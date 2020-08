VfB Stuttgart vs. FC Liverpool live: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER - 0:2

Der VfB Stuttgart tritt heute in einem Testspiel gegen den englischen Meister FC Liverpool an. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Der trifft im Rahmen eines Testspiels auf den . Anstoß der Partie ist heute um 18 Uhr . Hier im LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts!

Wer das Duell aus Kitzbühel heute lieber im TV oder LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie Stuttgart gegen Liverpool.

VfB Stuttgart - FC Liverpool 0:2 (0:2) Tore 0:1 Firmino (15.), 0:2 Keita (40.) Aufstellung VfB Kobel - Stenzel, Anton, Kaminski - Massimo, Endo, Castro, Thommy - Didavi, Klimowicz - Silas Aufstellung LFC 1. Halbzeit: Alisson - Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Keita, Jones - Mane, Salah, Firmino 2. Halbzeit: Adrian - Hoever, Phillips, Van den Berg, Tsimikas - Wijnaldum, Milner, Grujic - Elliott, Minamino, Brewster Gelbe Karten: Gomez (29.)

49' Borna Sosa nimmt allen Mut zusammen und zieht aus der Distanz ab - der Ball ist aber kein Problem für Adrian.

49' Grujic leitet mit einem feinen Außenristpass einen Angriff der Reds ein. Tamikas kann daraus aber keinen Profit schlagen und bringt den Ball nicht an den Mann.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

48' Der VfB hat nur einmal in der Pause gewechselt. Für Daniel Didavi kommt Philipp Klement in die Partie

47' Anstatt alle Wechsel einzeln aufzuzählen, präsentieren wir hier die Liverpool-Elf der zweiten Hälfte.

Adrian - Hoever, Phillips, Van den Berg, Tsimikas - Wijnaldum, Milner, Grujic - Elliott, Minamino, Brewster

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Der Ball rollt wieder - und es gab zahlreiche Wechsel. Das aber alle gleich im Detail in Ruhe.

Die Führung der Reds geht voll in Ordnung. Nach einem ausgeglichenen Beginn wurde das Team von Jürgen Klopp immer aktiver. Bitter für den VfB: Mit Thommy und Massimo mussten gleich zwei Spieler den Platz verletzungsbedingt verlassen. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Durchgang.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' Pünktlich pfeift der Unparteiische zur Halbzeit. Wahrscheinlich werden beide Teams für Durchgang zwei kräftig rotieren. Wir sind gespannt.

TOOOR! VfB Stuttgart - FC Liverpool 0:2 | Torschütze: Keita

40' Naby Keita erhöht für den FC Liverpool. Salah legt an der Strafraumgrenze mit der Hacke auf Keita ab, der im Sechzehner lauert. Der Mittelfeldspieler netzt aus kurzer Distanz locker ein.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

39' Nächster Wechsel bei den Cannstattern: Sosa kommt für Massimo - es hatte sich abgezeichnet.

37' Der nächste Stuttgarter liegt auf dem Boden. Massimo hält sich das Schienbein und mus svom Feld getragen werden - der zweite verletzungsbedingte Wechsel bahnt sich an.

33' Der FC Liverpool hat nun das Heft des Handelns in die Hand genommen und kontrolliert die Partie mittlerweile. Die Führung geht also in Ordnung.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

32' Für Thommy geht es nicht weiter. Churlinov kommt in die Partie.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

29' Thommy liegt am Boden und hält sich den Arm. Der Mittelfeldmann wird von Joe Gomez an der Seitenline weggeblockt und rauscht voll in die Bande. Der Innenverteidiger sieht dafür die Gelbe Karte, Thommy muss weiter behandelt werden.

27' Robertson mit einer schönen Seitenverlagerung auf Williams, der den Ball aber dann vertändelt.

26' Mittlerweile hat kräftiger Regen eingesetzt - wie verändert das die Partie?

23' Ein Lebenszeichen des -Aufsteigers. Thommy setzt sich auf links mit einem schönen Solo durch und schafft es bis in den Strafraum. Der Abschluss ist dann aber viel zu unpräzise und rauscht rechts am Kasten vorbei.

22' Williams, der Alexander-Arnold-Ersatz im Team von Jürgen Klopp, bricht auf rechts durch. Seine flache Hereingabe in die Mitte findet aber keinen Abnehmer.

17' Nächster Offensivversuch des VfB. Klimowizc setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und versucht Silas zu bedienen. Leider - aus der Sicht des VfB - erfolglos.

