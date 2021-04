Wichtiger Sieg für Borussia Dortmund! BVB gewinnt beim VfB Stuttgart - das Spiel im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Hier gibt's das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Dank Teenager Ansgar Knauff hat Borussia Dortmund seine kleine Restchance auf die Champions-League-Ränge gewahrt und weiteres Selbstvertrauen für den Königsklassen-Kracher gegen Manchester City getankt.

Vier Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen das englische Starensemble drehte der BVB eine temporeiche Partie beim VfB Stuttgart und gewann verdient 3:2 (0:1).

FAZIT:

In der kommenden Woche muss der VfB Stuttgart nach Berlin reisen, wo man sich mit Union misst. Der BVB empfängt Werder Bremen am Sonntag im eigenen Stadion. Natürlich gibt es auch diese Spiele, genau wie alle weiteren Partien der Bundesliga, dann wieder bei uns im Liveticker. Seien Sie dabei.

Dortmund hält damit den Abstand auf Eintracht Frankfurt bei sieben Punkten und hofft weiterhin darauf, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Sechs Spieltage bleiben noch, um den Rückstand aufzuholen. Der VfB verliert etwas den Anschluss an die internationalen Ränge.

In der ersten Hälfte hatte der BVB deutlich mehr vom Spiel, geriet aber trotzdem in Rückstand. Kalajdzic schockte die Dortmunder mit dem ersten Torschuss der Stuttgarter in der 17. Minute. In der Folge fiel dem Team von Trainer Terzic kaum etwas ein, der VfB hingegen war immer wieder bei Kontern gefährlich. Nach der Pause kam die Borussia dann aber mit geschärften Sinnen zurück aufs Feld. Nach nur einer Minute erzielte Bellingham sein erstes Bundesligator und glich für den BVB aus (47.), fünf Minuten später brachte Reus die Gäste gar in Führung (52.). Der BVB ließ sich daraufhin aber weit zurückdrängen und bekam die Quittung: Didavi glich in der 78. Minute aus. Der BVB raffte sich aber noch einmal auf und hatte im jungen Knauff den Matchwinner in den eigenen Reihen. Aus 16 Metern setzte der 19-Jährige einen Ball ins untere rechte Toreck. Auch für ihn war es der erste Treffer in der Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' +4' Und dann ist Schluss in Stuttgart. Der BVB entführt die drei Punkte in Richtung Dortmund.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90' + 2' Hitz lässt sich bei der Ausführung eines Abstoßes zu viel Zeit. Schröder greift sich in die Tasche und zeigt dem Keeper die Gelbe Karte.

90' Vier Minuten werden noch nachgespielt.

89' Thommy hat nach einem Eckball von der rechten Seite die Chance am Fünfer. Der Eingewechselte setzt den Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Glück für die Borussia.

88' Spannende Schlussphase. Stuttgart drückt den BVB weiter in die eigene Hälfte, Dortmund braucht Entlastung.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

86' Und auch Kempf verlässt das Feld. Churlinov darf in den Schlussminuten ran.

84' Nächster Wechsel beim BVB. Morey muss runter, Routinier Piszczek kommt neu ins Spiel.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

82' Anton legt Haaland im Mittelfeld. Klare Kiste - das gibt die nächste Gelbe Karte.

80' Der BVB ist wieder vorne. Haaland hat die Kugel mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumgrenze und legt nach links weiter zu Knauff. Der Youngster dribbelt zwei Meter in Richtung Strafraummeiite und zirkelt den Ball dann aus 16 Meter perfekt um zwei Stuttgarter herum ins rechte untere Toreck.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

80' Und für Bellingham kommt Julian Brandt ins Spiel.

79' Terzic reagiert und wechselt doppelt. Hazard kommt für Reyna.

78' Morey spielt einen fatalen Fehlpass in der gegnerischen Hälfte in die Füße von Kalajdzic, der sofort weitergibt auf Coulibaly. Der Rechtsverteidiger sieht auf der linken Seite den mitgelaufenen Didavi und spielt ihm perfekt den Ball in den Lauf. Aus zwölf Metern halblinker Position setzt der Eingewechselte den Ball perfekt ins lange Toreck.

