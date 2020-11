VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die Bundesliga heute live übertragen

Die Bayern sammeln fleißig Punkte an der Spitze, kann Stuttgart dennoch etwas reißen? Alle Informationen zur Übertragung von VfB vs. FCB gibt es hier.

Am 9. Spieltag der Bundesliga empfängt derden FC Bayern München . Anstoß ist amumin der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Der musste in dieser Saison erst eine Niederlage einstecken. Das war gegen den SC Freiburg am ersten Spieltag. Seitdem konnten die Schwaben zwei Siege und fünf Unentschieden erzielen. Auch die Plätze für Europa sind in greifbarer Nähe: Vor dem Spieltag fehlen Stuttgart nur drei Punkte auf den Europa-League-Qualifikationsplatz.

Wettbewerbsübergreifend gab es für den FC Bayern in den letzten zehn Spielen nur ein Unentschieden, alle anderen Partien konnten die Bayern für sich entscheiden. Diese Bilanz ist für jeden Gegner natürlich einschüchternd, doch unbezwingbar sind die Münchner nicht. Immerhin gelang es Hoffenheim am zweiten Spieltag gegen die Bayern zu gewinnen und im letzten Bundesligaspiel kam das Team von Hansi Flick nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen hinaus.

Wie Ihr das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern heute im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier im Artikel.

Die heute live - VfB Stuttgart vs. : Das Spiel im Überblick

Spiel VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Wettbewerb 9. Spieltag, Bundesliga Datum Samstag, 28. November 2020 Anstoß 15.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Übertragung am Samstag

Die Übertragung der höchsten deutschen Liga ist in den Händen zweier Anbieter. Auf der einen Seite steht der Pay-TV-Anbieter Sky und auf der anderen Seite der Streamingdienst DAZN. Beide Plattformen teilen sich die Rechte an der Übertragung und können daher beide nicht jedes Spiel zeigen. Die Spiele am Samstag werden mehrheitlich von Sky ausgestrahlt, wohingegen DAZN die Spiele am Montag, Freitag und Sonntag (13.30 Uhr) zeigt.

Rekordsieg im Visier und vieles mehr - sieben Fakten vor dem Gastspiel in Stuttgart. 📊 🔍



👉 https://t.co/rDoNuSiuXt#VFBFCB #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) November 27, 2020

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: So seht Ihr das Spiel im TV

Die Partie am Samstag zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern werdet Ihr nicht auf DAZN sehen können. Live und in voller Länge ist das Spiel nur bei Sky verfügbar.

Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann beginnt bereits um 14.00 Uhr am Samstag auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Das eigentliche Spiel zwischen dem VfB und dem FCB wird auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und UHD übertragen. Hier wird das Spiel von Jonas Friedrich kommentiert.

Eine Konferenzschaltung mit allen Spielen am Samstag ist ebenfalls auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfügbar. Hier werden die 90 Minuten dann von Wolff Fuss kommentiert.

Vorberichte: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Kommentator: Jonas Friedrich

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM von Sky verfolgen. Hierzu könnt Ihr auf Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen.

Sky Go bietet sich für alle an, die bereits ein Abonnement bei Sky besitzen, denn Ihr könnt Euch mit Euren bekannten Zugangsdaten in der App auf Smartphone, Tablet oder PC anmelden. Sky Ticket wiederum ist der Streamingdienst ohne lange Mindestlaufzeit. Die meisten Sky Tickets könnt Ihr bereits 30 Tage nach Abschluss wieder kündigen.

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: So viel kostet Sky

Für die Übertragung im TV oder LIVE-STREAM müsst Ihr zahlen. Ein Abonnement von Sky Q, mit dem Ihr das Spiel sowohl im TV als auch mit Sky Go im LIVE-STREAM sehen könnt, kostet Euch mindestens 25,00 Euro im Monat im Jahresabo. Ein Monat Supersport kostet bei Sky Ticket 29,99 Euro und lässt sich nach 30 Tagen wieder kündigen.

Mehr Informationen zu den Preisen und Paketen findet Ihr auf der Webseite von Sky:

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Mit den Highlights auf DAZN bekommt Ihr das Beste der Partie nachträglich auf Abruf. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie könnt Ihr beim Streaminganbieter DAZN die Highlights in einer Zusammenfassung sehen. Das gilt für alle Partien der Bundesliga.

Außerdem im Programm sind die , und viele weitere Sportarten wie NFL, NBA, Tennis und Darts.

DAZN ist für alle Neukunden am Anfang kostenlos mit dem Gratismonat. Danach seid Ihr für 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo dabei.

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Der LIVE-TICEKR von Goal

Ihr möchtet lieber kein Geld ausgeben, um das Spielgeschehen zu verfolgen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr bis zum Ende dabei, bekommt alle Tore mit und erhaltet zusätzlich noch Analysen und Statistiken zum Spielgeschehen, ohne dafür zu zahlen.

Die Bundesliga heute live - VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Sobald bekannt ist, wer heute spielen wird, findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams.