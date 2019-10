VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM - so seht Ihr die 2. Bundesliga

Nach der Länderspielpause empfängt der VfB Stuttgart Holstein Kiel. Hier gibt es alles Wissenswerte zur Übertragung der Partie in TV und LIVE-STREAM.

Die 2. geht weiter: Nach der Länderspielpause steigt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel. Anpfiff in der Mercedes-Benz Arena ist am Sonntagmittag um 13.30 Uhr

Ihr wollt wissen, wie das Spiel zwischen Stuttgart und Kiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird? Dann seid Ihr hier goldrichtig! Denn hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie. Außerdem findet Ihr ab rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen der beiden Kontrahenten.

vs. : Die Übertragung live im TV - so geht's

am Sonntagmittag im TV - das ist auch in dieser Saison eine Sache von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die kompletten Rechte an der Übertragung des Unterbaus der Bundesliga und zeigt jedes Spiel an allen 34 Spieltagen live im Fernsehen. Also auch das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel.

Beginn der Übertragung ist am Sonntag um 13 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1. Dort werden die Zuschauer auf die Partien aus dem Sky-Studio in Unterföhring bei München auf alle Sonntagspartien eingestimmt. Auf diesem Kanal läuft ab 13.30 Uhr dann auch die Konferenz der 2. Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: Die Übertragung live im TV bei Sky Sport Bundesliga

Das Einzelspiel VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel live im TV wird dann auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Als Kommentator ist am Neckar Jürgen Schmitz im Einsatz, der sobald der Ball rollt am Mikrofon aus der Mercedes-Benz Arena übernimmt.

Um Sky, den Pay-TV-Sender, empfangen zu können, muss man ein gültiges Abo besitzen. Mehr Informationen dazu findet Ihr auf der Homepage des Senders.

Doch Stuttgart gegen Kiel wird nicht nur live im TV übertragen, sondern es gibt hierfür auch einen LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert und was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: So läuft die Übertragung im LIVE-STREAM

Weil Sky in die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga besitzt ist auch der LIVE-STREAM zu Stuttgart vs. Kiel eine Sache des Pay-TV-Anbieters.

Dafür gibt es bei Sky generell zwei Optionen: Sky Go und Sky Ticket. Wie es sich damit verhält, wie Ihr Zugang zur Übertragung bekommt, erfahrt Ihr hier.

Sky Go zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel) heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM könnt Ihr Euch in der 2. Bundesliga auf Sky verlassen. Der Bezahlsender zeigt nicht nur alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv im TV, sondern auch im LIVE-STREAM. Dementsprechend überträgt Sky VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Doch auch die Benutzung von Sky Go setzt ein Abonnement voraus. Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Sky Go ist sowohl als App für Euren Laptop / Computer als auch für Eure mobilen Geräte - Handy oder Tablet - verfügbar. Ihr findet die kostenlose Sky-Go-App in den gängigen Portalen zum Download:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM

Neben Sky Go bietet Euch der Bezahlsender noch eine weitere Option: VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel läuft zusätzlich in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Ticket. Sky Ticket ist ein Angebot von Sky, mit welchem Ihr langfristige Vertragslaufzeiten aus dem Weg geht. Sky Ticket könnt Ihr Euch bereits für einen Monat sichern. Das Sportpaket, mit welchem Ihr die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League sowie weitere Sport-Events sehen könnt, kostet 9,99 Euro im ersten Monat - danach wird's teurer, die monatliche Gebühr beträgt im Anschluss 29,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: Die Partie im Überblick

TERMIN: Sonntag, 20. Oktober 2019 | Anpfiff: 13.30 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019 | Anpfiff: 13.30 Uhr ORT: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz Arena, Stuttgart KAPAZITÄT: 60.449 Plätze

60.449 Plätze LIVE-TICKER: Goal

TV: Sky Sport Bundesliga

LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: Die Aufstellungen zur Partie

Sobald die beiden Trainer ihre jeweiligen Startformationen verraten haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel: Die Opta-Fakten zur Partie heute