76' Jetzt sitzt Bellingham auf dem Boden und muss wohl runter. Der junge Engländer hält sich den rechten Oberschenkel.

74' Der BVB ist zu passiv, Stuttgart übernimmt komplett die Kontrolle. Didavi kommt unbedrängt aus 18 Metern zentraler Position zum Abschluss und zwingt Hitz zu einer Parade. Der Schweizer hat die Kugel aber sicher im unteren linken Toreck.

72' Fast ein Traumtor von Didavi. Der Stuttgarter bringt eine Freistoßflanke von Sosa vom rechten Fünfereck per Fallrückzieher auf das Dortmunder Tor. Dahoud klärt jedoch in höchster Not per Kopf zur Ecke.

70' Der BVB hat ein wenig den Zugriff verloren, bekommt die Kugel kaum noch kontrolliert in die gegnerische Hälfte. Stuttgart ist dran.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

68' Auch die Hausherren wechseln erneut. Der gelbrotgefährdete Förster wird durch Thommy ersetzt.

67' Reus scheint angeschlagen zu sein und muss runter. Knauff kommt für den Kapitän ins Spiel.

66' Das muss der Ausgleich sein. Coulibaly bringt es jedoch fertig, Didavis Hereingabe von der linken Seite aus vier Metern völlig frei am Tor vorbeizuschieben.

66' Haaland hat die Chance, nachdem er den Ball von Guerreiro am Elfmeterpunkt quergelegt bekommt. Der Norweger hat jedoch zu viel Rücklage und nagelt die Kugel aus zwölf Metern über den Kasten.

65' Der VfB zieht wieder an. Die Pressingmaschine der Schwaben läuft auf Hochtouren, der BVB sucht die Ruhe im Spiel.

63' Didavi setzt mit viel Risiko eine Grätsche gegen Reus. Der BVB-Kapitän humpelt, Didavi spielte jedoch den Ball und wurde folgerichtig auch nicht zurückgepfiffen.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

61' Ebenfalls Feierabend hat Klimowicz. Didavi darf in der verbleibenden halben Stunde ran.

61 ' Doppelwechsel beim VfB. Mavropanos geht runter und wird durch Stenzel ersetzt.

60' Delaney geht über halbrechts mit Tempo in Richtung gegnerischer Strafraum. Der Passweg zu Haaland ist zugestellt, also versucht es der Däne selber. Anton fälscht den Schuss noch ab - Ecke BVB.

57' Dortmund will mehr, setzt unermüdlich hoch in der gegnerischen Hälfte den Stuttgarter Spielaufbau unter Druck. Das zeigt Wirkung, die Fehlerquote bei den Hausherren steigt.

55' Kalajdzic trifft Akanji in einem Zweikampf mit dem Stollen am Sprunggelenk. Der Schrei des Schweizers ist dramatisch, der Innenverteidiger kann aber weiterspielen.

52' Der BVB führt. Morey bekommt den Ball 18 Meter vor dem Stuttgarter Tor von der rechten Seite und legt weiter zu Haaland in der linken Strafraumhälfte. Der Norweger lässt den Ball jedoch clever für Reus in seinem Rücken durch und ermöglicht dem Kapitän so einen Abschluss. Der Ball schlägt unten rechts im Tor ein.

52' Förster legt Dahoud im Mittelfeld und muss froh sein, nicht die Gelb-Rote Karte zu sehen. Schröder ermahnt ihn ein letztes Mal.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

49' Reyna legt sich den Ball vorbei an Kempf und wird vom Verteidiger abgeräumt. Dafür sieht der Stuttgarter seine fünfte Gelbe Karte der laufenden Saison und fehlt damit am kommenden Spieltag.

47' Der BVB gleicht kurz nach der Pause aus. Dahoud spielt Reyna aus der Zentrale an der Strafraumkante an, der direkt für Bellingham prallen lässt. Der Engländer zieht sofort ab und lässt Kobel unten rechts keine Chance.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter gehts. Der zweite Durchgang läuft.

