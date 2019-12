VfB Stuttgart: Claus Vogt ist neuer Präsident des Vereins

Bei der Mitgliederversammlung wurde über die Nachfolge von Wolfgang Dietrich abgestimmt. Claus Vogt ist neuer Präsident des VfB Stuttgart.

Claus Vogt ist neuer Präsident des Zweitligisten . Der 50-Jährige setzte sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Schwaben mit 64,83 Prozent der Stimmen vor seinem Gegenkandidaten Christian Riethmüller (44) durch. Die beiden Anwärter waren aus ursprünglich zehn Bewerbern vom Vereinsbeirat des -Absteigers ausgewählt worden. Vogt folgt beim VfB auf Wolfgang Dietrich, der Mitte Juli zurückgetreten war.

In seiner Rede vor der Wahl hatte der Unternehmer Vogt zum Zusammenhalt aufgerufen und gefordert, das Verschießen von "Giftpfeilen" müsse aufhören: "Nur weil wir in der zweiten Liga spielen, müssen wir uns doch nicht zweitklassig verhalten." Zudem müsse sich der Klub "wieder auf seine Stärken besinnen", sagte er und forderte eine Konzentration auf die Nachwuchsarbeit.

Auch der frühere Weltmeister Guido Buchwald hatte seine Bewerbung eingereicht, war vom Gremium Ende Oktober aber nicht weiter berücksichtigt worden. Buchwald hatte seiner Enttäuschung danach freien Lauf gelassen.

Der VfB Stuttgart 1893 e.V. hat einen neuen Präsidenten gewählt: Claus #Vogt wurde von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern mit 1.327 absoluten Ja-Stimmen und damit 64,83 Prozent gewählt. #aoMV



Herzlichen Glückwunsch! pic.twitter.com/7v7xjIOgwC — VfB Stuttgart (@VfB) December 15, 2019

"Man will in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung, sondern man will Opportunisten und Ja-Sager, damit man - wie in den vergangenen Jahren - ungestört weiter den Klub nach seinen Vorstellungen führen kann", schrieb er damals auf seiner Facebook-Seite.