VfB Stuttgart: Die Mitgliederversammlung 2019 im LIVE-TICKER - wer wird der neue Präsident?

Beim VfB Stuttgart geht die Zeit ohne Klub-Präsident dem Ende entgegen. Hier könnt Ihr die Mitgliederversammlung live verfolgen.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des . Das Wichtigste im Überblick.

Präsidentenwahl: Die Mitglieder des Vereins wählen einen Nachfolger für den zurückgetretenen Wolfgang Dietrich

Insgesamt stehen mit Claus Vogt und Claus Riethmüller zwei Kandidaten zur Wahl

Änderung des Wahlverfahrens: Bei der MV wurde für eine Satzungsänderung gestimmt, künftig kann auch ohne elektronischen Hilfsmittel abgestimmt werden

13.50 Uhr | Fridi Miller ist mit ihrem Antrag auf eine Satzungsänderung gescheitert. Per Handzeichen stimmten die anwesenden Mitglieder dagegen. Nur eine Ja-Stimme war sichtbar.

13.46 Uhr | Unterdessen ist die erste Abstimmung bereits über die Bühne. Die Mitglieder des VfB Stuttgart haben für eine Satzungsänderung gestimmt. Dadurch darf künftig auch nicht elektronisch abgestimmt werden. Eine Wiederholung der Ereignisse vom vergangenen Juli (siehe unten) ist somit nicht mehr möglich. Insgesamt 94,28 Prozent der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder haben sich für die Änderung ausgesprochen, nur 109 dagegen. Diese Neu-Fassung gilt, so der VfB, ab sofort.

94,28 Prozent (1.795 Ja-Stimmen, 109 Nein-Stimmen, 29 Enthaltungen) der anwesenden Stimmberechtigten stimmen für die Satzungsänderung in Bezug auf das Wahlverfahren, die die Beschlussfähigkeit der MV auch bei einem Ausfall des elektronischen Abstimmungssystems sicherstellt. #aoMV pic.twitter.com/rW5SUg2CSa — VfB Stuttgart (@VfB) December 15, 2019

13.42 Uhr | Aktuell spricht Fridi Miller. Die Dame aus Böblingen hatte sich ursprünglich für das Amt des Präsidenten beworben, wurde aber in der Vorauswahl abgelehnt. Das führte zu reichlich Unmut, wie sie bereits vor Monaten in einem Facebook-Post deutlich machte. Daraufhin kündigte sie an, gegen die Vorentscheidung des Vereins zu klagen. Jetzt macht sie sich auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart Luft.

13.36 Uhr | Mit Claus Vogt und Christian Riethmüller sind heute zwei Kandidaten für das Präsidentenamt angetreten. Unternehmer Vogt möchte als Präsident mit "wirtschaftlichen Kenntnissen" überzeugen, ein "gutes und seriöses Bild in der Öffentlichkeit" abgeben und "besonnen und vertrauensvoll handeln." Riethmüller, der Chef der Buchhandlung Osiander ist, sieht sich als Teamplayer und als Moderator im "Spagat zwischen Tradition und nötiger Modernisierung." Zur den ursprünglichen Bewerbern hatte auch Klub-Ikone Guido Buchwald gezählt.

Einer von ihnen wird der neue Präsident des VfB Stuttgart: Claus Vogt (l.) oder Christian Riethmüller

13.28 Uhr | Der VfB korrigiert die Teilnehmerzahlen. Nach Angaben des Vereins sind nun 2033 Mitglieder anwesend. 1948 von ihnen dürfen bei den Wahlen - also auch bei der Wahl des Präsidenten - abstimmen.

13.20 Uhr | Als erstes soll jetzt über das Abstimmungsverfahren abgestimmt werden. Nach der W-Lan-Panne von der vergangenen Mitgliederversammlung soll künftig auch die Möglichkeit in der Satzung verankert sein, nicht digital abstimmen zu dürfen.

13.08 Uhr | Wie Gaiser zu Beginn der Versammlung bekanntgab, sind insgesamt 1906 Mitglieder anwesend, von denen insgesamt 1826 stimmberechtigt sind und an den Wahlen teilnehmen dürfen.

VfB Stuttgart: Die Mitgliederversammlung 2019 beginnt

13 Uhr | Die Sitzung in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle hat begonnen. Als Sitzungsleiter fungiert Dr. Bernd Gaiser, der Mitglied des Aufsichtsrates und aktueller Vize-Präsident des Klubs ist.

VfB Stuttgart: Die Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung 2019

12. 48 Uhr | Bei der Versammlung am heutigen Sonntag sind insgesamt zwölf Punkte auf der Tagesordnung. Besonders im Fokus aller Mitglieder und Fans sind natürlich die Wahlen zum Präsidenten. Zudem werden noch gewählt: ein drittes Mitglied des Präsidiums sowie einen Vereinsbeirat.

Das ist die Tagesordnung der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart vonm 15. Dezember 2019

Begrüßung Änderung der Satzung (Änderung von Ziffer 8 der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung – Abstimmungsverfahren) Bericht des Präsidiums Bericht des Vereinsbeirats Bericht des Vorstands der VfB Stuttgart 1893 AG Allgemeine Aussprache Entlastung des Präsidiums für das Jahr 2018 a) Abstimmung über Einzel¬ oder Gesamtentlastung b) Abstimmung über die Entlastung Entlastung des Vereinsbeirats für das Jahr 2018 Nachwahl des Präsidenten (bis 2020) a) Abstimmung über Durchführung einer offenen Abstimmung b) Nachwahl des Präsidenten Nachwahl eines Mitglieds für das Präsidium (bis 2021) Nachwahl eines Mitglieds für den Vereinsbeirat (bis 2021) Sonstiges

VfB Stuttgart: Alle Präsidenten seit 1893 im Überblick

12.35 Uhr | In der langen Geschichte des VfB Stuttgart waren insgesamt schon 25 Personen im Amt des Präsidenten tätig, zuletzt Wolfgang Dietrich in den Jahren 2016 bis 2019. Hier gibt's alle bisherigen Präsidenten des VfB Stuttgart in der Übersicht.

JAHR(E) NAME 1893-1894 Carl Kaufmann 1894-1908 Alexander Gläser 1908-1910 Julius Dempf 1910-1911 Fritz Hengerer 1912 Wilhelm Hinzmann 1897-1901 Hermann Schmid 1901-1905 Karl Hahn 1905-1908 Hans Bittner 1909-1910 Richard Reissner 1910-1912 Eugen Imberger 1912-1918 Wilhelm Hinzmann 1914-1918 Julius Lintz (in Vertretung) 1918-1919 Gustav Schumm 1919-1923 Egon Reichsgraf von Berlodingen 1923-1931 Karl-Adolf Deubler 1931-1932 Albert Bauer 1932-1944 Hans Kiener 1944-1968 Fritz Walter 1969-1975 Hans Weitpert 1975-2000 Gerhard Mayer-Vorfelder (Ehrenpräsident) 2000-2003 Manfred Haas 2003-2011 Erwin Staudt (Ehrenpräsident) 2011-2013 Gerd E. Mäuser 2013-2016 Bernd Wahler 2016-2019 Wolfgang Dietrich

VfB Stuttgart: Das passierte bei und nach der Mitgliederversammlung im Juli 2019

VfB Stuttgart: Mitgliederversammlung wegen technischer Probleme abgebrochen

Die Mitgliederversammlung des Zweitligisten VfB Stuttgart ist am Sonntagabend wegen technischer Probleme abgebrochen worden. Da in der Mercedes-Benz Arena das extra für diese Veranstaltung installierte WLAN nicht funktionierte, konnte die Abstimmung über eine Abwahl des umstrittenen Präsidenten Wolfgang Dietrich nicht stattfinden und musste auf einen anderen Termin verschoben werden.

"Die technischen Probleme lassen keine Abstimmung zu. Die Versammlung kann nicht ordnungsgemäß fortgeführt werden", sagte Dietrich um 19.12 Uhr und beendete die Versammlung unter lautstarken Buhrufen vieler Besucher. Zuvor hatte die Technik bereits gestreikt, als die 3616 stimmberechtigten Mitglieder über ihr Smartphone bzw. Tablet über das Ende der Debatte, in der der amtierende VfB-Boss immer wieder stark angegangen wurde, abstimmen sollten.

Zuvor hatte Dietrich für sich geworben. "Es ist mir klar, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Und das tue ich auch, indem ich mit den Vorständen versuche, die Dinge zu korrigieren. Das ist mein Verständnis von Verantwortung", sagte er bei seiner Rede: "Was mich zutiefst schmerzt, sind persönliche Angriffe Einzelner, die darauf abzielen, meine Integrität infrage zu stellen." Auch in der Arena gab es reichlich Gegenwind für Dietrich, unter anderem vom früheren VfB-Trainer und -Profi Rainer Adrion.

VfB Stuttgart: Fan-Drohungen gegen Wolfgang Dietrich vor Mitgliederversammlung

Im Vorfeld hatte es mehrfach Drohungen von Fanseite gegen Dietrich gegeben. "An die wenigen, die mich und meine Familie in den sozialen Medien aufs Übelste beleidigen und bedrohen: Der Schaden, den die wenigen anrichten, ist groß", so Dietrich. Er werde sich mit jedem an einen Tisch setzen, der mit mir reden will – "das gilt auch und vor allem für die, die mich am härtesten kritisieren". Er habe in allen Gremien offen und ehrlich die Vertrauensfrage gestellt. In allen Gremien sei ihm das Vertrauen ausgesprochen worden.

Der VfB hatte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzrekord von 154,4 Millionen Euro verbucht. Gegenüber dem Jahr 2017 wurde der Umsatz um 41,9 Millionen Euro gesteigert. Allerdings wuchsen auch die Ausgaben kräftig auf 166,1 Millionen Euro kräftig an (39,7 Mio. Euro mehr), sodass unter dem Strich ein Minus von 11,7 Mio. Euro steht. Dies gab VfB-Finanzvorstand Stefan Heim zu Beginn der Versammlung in der Mercedes-Benz-Arena bekannt.

Aufgrund des großen Andrangs begann die Jahreshauptversammlung des Traditionsklubs mit einiger Verspätung. Großen Beifall gab es für Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. "Wir wollen nicht nur aufsteigen, wir wollen mehr. Wir wollen die klare Philosophie: Wofür steht der VfB?", meinte der Ex-Nationalspieler.

Nach Versammlungs-Chaos: Präsident Wolfgang Dietrich vom VfB Stuttgart tritt zurück

Präsident Wolfgang Dietrich vom Zweitligisten VfB Stuttgart hat am Tag nach der chaotischen Mitgliederversammlung seinen Rücktritt erklärt. "Es war mir eine Ehre, diesem Verein dienen zu dürfen", schrieb der 70-Jährige auf seiner Facebook-Seite. Wegen eines Zusammenbruchs des für Abstimmungen eingerichteten W-LAN-Netzes im Stuttgarter Stadion hatte die Mitgliederversammlung am Sonntag kurz vor der beantragten Abwahl Dietrichs abgebrochen werden müssen. Zahlreiche Fans reagierten wütend.

"Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren. Ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit Langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen", schrieb der seit 2016 amtierende, zuletzt zunehmend umstrittene Dietrich. Er hatte sich zuletzt heftigen Anfeindungen vor allem aus der Ultra-Szene ausgesetzt gesehen. Mit seinem Rücktritt wird zudem der Sitz des Aufsichtsratsvorsitzenden frei.

VfB Stuttgart: Die außerordentliche Mitgliederversammlung 2019 im LIVE-TICKER: Herzlich willkommen

12.20 Uhr | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER für die außerordentliche Mitgliederversammlung 2019. Nach den chaotischen Geschehnissen vom 14. Juli, dem Ausfall des W-Lan, das zur Abstimmung berechtigte und dem darauf folgenden Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich wurde auf den heutigen Sonntag die nächste Versammlung anberaumt.