46' Zum zweiten Durchgang muss der BVB wechseln. Hummels ist mit Magenkrämpfen in der Kabine geblieben, Can ist neu im Spiel.

HALBZEIT-FAZIT:

Der BVB hatte jede Menge Ballbesitz, mehr Torabschlüsse und jede einzelne der sieben Ecken der ersten Halbzeit - trotzdem geht der VfB Stuttgart mit einer Führung in die Pause.

Kalajdzic traf per Kopf für clevere Stuttgarter, die kompakt verteidigen und bei Ballgewinn blitzschnell umschalten. Dortmund fällt zu wenig ein, Haaland hängt bislang in der Luft.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Halbzeit. Schröder pfeift zur Pause.

45' Eine Minute wird im ersten Durchgang noch nachgespielt.

42' Endo sitzt auf dem Boden und hält sich die rechte Schulter. Schröder unterbricht, der Stuttgarter kann jedoch ohne Behandlungspause weiterspielen.

40' Delaney steckt stark in Richtung Haaland durch, doch Anton hat das lange Bein soeben noch am Ball und verhindert so, dass selbiger beim Norweger am Fünfer ankommt. Wichtig.

37' 9:3 Torschüsse, 5:0 Ecken und knapp 60 Prozent Ballbesitz für den BVB. Das Ergebnis lautet allerdings 1:0 für den VfB.

34' Hummels mit einem starken Vertikalball in den Lauf von Reus, der an der Strafraumkante erst clever verzögert und dann mit rechts abschließt. Allerdings fehlt die Wucht im Versuch des Kapitäns, Kobel kann unten links parieren.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31' Hummels sieht die Gelbe Karte, nachdem er Kalajdzic etwas ungestüm aus dem Weg geräumt hatte. Damit ist der ehemalige Nationalverteidiger nicht einverstanden - hilft aber nicht.

30' Großchance für den VfB, nachdem der BVB den Ball am gegnerischen Sechzehner verliert. Endos Flanke vom linken Flügel findet Coulibaly in der Strafraummitte, der die Kugel gut einen Meter am rechten Pfosten vorbeiköpft. Der BVB war unsortiert.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

28' Förster mit einer harten Grätsche gegen Haaland im linken Mittelfeld. Scchröder zögert nicht lange und zeigt dem Stuttgarter die Gelbe Karte.

26' Bellingham schickt Reus steil in die linke Strafraumhälfte, von wo der Kapitän Haaland am langen Pfosten bedienen will. Die Hereingabe rutscht Reus jedoch über den Schlappen und fliegt unerreichbar für den Norweger ins Toraus.

23' Stuttgart zieht sich jetzt weit zurück in die eigene Hälfte und lauert auf Konter. Die Ballbesitzanteile des BVB nehmen zu.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21' Die erste Gelbe Karte des Spiels geht an Sosa. Auf der eigenen linken Abwehrseite legt er Reyna im Vollsprint per Grätsche. Vertretbare Entscheidung von Schröder.

19' Dortmund versucht sofort zu reagieren. Terzic steht in der Coachingzone und richtet seine Männer auf, deutet an, dass es weiter nach vorne gehen soll.

17' Plötzlich liegt der Ball im Dortmunder Tor. Sosa flankt von der linken Seite einfach mal hoch und weit ans lange Fünfereck, wo Kalajdzic hochsteigt und die Kugel als Bogenlampe über Hitz hinweg ins lange Eck köpft.

16' Der BVB hat sich mittlerweile die Kontrolle über das Spiel geholt. Der VfB steht defensiv allerdings sicher.

14' Der BVB wird zwingender. Dahoud zieht aus 18 Metern zentraler Position knallhart ab, Kobel lenkt das Geschoss zum Eckball über die Querlatte.

13' Guerreiro schlägt eine Flanke von der rechten Seite hoch in den Fünfer, wo Hummels ins Kopfballduell mit Keeper Kobel geht. Der Schlussmann hat die Kugel im Nachfassen sicher.

11' Erster Abschluss für den BVB - allerdings ein harmloser. Reyna versucht es aus 13 Metern halbrechter Position, Kobel hat keine Probleme mit dem Kullerball im kurzen Eck.

9' Kalajdzic sitzt auf dem Boden und hält sich den rechten Fuß. Schiedsrichter Schröder erkundigt sich, der Stürmer deutet an, dass er weitermachen kann.

7' Erste Annäherung ans Tor. Förster sieht Coulibaly in der rechten Strafraumhälfte, dessen Schuss jedoch von Reus geblockt wird.

5' Auch der VfB versucht, die Dortmunder früh anzulaufen und stellen die Passwege der Gäste klug zu. Gemächlicher Beginn.

3' Der BVB beginnt mit hohem Angriffspressing. Stuttgart wird früh im Aufbauspiel gestresst.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball in Stuttgart rollt.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder aus Hannover. Ihm assistieren Jan Clemens Neitzel-Petersen (Norderstedt) und Christian Dietz (München). Als Vierter Offizieller ist Michael Bacher (Amerang-Kirchensur) eingeteilt, Benjamin Brand (Unterspiesheim) verfolgt das Geschehen in Funktion des Video-Assistent-Referee (VAR) an den Monitoren.

Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften in der Bundesliga. Zum 101. Mal treffen Stuttgart und Dortmund bereits aufeinander, 40 dieser Duelle gewann der VfB. Der BVB ging 37 Mal als Sieger vom Feld, 24 weitere Spiele endeten unentschieden.

Vor Beginn | Den BVB auf Rang 5 und Stuttgart auf dem 9. Tabellenplatz trennen gerade einmal vier Punkte. Gelingt dem VfB heute ein Heimsieg wäre man wieder mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Nicht unrealistisch, denn gegen in dieser Saison inkonstante Dortmunder ist immer etwas drin. Der BVB holte zuletzt nur einen Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen. Stuttgart hingegen gewann die letzten drei Heimspiele allesamt, kassierte nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Spielen.

Vor Beginn | Für Borussia Dortmund verlief der Nachmittag bisher nicht nach Plan. Durch den Frankfurter Sieg gegen Wolfsburg ist der Rückstand auf Champions-League-Platz vier auf zehn Punkte angewachsen und der BVB quasi zum Siegen gezwungen. Dazu geht es ausgerechnet zu dem Team, das die Schwarz-Gelben im Hinspiel mit 5:1 im eigenen Stadion demütigte und so die Amtszeit von Lucien Favre in Dortmund beendete.

Vor Beginn | Pellegrino Matarazzo verändert die Stuttgarter Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg in der vergangenen Woche gegen Werder Bremen auf einer Position: Castro wird durch Karazor ersetzt. Beim BVB rücken Reyna und Delaney zurück in die Startelf, Knauff und Can bleiben zunächst auf der Bank.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 28. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Kobel - Mavropanos, Kempf, Anton, Sosa - Endo, Coulibaly - Karazor, Förster, Klimowicz - Kalajdzic

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Bellingham, Dahoud - Reus, Reyna - Haaland

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der VfB Stuttgart fügte Borussia Dortmund beim 5-1 -Sieg in der Hinrunde die geteilt höchste Heimniederlage in der BL-Historie des BVB zu, es war zugleich das letzte Bundesliga-Spiel für Lucien Favre als Dortmund-Trainer. Erstmals seit 2004/05 könnte der VfB wieder beide Spiele einer BL-Saison gegen den BVB gewinnen.

Borussia Dortmund kassierte beim 1-5 gegen den VfB Stuttgart in der Hinrunde seine höchste Bundesliga-Niederlage gegen einen Aufsteiger – beide Saisonspiele gegen einen Aufsteiger verlor der BVB zuletzt 1999/2000 gegen die SpVgg Unterhaching.

