten aus 13 Bundesliga-Spielen hat der VfB Stuttgart seine beste Zwischenbilanz seit 2011/12, damals holten die Schwaben sogar 21 Zähler und qualifizierten sich als 6. am Saisonende letztmals für den Europapokal.

Nur in der Bundesliga-Debütsaison sammelte RB Leipzig mehr Punkte aus den ersten 13 Spielen (33) als in dieser Spielzeit (28). Damals beendeten die Leipziger die Saison auf Platz 2 – die beste Endplatzierung der noch jungen BL-Geschichte RBs.

RB Leipzig ließ in den ersten 13 Saisonspielen nur 9 Gegentreffer zu – Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt und beste Abwehrleistung eines BL-Teams seit 2016/17, damals kassierten die Bayern auch nur 9 Gegentreffer.

In der bisherigen Spielzeit setzte der VfB Stuttgart die im Schnitt jüngsten Start-Formation aller Bundesligisten ein (24.6 Jahre), RB Leipzig steht in dieser Rangliste mit im Schnitt 25.3 Jahren auf dem 3. Platz.

In den letzten 10 Jahren schoss nur ein Bundesliga-Aufsteiger in den ersten 13 Spielen mehr Tore als der VfB in dieser Saison (26): RB Leipzig traf in der Premierensaison 2016/17 sogar 29-mal an den ersten 13 Spieltagen.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig heute ... im TV DAZN via Smart TV im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 14. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Silvesterknall am Neckar: Machtkampf der VfB-Bosse eskaliert

Der Machtkampf beim VfB Stuttgart zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt eskaliert - und könnte für den Aufsteiger zur schweren Hypothek werden.

Pellegrino Matarazzo nahm auch die siebte und achte Nachfrage zum unerwartet schnell eskalierten Machtkampf an der Klubspitze mit einem milden Lächeln auf. "Kein Problem, das war zu erwarten", sagte der Trainer von Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart nachsichtig über die Neugier. Tatsächlich konnte niemanden überraschen, dass nach dem Silvester-Knall am Neckar weniger über den Neustart mit dem kniffligen Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) als über die interne Schlammschlacht diskutiert wurde.

Schließlich waren Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt bei ihrem lange hinter den Kulissen geführten Duell am letzten Tag des Jahres zu offenen Attacken übergegangen. Schwere Vorwürfe und eine Kampfkandidatur von Hitzlsperger um Vogts Amt inklusive. Der frühere Nationalspieler will den Präsidenten und Aufsichtsratschef bei der Mitgliederversammlung am 18. März stürzen - und strebt selbst an die Spitze des Gesamtvereins. Zum Wohle des von Vogt laut Hitzlsperger tief gespaltenen VfB, dessen sportlicher Höhenflug angesichts der Unruhe mit einer schmerzhaften Bruchlandung zu enden droht.

Vogt, seit Dezember 2019 im Amt, sorge für einen "tiefen Riss" beim fünfmaligen deutschen Meister, sagte Hitzlsperger und setze mit seiner Profilierungssucht die "Existenz des ganzen Vereins" aufs Spiel. Seine düstere Prognose: "Wir sind auf dem Weg, kaputtzumachen, was wir in den letzten zwölf Monaten erreicht haben." Seine Kandidatur solle "ein Ausweg aus dieser Lage sein", betonte der 38-Jährige.

Vogt warf seinem Widersacher in einem offenen Brief vor, die Unwahrheit zu sagen. Hitzlsperger bringe "das Vertrauen, das alle Mitglieder seit einem Jahr wieder zum VfB haben, zum Einsturz", schrieb er. Statt als Spalter zu agieren, habe er, Vogt, mit seinen Kollegen Gräben "zugeschüttet", "dringend benötigte Kontinuität" geschaffen und "ein positives, sympathisches Bild nach außen abgegeben. Die Menschen mögen uns. Das war nicht immer so in Stuttgart." Hitzlsperger hielt dem entgegen, Vogt habe bei keinem einzigen seiner Vorhaben erkennbare Fortschritte zu verzeichnen: "Es tut mir leid, aber das lässt sich nicht auf die Corona-Pandemie schieben."

Der Konflikt habe "sehr schnell eine gewisse Dimension erreicht, die bemerkenswert ist", gab Matarazzo zu. Der Trainer ist bemüht, den hässlichen Machtkampf von seinem jungen Team fernzuhalten. Noch an Silvester habe er das Thema vor versammelter Mannschaft angesprochen, um es "im Keim zu ersticken". Ob das gelingen kann? Matarazzo jedenfalls betonte: "Ich spüre, dass wir Bock haben auf das Spiel."

Von Hitzlspergers Kandidatur hat der Coach nach einem Vier-Augen-Gespräch gewusst, zu Vogt gebe es in der Tagesarbeit "wenig Schnittstellen", sagte er: "Wenn wir uns sehen, ist es ein ganz normaler, oberflächlicher Austausch, das geht selten in die Tiefe." Ganz anders das Duell an der VfB-Spitze - Fortsetzung folgt.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick