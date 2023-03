VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute: Läuft der LIVE STREAM nur bei Sky?

Heute um 18.30 Uhr findet die Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München statt. Aber läuft der LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL bietet Euch alle Infos.

An diesem Wochenende gehen in der Bundesliga die Spiele der 23. Runde über die Bühne. Hierbei kommt es am Samstag unter anderem zum Aufeinandertreffen VfB Stuttgart vs. FC Bayern München. Der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Für den VfB Stuttgart kommt die Begegnung gegen den Spitzenreiter eine Woche nach einer Auswärtsniederlage bei Schalke 04. Obendrein fügte das Schlusslicht der Elf von Bruno Labbadia die vierte Niederlage binnen fünf Meisterschaftsspielen zu.

Der FC Bayern München feierte hingegen am Folgetag einen Heimsieg gegen Union Berlin. Damit gelang dem Team von Julian Nagelsmann der dritte volle Erfolg binnen vier Liga-Auftritten.

Heute steigt in der Bundesliga die Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München. Doch läuft der LIVE STREAM nur bei Sky? GOAL liefert Euch alle Einzelheiten dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Eckdaten

Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 4. März 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM bei Sky sehen

Sky verfügt über die alleinigen Rechte an allen Samstagspartien der Bundesliga. Außerdem könnt Ihr das komplette Programm via LIVE STREAM verfolgen. Somit könnt Ihr die Begegnung VfB Stuttgart vs. FC Bayern München mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus schauen. Aber nachstehend geht GOAL auf die beiden Alternativen, Sky Go und WOW ein.

So könnt Ihr VfB Stuttgart vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Am einfachsten funktioniert das Ganze mit Sky Go. Doch wenn Ihr das hauseigene Streaming-Portal nutzen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei könnt Ihr ein Einzelabo für 27 Euro oder eine Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Jedoch erfolgt die Freischaltung nicht unverzüglich nach dem Erwerb. Daher gilt: Bei einem heutigen Abschluss müsst Ihr WOW oder eine Wiederholung verwenden.

So könnt Ihr Euch VfB Stuttgart vs. FC Bayern München bei WOW anschauen

WOW, das vormalige Sky Ticket, sieht eine sofortige Aktivierung vor. Darüber hinaus müsst Ihr Euch nicht binden. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht einen Zugriff auf das gesamte Sportangebot. Hiervon könnt Ihr mit zwei Endgeräten profitieren. Das Programm beinhaltet zusätzlich beispielsweise die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA Tour.

Zu VfB Stuttgart vs. FC Bayern München via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies hält Euch GOAL mit seinem TICKER zur Partie VfB Stuttgart vs. FC Bayern München immer im Bilde. Denn: Damit informieren wir Dich umfassend zu den Geschehnissen in der Mercedes-Benz-Arena.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. FC Bayern München

Im Anschluss daran könnt Ihr die Höhepunkte des Aufeinandertreffens zwischen den Schwaben und dem FCB im Stream sehen. DAZN liefert sie Euch ab 20.30 Uhr im Rahmen der Highlight Show ins Haus. Zudem könnt Ihr die besten Szenen ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF schauen.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute: Läuft der LIVE STREAM nur bei Sky?

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.