Borussia Dortmund verlor nur 1 der letzten 8 Bundesliga-Gastspiele beim VfB Stuttgart (6 Siege, 1 Remis), dies aber im November 2017, als der VfB letztmals als Aufsteiger den BVB empfing. Bei keinem Team feierte der BVB im Oberhaus mehr Auswärtssiege als bei den Schwaben (14).

Beim 1-0 über Werder Bremen fuhr der VfB Stuttgart seinen 3. Bundesliga-Heimsieg in Serie ein, das gelang den Schwaben letztmals im Herbst 2017. Kein aktueller Bundesligist hat derzeit eine längere Siegesserie im heimischen Stadion.

Der VfB Stuttgart ist seit 6 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (4 Siege, 2 Remis) – längste VfB-Heimserie seit Ende der Saison 2017/18 (7 Spiele) – und holte dabei 14 Punkte, aus den ersten 7 Heimpartien in dieser Saison nur magere 4!

Mit 39 Punkten nach 27 Spielen hat der VfB Stuttgart seine beste Zwischenbilanz in der Bundesliga seit der Saison 2011/12 (damals ebenfalls 39 Punkte).

Borussia Dortmunds Rückstand auf den letzten CL-Platz beträgt 7 Zähler, einzig Bayer 04 Leverkusen 2018/19 schaffte es seit Einführung der 3-Punkte-Regel zu solch fortgeschrittener Saison so einen Rückstand in der Bundesliga noch aufzuholen (sogar 10 Punkte nach Spieltag 28).

Borussia Dortmund verlor 4 der 7 Bundesliga-Auswärtsspiele im Kalenderjahr 2021 (2 Siege, 1 Remis), eines mehr als im gesamten Jahr 2020 (insgesamt 15 BL-Gastspiele). Jedoch traf der BVB in seinen letzten 13 Gastspielen immer mindestens einmal, von den aktuellen Bundesligisten hat nur Bayern eine längere Trefferserie auswärts (31).

Gegen Eintracht Frankfurt kassierte Borussia Dortmund bereits seine 10. Saisonniederlage, letztmals waren es in einer kompletten Bundesliga-Saison 2014/15 mehr (14).

Borussia Dortmunds Mats Hummels erzielte in dieser Saison bereits 4 Tore, gleich viele wie in den 4 vorherigen Spielzeiten zusammen. Nur 2009/10 und 2010/11 war er innerhalb einer Bundesliga-Saison erfolgreicher (je 5 Tore).

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV Sky Sport 1 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 28. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Stuttgart mit "breiter Brust" gegen BVB - Mangala fällt mehrere Wochen aus

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart geht voller Selbstvertrauen in das Duell gegen Borussia Dortmund. Im Rennen um Europa werden die Schwaben am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den BVB "mit einer breiten Brust" antreten, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag.

Die Dortmunder schätzte Matarazzo als "sehr stark" ein. "Sie werden mit einer gewissen Wut antreten, sie haben das Hinspiel mit Sicherheit nicht vergessen", betonte der Trainer. Im Dezember hatte der VfB in Dortmund überraschend klar mit 5:1 gewonnen.

"Das Spiel hat uns gutgetan", sagte Matarazzo, "weil wir wissen, dass wir in der Lage sind, Spitzen gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund setzen zu können." Zuletzt feierte die Matarazzo-Elf drei Heimsiege in Serie.

Die Stuttgarter liegen auf Tabellenplatz acht mitten im Kampf um die internationalen Startplätze, vier Punkte hinter dem BVB auf Rang fünf. Im Mittelfeld wird Orel Mangala mehrere Wochen ausfallen, nachdem sich der 23-Jährige beim Einstieg ins Training erneut eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte.

Das Betreuerteam habe dem Belgier im Heilungsprozess sogar eine Woche mehr Zeit gegeben, erklärte Matarazzo: "Wir haben grünes Licht von allen Seiten bekommen. Deshalb habe ich keine Zweifel, dass es zu früh war, sondern eher Pech", sagte er.

Quelle: SID

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Partie: Stuttgart vs. Dortmund

Stuttgart vs. Dortmund Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

TOOOR! VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:2 | Torschütze: Didavi