VfB Stuttgart: Auch West Ham United angeblich an Ozan Kabak interessiert

Ozan Kabak ist für den VfB in diesem Sommer mutmaßlich nicht zuhalten. Die Liste der Interessenten an dem türkischen Verteidiger wird immer länger.

Auch der englische Erstligist West Ham United ist offenbar an Innenverteidiger Ozan Kabak vom interessiert. Wie der Guardian berichtet, wollen die Hammers den begehrten Türken verpflichten. Aufgrund des Abstiegs des VfB könnte er die Schwaben zu einem Schnäppchenpreis verlassen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

15 Millionen Euro Ablöse kostet der Innenverteidiger dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. West Ham hat seinen Hut in den Ring geworfen und im Werben um den 19-Jährigen namhafte Konkurrenz: Mit dem und Atletico Madrid wollen angeblich zwei der stärksten Klubs Europas das Juwel verpflichten. Auch der versucht, Kabak zu sich zu locken.

Ozan Kabak wechselte von zum VfB Stuttgart

Gerade ein Blick auf frühere Angebote für Kabak zeigt, weshalb so viele Vereine hinter ihm her sind: Im April soll Atletico laut Sky bereit gewesen sein, 30 bis 40 Millionen Euro für den Youngster hinzulegen, also mehr als das Doppelte der jetzigen Ablösesumme. Kabak war erst im Januar für elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul in die gewechselt, seitdem bestritt er in Stuttgart jedes Pflichtspiel von Beginn an (drei Tore).

Er kam, sah und siegte beim #BLRookie: @ozankabak4 vom @vfb ist euer Rookie der #Bundesliga-Saison! Der türkische Abwehrspieler, im Winter nach Stuttgart gewechselt, überzeugte in der Rückrunde auf ganzer Linie. Glückwunsch zur Auszeichnung — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 6. Juni 2019

Vor wenigen Tagen erst wurde Kabak zum Rookie der Saison 2018/19 in der Bundesliga gekürt, ein weiteres Indiz für seine konstant starken Leistungen in der abgelaufenen Saison. Aktuell ist der Verteidiger vorzeitig im Urlaub, da er aufgrund eines Nasenbruchs nicht an den Länderspielen der türkischen Nationalmannschaft teilnimmt.