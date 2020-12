Kommentar zum Machtkampf beim VfB Stuttgart: Hitzlspergers Tabubruch würde das letzte Versprechen brechen

Thomas Hitzlsperger hat beim VfB eine erstaunliche Funktionärskarriere hingelegt. Seinen Machtkampf mit Claus Vogt kann keiner der beiden gewinnen.

KOMMENTAR

Ungeachtet der Frage, ob ein amtierender Vereinspräsident im deutschen Fußball schon mal vom höchsten Klub-Angestellten verbal geradezu hingerichtet wurde wie VfB-Präsident Claus Vogt am Mittwoch von Stuttgarts Vorstandsvorsitzenden, Sportvorstand und Präsidentschaftsbewerber Thomas Hitzlsperger: In mindestens zwei Punkten irrt Letztgenannter gewaltig.

Erstens: Mit seiner Bewerbung für die Kandidatur um das Präsidentenamt des und dem damit verbundenen Griff nach der absoluten Macht beim Aufsteiger hat der frühere Nationalspieler den Schwaben weit mehr als den von ihm beschriebenen "Kratzer" für das "Image des VfB" zugefügt. Ein Kratzer sei "besser als ein Totalschaden", schrieb Hitzlsperger, während er den Karren mit der Zündung der ultimativen Eskalationsstufe selbst mit Karacho gegen die Wand fuhr.

Zweitens: Claus Vogts Bilanz in seinem ersten Jahr mag ausbaubar sein. Doch dass er (vielleicht als erster VfB-Präsident) sein Amt auch als Kontrolleur des Vorstands versteht, unbequeme Fragen stellt, ist schlicht das satzungsgemäße Recht und sogar die Pflicht des Präsidenten. Wenn Hitzlsperger dies als lähmend empfindet und daher lieber selbst die komplette Macht innehaben möchte, sollte er sein Demokratieverständnis hinterfragen.

Mehr Teams

Lieber VfB´ler, nach der Veröffentlichung meiner Kandidatur @SWRsport auf das Präsidentenamt möchte ich meine Beweggründe hierfür in einem offenen Brief erläuternhttps://t.co/OZ0wqHjENR — Thomas Hitzlsperger (@ThomasHitz) December 30, 2020

Hitzlsperger hat in den vergangenen vier Jahren eine erstaunliche Funktionärskarriere hingelegt. Der Ex-Profi stieg vom Vorstandsberater zum Präsidiumsmitglied, zum Jugendleiter, zum Sportvorstand und letztendlich zum Vorstandsvorsitzenden auf.

Immer wieder betonte er, noch längst nicht alles zu wissen und schnell lernen zu wollen. Mit seinem Griff nach der totalen Macht steht er nun, ob er das wollte oder nicht, für den alten VfB Stuttgart. Für den nicht gerade sympathischen, streitsüchtigen VfB von vorgestern. Für einen VfB, dem egal ist, welcher Chef das Geld verbrennt, solange er sich als starker Mann präsentiert. Für einen VfB, den Vogt überwinden wollte.

VfB Stuttgart: Nichts anderes als ein Putschversuch

Die Motive Hitzlspergers mögen aus seiner Sicht begründbar sein, seine Sorgen um den Klub müssen ebenso groß wie dringlich sein. Sie zeigen aber auch, dass der stets höflich und verbindlich auftretende Vorstandschef den Klub so führen möchte, wie er einst gespielt hat: Mit dem Hammer. Knallhart und ohne Rücksicht auf Verluste. Nur, dass in diesem Fall keiner gewinnt und der VfB mal wieder alles zu verlieren droht.

Hitzlsperger und mit ihm "der gesamte Vorstand der AG, zahlreiche Gremienmitglieder aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" mögen zu dem Schluss gekommen sein, dass Vogt profilierungssüchtig, entscheidungsschwach, unkommunikativ, antriebslos, kurz: völlig inkompetent und als Präsident eine völlige Fehlbesetzung und sogar eine Bedrohung für den VfB Stuttgart sei.



Bild: Getty Images

Doch es liegt nicht an ihnen, den bei den Mitgliedern und Fans äußerst populären Unternehmer aus dem Amt zu jagen. Vor allem darf die Alternative zu Vogt nicht Hitzlsperger in Allmachtfunktion als CEO der AG und Präsident des Hauptgesellschafters der AG lauten. Was Hitzlsperger und seine Unterstützer aus dem Aufsichtsrat und Präsidium anzetteln, ist nichts anderes als ein nicht mal maskierter Putschversuch.

Vogts Vermutung, dass vor allem der Streit über den richtigen Umgang mit dem Skandal um missbrauchte Mitgliederdaten - eine unsägliche Begleiterscheinung des Ausgliederungsprozesses 2017, an dem hochrangige VfB-Funktionäre beteiligt gewesen sein sollen - hinter der Eskalation steht, liegt nahe und scheint plausibel.

VfB: Vogt wurde gewählt, weil er Laden aufmischen wollte

Hitzlspergers avisierte Doppelfunktion mag rechtlich möglich sein, solange Hitzlsperger nicht dem Aufsichtsrat angehört. Doch sie widerspricht natürlich fundamental dem Geist der VfB-Satzung.

Sein Tabubruch würde auch das letzte Versprechen brechen, dass den Mitgliedern vom damaligen Präsidium Wolfgang Dietrich vor der Ausgliederung 2017 gemacht wurde. Nämlich das Versprechen einer Gewaltenteilung und einer Kontrollfunktion der Gremien.

So vertritt der Präsident laut Satzung in der Hauptversammlung der AG die Interessen des Vereins und entsendet unter anderem die Aufsichtsräte, die wiederum den Vorstand kontrollieren sollen.

Hitzlsperger aber würde sich, sollte er vom Vereinsbeirat tatsächlich zur Kandidatur zugelassen und dann auch gewählt werden, zumindest indirekt selbst kontrollieren können. Der Vereinspräsident Hitzlsperger würde schließlich die Menschen in den Aufsichtsrat entsenden, die den Vorstandvorsitzenden Hitzlsperger kontrollieren sollen.

Ich habe als Präsident Euch Mitgliedern und Anhängern des VfB Stuttgart Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz versprochen. Aus diesen Gründen muss ich mich jetzt rechtfertigen und Verschiedenes klarstellen. ⚪🔴#VfB #vomICHzumWIR pic.twitter.com/faLFlC8vbh — Claus Vogt (@clausvogt1893) December 31, 2020

Völlig absurd. Aber sie entspricht eben irgendwie ebenjener alten VfB-Logik, die Vogt durchbrechen wollte. Der war 2019 mit dem Versprechen angetreten, Schluss zu machen mit der Hinterzimmerpolitik, dem ewigen Geklüngel der üblichen Verdächtigen im Stuttgarter Kessel und der allgegenwärtigen eigeninteressensgetriebener Durchstecherei von Interna.

Vogt wurde gewählt, weil er den Laden mal so richtig aufmischen und so die Gräben zwischen Mitgliedern und Klub zuschütten wollte. Hitzlspergers Frontalangriff lässt vermuten, dass der Präsident in dem Punkt so viel nicht verkehrt gemacht haben kann.