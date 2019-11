VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga heute

Derbytime in Stuttgart: Der VfB empfängt den Karlsruher SC. Hier erfahrt Ihr, wo das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 14. Spieltag der 2. trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 24. November, um 13.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Der Negativtrend beim VfB Stuttgart hat sich zuletzt fortgesetzt: Die 0:1-Auswärtspleite beim war bereits die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien. Damit steht der VfB derzeit auf Rang drei und hat fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter HSV.

Die Gäste aus Karlsruhe haben es derweil fertig gebracht, siebenmal in Folge die Punkte zu teilen. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1-Remis gegen .

Wer setzt sich heutige im prestigeträchtigen Derby durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie der zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC übertragen wird. Zudem gibt es hier die beiden Mannschaftsaufstellungen.

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC) heute live: Das Derby im Überblick

Duell VfB Stuttgart - Karlsruher SC Datum Sonntag, 24. November 2019 | 13.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Zuschauer 60.449 Plätze

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Das Derby heute live im TV - so geht's

Wer das Kräftemessen zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC am heutigen Sonntag live und in voller Länge im TV erleben möchte, hat dabei genau eine Option:

VfB Stuttgart vs. Karlsruher SC: Das Derby heute live im TV bei Sky

Der Bezahlsender Sky besitzt die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 2. Bundesliga. Dementsprechend wird auch das Derby zwischen Stuttgart und Karlsruhe beim Pay-TV-Sender übertragen.

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky 30 Minuten vor Anpfiff, welcher auf 13.30 Uhr angesetzt ist. Die Übertragung der Partie VfB Stuttgart vs. Karlsruher SC ist auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 sowie Sky Sport Bundesliga 3 HD zu finden.

Sky zeigt die vollen 90 Minuten von VfB Stuttgart vs. Karlsruher SC, doch es gibt auch noch eine andere Option: Ihr könnt das Derby in Ausschnitten in der Sky-Konferenz verfolgen.

Sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz ist ein Abonnement beim Pay-TV-Senders von Nöten. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben. Sämtliche Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Das Derby heute im LIVE-STREAM schauen

Alternativ zur TV-Übertragung im TV gibt es noch weitere Möglichkeit, um beim Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem KSC live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Das funktioniert wie folgt:

VfB Stuttgart vs. KSC: Das Derby heute im LIVE-STREAM von Sky verfolgen

Das Derby zwischen Stuttgart und Karlsruhe wird in voller Länge bei Sky Go im LIVE-STREAM gezeigt. Zudem überträgt auch der Zusatzanbieter Sky Ticket die ganze Begegnung live im Stream.

Der große Vorteil ist, dass Ihr mit einem Sky-Abo gleichzeitig auch gleich einen Login für das Streamingportal Sky Go bekommt und dann schließlich entscheiden könnt, wo Ihr VfB vs. KSC anschauen möchtet.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App findet Ihr in den entsprechenden Stores zum Download:

Bei Sky Ticket müsst Ihr Euch nicht langfristig binden, sondern könnt monatlich ein neues Abo abschließen. Alle Infos gibt es hier.

VfB Stuttgart vs. KSC: Das Derby heute via LIVE-STREAM in der Onefootball-App verfolgen

Eine Alternative, das Derby zwischen dem dem VfB und dem KSC zu verfolgen, bietet die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Fußballseite eine Kooperation mit Sky und überträgt sämtliche Spiele der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist dabei identisch mit der von Sky.

Jeder LIVE-STREAM kann dabei für einmalig 3,99 Euro erworben werden - ohne Abo und ohne Verpflichtungen. Weitere Informationen hierzu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

Die Aufstellung des VfB Stuttgart im Derby:

Im Vergleich zur letzten Partie vor der Länderspielpause, dem 0:1 in Osnabrück, nimmt VfB-Trainer Tim Walter heute im Derby zwei personelle Wechsel vor.

Für Atakan Karazor rückt im Mittelfeld Wataru Endo ins Team, zudem beginnt Mario Gomez anstelle von Philipp Klement.

Kobel - Stenzel, Kempf, Badstuber, Castro - Endo, Ascacibar, Mangala - Förster, Gonzalez, Gomez

Mit dieser Aufstellung geht der KSC in die Partie:

Beim KSC gibt es indes nur eine Änderung gegenüber dem letzten Spiel, dem 1:1 gegen Aue vor knapp zwei Wochen.

In der Offensive erhält Kyoung-Rok Choi den Vorzug vor Marc Lorenz.

Uphoff - Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach - Fröde - Stiefler, Wanitzek, Choi - Hofmann, Pourie

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt das Derby im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Kein Problem, denn Ihr könnt Euch die Highlights der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC anschließend bequem anschauen.

Beim Streamingportal DAZN geht das besonders schnell, denn der Anbieter bietet die Highlights rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform an.

Um Zugriff auf die Highlights zu bekommen, benötigt man ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Gratismonats könnt Ihr den Service zunächst vier Wochen lang ausprobieren:

Anschließend kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro. Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis.

Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

VfB Stuttgart vs. KSC (Karlsruher SC): Das Derby heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Derby live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu VfB Stuttgart vs. Karlsruher SC an.

Im Vorfeld erhaltet Ihr im LIVE-TICKER sämtliche Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball ab 13.30 Uhr rollt, verpasst Ihr keine relevante Szene und bleibt stets über das Spielgeschehen in Stuttgart auf dem Laufenden.

Derby zwischen VfB Stuttgart und KSC: Bundestrainer Löw appelliert an Vernunft

Joachim Löw sieht mit ernstem Blick in die Kamera, die Botschaft des Fußball-Bundestrainers ist unmissverständlich. Ja, "unterstützt eure Mannschaft", sagt Löw, "aber bleibt fair und seid vernünftig." Der 59-Jährige weiß, wovon er spricht. Er hat in seiner Karriere sowohl für den Karlsruher SC als auch für den VfB Stuttgart gespielt und beide Teams später auch trainiert - am Sonntag (13.30 Uhr) treffen sich die großen Rivalen im Derby in der 2. Bundesliga wieder.

Nicht nur der Bundestrainer erwartet eine "Riesenstimmung" und ein Spiel, in dem es "auf dem Platz unheimlich zur Sache geht", wie Löw in der vom KSC verbreiteten Videonachricht sagt. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entsendet mit Tobias Stieler einen erfahrenen Schiedsrichter, der im Mai das DFB-Pokalfinale geleitet hatte, und der am Sonntag zumindest auf dem Platz für Ruhe sorgen soll.

Die Rivalität zwischen den beiden Vereinen ist riesig, die ganze Region fiebert dem Derby entgegen - groß ist aber auch die Angst vor einer Eskalation. Beim bislang letzten Duell im April 2017 waren Leuchtraketen auf den Rasen geflogen, die Partie stand damals kurz vor dem Abbruch - als Konsequenz gibt es beim Wiedersehen im Stadion nur alkoholfreies Bier, zudem sollen neben den KSC-Fans Blöcke als Puffer freibleiben, um die beiden Lager voneinander zu trennen.

Natürlich mahnen die Teams bei aller Rivalität zu Besonnenheit. "Ich appelliere an die Vernunft, dass das Spiel im Mittelpunkt steht", sagt Stuttgarts Trainer Tim Walter: "Ich glaube, dass die Sicherheitsvorkehrungen so getroffen worden sind, dass nichts passiert."

Auch aus sportlicher Sicht ist das Duell brisant: Der VfB hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren und braucht einen Sieg, um oben dranzubleiben. Karlsruhe hat siebenmal nacheinander Unentschieden gespielt und würde mit dem achten für einen Rekord in der 2. Liga sorgen.

Am Sonntag steht zeitgleich ein weiteres Derby auf dem Programm - Jens Keller muss bei seinem Debüt als Trainer des gleich zum 265. fränkischen Derby zur SpVgg . Für das Nürnberger Abschlusstraining am Samstag haben sich die FCN-Ultras angekündigt, sie wollen dem taumelnden Bundesligaabsteiger, der im Tabellenkeller steckt, die nötige Motivation mit auf den Weg geben.

Das kam beim Club gut an, die Fans haben so nun ab 15.45 Uhr Zugang zu der eigentlich als Geheimtraining angesetzten Einheit. "Die Fans sind jetzt zum wiederholten Male in Vorleistung gegangen", sagt Sportvorstand Robert Palikuca: "Jetzt muss die Mannschaft das aber auch mal zurückzahlen."