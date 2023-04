VfB Stuttgart vs. Gladbach im LIVE-STREAM und TV: Überträgt nur Sky heute die Bundesliga?

Am Samstag findet die Partie VfB Stuttgart vs. Gladbach statt. Doch überträgt nur Sky heute die Bundesliga im LIVE-STREAM und TV? GOAL hat die Infos.

An diesem Wochenende gehen in der Bundesliga die Spiele der 30. Runde über die Bühne. Hierbei steigt am Samstag unter anderem die Partie VfB Stuttgart vs. Gladbach. Die Begegnung in der Mercedes-Benz-Arena beginnt um 15.30 Uhr.

Der VfB Stuttgart erlebte am Freitag vor einer Woche eine Punktteilung in Augsburg. Damit schrieb das Team von Sebastian Hoeneß zum dritten Mal am Stück an. Zuvor erreichten die Schwaben einen Sieg in Bochum und ein Heimremis gegen Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach unterlag hingegen am Sonntag zu Hause gegen Union Berlin. Zudem gewann die Elf von Daniel Farke in den jüngsten acht Liga-Auftritten nur vor eigenem Publikum gegen Wolfsburg.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen VfB Stuttgart vs. Gladbach statt. Aber überträgt nur Sky heute die Bundesliga im LIVE-STREAM und TV? Bei GOAL findet Ihr alle Infos hierzu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live im STREAM und TV sehen: Die Eckdaten des Bundesliga-Spiels

Spiel: VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach Datum: Samstag, 29. April 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live im TV anschauen

Sky besitzt die alleinigen Rechte an allen Samstagspielen in der Bundesliga. Dafür greift der Bezahlanbieter auf etliche Kanäle zurück. Wenn Ihr das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in voller Länge mitverfolgen möchtet, könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) sowie auf Sky Sport Bundesliga UHD schalten. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Doch wenn Ihr Übertragung aus der Mercedes-Benz-Arena im Fernsehen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Die Homepage von Sky versorgt Euch mit zahlreichen Details.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag um 15.30 Uhr stehen insgesamt fünf Partien des 30. Spieltags in der Bundesliga auf dem Programm. Denn: Zusätzlich steigen die Begegnungen RB Leipzig vs. Hoffenheim, Union Berlin vs. Bayer Leverkusen, 1. FC Köln vs. Freiburg und Eintracht Frankfurt vs. Augsburg. Deshalb könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD), bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und bei Sky Sport Top Event HD eine Konferenz mitverfolgen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten auf:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Spiele: RB Leipzig vs. Hoffenheim, Union Berlin vs. Bayer Leverkusen, 1. FC Köln vs. Freiburg, VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt vs. Augsburg.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute via LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, helfen Euch die LIVE-STREAMS weiter. Denn: Sky strahlt sein komplettes Angebot zusätzlich im Internet aus. Daher könnt Ihr das Kräftemessen zwischen den Schwaben und den Fohlen mit einem geeigneten Internetzugang von überall aus sehen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

So könnt Ihr VfB Stuttgart vs. Gladbach bei Sky Go mitverfolgen

Mit der Ersten davon, Sky Go, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket und dessen Aktivierung. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unverzüglich nach dem Abschluss. Deshalb müsst Ihr es bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

So könnt Ihr Euch VfB Stuttgart vs. Gladbach bei WOW sehen

Im Gegensatz zum hauseigenen Streaming-Portal sieht WOW, das vormalige Sky Ticket, eine sofortige Aktivierung vor. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Dennoch ermöglicht das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro einen Zugang auf das gesamte Sportprogramm. Diesen könnt Ihr mit zwei Endgeräten nützen. Das Fußballangebot erstreckt sich ferner etwa auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Hinzu kommen die Ausstrahlungen der Formel 1, der ATP World Tour, der NHL und der PGA Tour.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live im LIVE-TICKER

Wenn Ihr nach einer kostenlosen Alternative sucht, liegt Ihr beim TICKER von GOAL richtig. Damit informieren Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im Spiel VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach. Im Zuge dessen lassen wir Euch Push-Benachrichtigungen zukommen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. Gladbach

Anschließend könnt Ihr ab 17.30 Uhr in der Highlight Show von DAZN die Höhepunkte der Begegnung in der Mercedes-Benz-Arena sehen. Danach werdet Ihr zusätzlich ab 18.30 Uhr bei der Sportschau der ARD und ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt alle Programmpunkte sowohl im Fernsehen als auch im Live-Stream sehen.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute im LIVE STREAM nur auf Sky?

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

VfB Stuttgart vs. Gladbach: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.