16' Der VfB sucht gleich die Antwort. Ein langer Ball hinter die Abwehrkette von Liverpool findet Thommy. Der Offensivmann zieht ab, aber zu ungefährlich. Leichte Beute für Alisson.

15' Stuttgart hat es bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht schlecht gemacht. Die Schwaben spielen in einem 3-4-3 und stellten Liverpool alle Wege zu.

TOOOR! VfB Stuttgart - FC Liverpool 0:1 | Torschütze: Firmino

15' Die Reds führen! Jones zieht in den Strafraum, verzögert kurz und passt auf den freistehenden Firmino. Der Brasilianer muss nur noch einschieben, eine leichte Übung.

11' Robertson bringt den Ball flach in den Strafraum. Stuttgart klärt allerdings zur Ecke, bevor Firmino einschieben kann. Erste Halbchance für die Reds.

8' Schlampig von Silas! Der VfB-Offensivmann verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung an Salah. Der Ägypter schmeißt sofort den Turbo an, wird aber wieder vom Ball getrennt.

7' Bislang hat Stuttgart hier definitiv Feldvorteile und hat bislang mehr vom Spiel. Allerdings sind die Schwaben auch schon etwas länger wieder im Training.

6' ... die nichts einbringt.

6' Erste kleine Chance für den VfB. Erik Thommy zieht vom Sechzehner ab, wird aber geblockt. Der darauffolgende Versuch von Stenzel wird von Liverpool zur Ecke geklärt ...

5' Liverpool spielt im gewohnten 4-3-3 und versucht, früh draufzugehen.

4' Die erste offensive Annäherung der Reds. Keita verlagert aus der eigenen Hälfte auf Robertson, der nach vorne marschiert. Die Flanke des Schotten findet aber noch nicht ihr Ziel.

3' Noch ist es ein durchwachsener Beginn mit vielen Fehlpässen und wenig Struktur.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Die Partie läuft, der VfB hat angestoßen.

Vor Beginn | Jürgen Klopp lässt fast seine erste Garde spielen. Bei den Stuttgart sind einige Personen, die er noch aus Dortmunder Tage kennt. Wurde bereits alles auf einem Foto festgehalten.

Vor Beginn | Das Team von Trainer Jürgen Klopp dagegen weilt bereits seit dem 15. August in Österreich. Noch bis Dienstag werden sich die Reds auf den Premier-League-Saisonstart am 12. September vorbereiten.

Vor Beginn | Seit dem heutigen Samstagmorgen befinden sich die Schwaben im Trainingslager. Am morgigen Sonntag findet dann die erste Trainingseinheit statt.

Vor Beginn | Beide Mannschaften halten zurzeit ihr Trainingslager in Österreich ab. Austragungsort für das Spiel ist daher das Stadion des FC Kitzbühel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen beim Testspiel in der Sommervorbereitung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Liverpool.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool live: Die Aufstellungen

Der VfB setzt auf folgende Aufstellung

Kobel - Stenzel,Anton,Kaminski - Massimo,Endo,Castro,Thommy - Didavi,Klimowicz - Silas

Das ist die Aufstellung des FC Liverpool:

Alisson - Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Keita, Jones - Mane, Salah, Firmino

Bank: Adrian, Kelleher, Wijnaldum, Milner, Grujic, Minamino, Tsimikas, Brewster, Phillips, Hoever, Elliott, Van den Berg, Koumetio

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

VfB vs. LFC heute ... im TV Servus TV im LIVE-STREAM servustv.com

Im Testspiel wird heute ermittelt, wie gut beide Teams schon in Form sind. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Stuttgart und Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

In Vorbereitung auf die neue Saison erwartet Erstligaaufsteiger VfB Stuttgart ein spannender Formtest: Am Samstag, den 22. August, trifft die Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo in einem Testspiel auf UEFA Sieger FC Liverpool - zu sehen live bei ServusTV .

Gleich zu Beginn ihres Trainingslagers in Kitzbühel steht für die VfB-Profis ein echtes Highlight auf dem Vorbereitungsplan. Bevor sie in den folgenden Tagen im Training schwitzen, heißt es Kräfte messen mit keinem Geringeren als dem amtierenden FIFA-Klub-Weltmeister, UEFA Champions League Sieger (2019) und englischen Meister FC Liverpool. Wenige Wochen vor Start der Bundesliga- und Premier League-Saison 2020/21 verspricht die Begegnung des deutschen Erstligaaufsteigers und dem Team von Trainer Jürgen Klopp hochkarätigen Fußball.

ServusTV Deutschland überträgt das Testspiel am 22. August ab 18 Uhr live. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation findet das Spiel ohne Zuschauer statt.

Quelle: SID

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick